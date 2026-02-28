Baloldali múlt, jobboldali jelen – Mit hoz a jövő Esztergomban?

A 2010-es fülkeforradalom Komárom-Esztergom vármegyében is borított mindent: míg 2006-ban 49 százalékos eredményt tudott felmutatni a baloldal, négy esztendővel később csak 33 százalékot. A Fidesz–KDNP 2022-ig mindent vitt a régióban, még úgy is, hogy egyfelől 2010-ben Meggyes Tamás fideszes esztergomi polgármestert legyűrte Tétényi Éva balliberális jelölt, aki ádáz harcot vívott a város közvilágítását biztosító Tivi Kft.-vel, aminek következtében lekapcsolták a villanyt a városban. A kormánypártok a következő alkalommal visszavették Esztergomot, először Romanek Etelka, majd Hernádi Ádám vezetésével. Tatabányát viszont 2019 után 2024-ben is elvesztették a kormánypártok, az összellenzéki támogatással induló jelölt, Szücsné Posztovics Ilona 2019-ben 591 vokssal győzte le a néhai Schmidt Csaba kormánypárti politikust.

2022-ben aztán személyi változtatásokat hajtott végre a Fidesz–KDNP: Czunyiné Bertalan Judit (3-as számú egyéni választókerület) és Bencsik János (1-es választókerület) mellett Erős Gábor, Esztergom korábbi alpolgármestere indult a 2-es számú, Esztergom-központú körzetben a vesztegetéssel gyanúsított Völner Pál helyett; a választáson végül csaknem 50 százalékos eredménnyel nyert.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke

Fotó: Facebook

A botrányhős Radnai Márk lesz az ellenfél

A kormánypártok 2026 áprilisában ismét a korábbi felállásban indulnak. Czunyiné Bertalan Judit első számú kihívója ezúttal Árvay Nikolett, a Tisza Párt jelöltje lesz. Jelen állás alapján ugyanebben a körzetben indul a Demokratikus Koalíció színeiben Salkovics Róbert, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeként Ábrahám Barnabás, valamint a Jobbik aspiránsaként Rácz Roland Imre. Bencsik János országgyűlési képviselő kihívói Vadai Ágnes (DK), Boda Bánk (Mi Hazánk Mozgalom), Balogh Ferenc (Jobbik), illetve Sopov Ildikó (Tisza Párt) is. Az Esztergom-központú körzetben Erős Gábor ellenfelei között szerepel Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke – akinek egy korábbi cégügyével összefüggésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőeljárást indított –, továbbá Fizel József, a DK jelöltje, valamint Lantos János a Mi Hazánk képviseletében.