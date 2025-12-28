Ft
12. 28.
vasárnap
putyin volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború donald trump

Véget ért a Trump–Zelenszkij-találkozó

2025. december 28. 22:27

Véget ért Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kétoldalú találkozója, amit videókonferencia követ a két elnök és az európai vezetők között – írta meg a Corriere della Sera olasz lap online kiadása, Antonio Tajani olasz külügyminiszter nyilatkozata alapján.

2025. december 28. 22:27
null

Az olasz lap szerint Antonio Tajani olasz külügyminiszter úgy fogalmazott: „Teljes mértékben támogatjuk az Egyesült Államok kezdeményezését. Most meglátjuk, mi fog történni, (...) meglátjuk, hogy Putyin elfogadja-e a javaslatokat. A biztonság kérdése alapvető fontosságú számunkra, európaiak számára is. Európának fontos szerepe van: 

össze kell fogjunk az Egyesült Államokkal, 

mert mi lehetünk a nagy tárgyalópartner a háború lezárásában”.

A The Guardian úgy fogalmaz: „állítólag” telefonon egyeztet a két elnök az európai vezetőkkel, „miután” lezárultak a kétoldalú tárgyalások.

Az ukrán elnök közösségi oldalán megerősítette, hogy hamarosan Donald Trumppal közösen tesz nyilatkozatot.

 

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

 

states-2
2025. december 28. 22:52
Blabla. A háborúnak akkor lesz vége, amikor Ukrajnának se katonasága, se lakossága. Ez meg nincs messze.
