02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

nato támadás iszlám fiú

Őrizetbe vettek egy fiút Norvégiában, aki NATO-támaszpont elleni támadásra készült

2026. február 28. 06:37

A műsorközlő szerint a fiú radikalizálódott és támogatta az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet.

2026. február 28. 06:37
null

Egy norvégiai NATO-támaszpont ellen tervezett támadást egy tizenhét éves fiú – jelentette az NRK norvég közszolgálati műsorközlő pénteken.

A kamaszfiú ügyvédje megerősítette az NTB hírügynökségnek, hogy a fiút terrorcselekmény elkövetése szándékának a gyanúja miatt őrizetbe vették. Védence tagadja a vádat. A fiatalember az NRK szerint a délnyugat-norvégiai Stavangerben lévő NATO-támaszpont ellen tervezett támadást végrehajtani. Norvégiában nőtt fel és kapcsolatai vannak a térségben.

A műsorközlő szerint a fiú radikalizálódott és támogatta az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet. A jelentés szerint egyszer az Iszlám Állam zászlajával jelent meg az iskolában.

Ezt is ajánljuk a témában

A fiút azért vették őrizetbe, mert fennállt a bizonyítékok megsemmisítésének a veszélye – mondta a PST norvég hírszerzés szóvivője az NTB hírügynökségnek. A fiú ügyvédje szerint védencét kéthetes előzetes letartóztatásba helyezték.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

 

Obsitos Technikus
•••
2026. február 28. 08:27
Tetőfokon a háborús cirkusz. Ki fogják deríteni, hogy oldalágon Rettegett Iván ük-ük-ük-dédunokaöccse.
Válasz erre
0
0
74bro
2026. február 28. 08:24
A buddhisták miért nem radikalizálódnak? A kopt keresztények? Jehova Tanúi sem veszélyesek, ha sikerül gyorsan becsuknod az ajtót. A hinduk idegesítőek, főleg ha sokan vannak, de nem akarnak megölni, csak mert nem hiszel abban amiben ők. A japán sintó sem az erőszakról híres. Ellentétben az Iszlámmal, ami nyugati értelmiségiek szerint a béke vallása... Importáljunk belőlük sokat, mondják, mert a diverzitás békésebbé teszi az elnyomó, imperialista Európát...
Válasz erre
1
1
neszteklipschik
2026. február 28. 07:56
"A műsorközlő szerint a fiú radikalizálódott és támogatta az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet." Nahát! Akkor nem Putyin vót'? Vagy "Putler" mosmá' az Iszlám Állammal is összejátszik? És a Zorbán? Ő biztosan nem hibás? Őrjítő kérdések ezek, kérem szépen... 🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
gullwing
2026. február 28. 07:47
Nálunk a tiszaszarban az ilyen emberi minőségek tömegével vannak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!