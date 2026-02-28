Őrizetbe vettek egy fiút Norvégiában, aki NATO-támaszpont elleni támadásra készült

Egy norvégiai NATO-támaszpont ellen tervezett támadást egy tizenhét éves fiú – jelentette az NRK norvég közszolgálati műsorközlő pénteken.

A kamaszfiú ügyvédje megerősítette az NTB hírügynökségnek, hogy a fiút terrorcselekmény elkövetése szándékának a gyanúja miatt őrizetbe vették. Védence tagadja a vádat. A fiatalember az NRK szerint a délnyugat-norvégiai Stavangerben lévő NATO-támaszpont ellen tervezett támadást végrehajtani. Norvégiában nőtt fel és kapcsolatai vannak a térségben.