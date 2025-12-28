Véget ért a Trump–Zelenszkij-találkozó

Ez lehet Zelenszkij „szuperterve”: ő is tudja, hogy az oroszok nem fognak belemenni
Az ukrán vezető – ahogy általában – támogatást és garanciákat „kér”.
Véget ért Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kétoldalú találkozója, amit videókonferencia követ a két elnök és az európai vezetők között – írta meg a Corriere della Sera olasz lap online kiadása, Antonio Tajani olasz külügyminiszter nyilatkozata alapján.
Az olasz lap szerint Antonio Tajani olasz külügyminiszter úgy fogalmazott: „Teljes mértékben támogatjuk az Egyesült Államok kezdeményezését. Most meglátjuk, mi fog történni, (...) meglátjuk, hogy Putyin elfogadja-e a javaslatokat. A biztonság kérdése alapvető fontosságú számunkra, európaiak számára is. Európának fontos szerepe van:
össze kell fogjunk az Egyesült Államokkal,
mert mi lehetünk a nagy tárgyalópartner a háború lezárásában”.
A The Guardian úgy fogalmaz: „állítólag” telefonon egyeztet a két elnök az európai vezetőkkel, „miután” lezárultak a kétoldalú tárgyalások.
Az ukrán elnök közösségi oldalán megerősítette, hogy hamarosan Donald Trumppal közösen tesz nyilatkozatot.
