Megszólalt a szakértő: az ukránok nem állnak le, ha romlik a háborús helyzet, folytatódnak a fenyegetések

Rendkívüli bejelentés a honvédelmi minisztertől: ezeket az intézkedéseket teszik az energetikai rendszer védelmében
A honvédelmi miniszter szerint Magyarország egy zsarolóállam olajblokádja alatt áll Szlovákiával együtt.
Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő felhívta arra a figyelmet, az ukrán politikai paletta legszélsőjobboldalán elhelyezkedő soviniszta, neonáci szereplők voltak azok, akik megfenyegették Magyarországot” .
A Politico arról írt, hogy Belgium légvédelmi ágyúkkal szereli fel Antwerpen kikötőjét. A brüsszeli lap ismertette: a létesítmény petrolkémiai nagyhatalom, valamint a NATO egyik kulcsfontosságú logisztikai csomópontja, többek között az Egyesült Államok katonai felszereléseinek Európába történő szállítása szempontjából.
Tehát nemcsak Magyarország az egyetlen európai uniós tagállam, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a kritikus energetikai infrastruktúra védelmére. Ennek kapcsán kerestük meg Somkuti Bálint hadtörténészt, biztonságpolitikai szakértőt.
„A kritikus infrastruktúra a mindennapi élet működéséhez szükséges alapvető rendszereket jelenti,
Ezek egy modern társadalom működéséhez feltétlenül szükségesek, és már a második világháborúban is katonai célpontnak tekintették őket. Erre volt példa a Chastise hadművelet, amely során a Brit Királyi Légierő 617. repülőszázada német gátak ellen intézett támadást egy erre a célra kifejlesztett bombával, és ezzel jelentősen megnehezítette, hogy a német ipar elektromos áramhoz jusson” – ismertette a szakértő.
Somkuti azzal folytatta, hogy ez a folyamat nem csupán az orosz–ukrán háború sajátossága. „Történelmi gyökerei vannak. Ezt a folyamatot láthatjuk a jelenleg is zajló csapásokban: mind az orosz, mind az ukrán erők az ellenfél energetikai létesítményeit támadják.”
A biztonságpolitikai szakértő felidézte, hogy az elmúlt időszakban Magyarország ellen is több olyan ukrán fenyegetés érkezett, amelyek csapásokat helyeztek kilátásba. „A legvalószínűbb nem egy katonai támadás, amely ellen a NATO erői alkalmazhatók, hanem egy szabotázsakció, amelyben drónokkal vagy más eszközökkel a létfontosságú infrastruktúra elemeit támadhatják” – magyarázta.
A hadtörténész emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években mindössze egy olyan eset történt, amikor egy hidegháborús eredetű drón Ukrajnából indulva áthaladt Magyarországon, majd Horvátországban csapódott be. Ennek kapcsán még mindig sok a kérdés, a válaszok egy része pedig minősített információ, azaz a közvélemény számára nem hozzáférhető.
„Ukrajna fenyegetéseivel kapcsolatban azonban fontos kiemelni, hogy azok jelentős részét nem kormányzati szereplők intézték, hanem ellenzéki politikusok, feloszlatott szervezetek tagjai, illetve leszerelt katonák. Tehát
az ukrán politikai paletta legszélsőjobboldalán elhelyezkedő soviniszta, neonáci szereplők voltak azok, akik megfenyegették Magyarországot”
– húzta alá Somkuti Bálint.
A szakértő a fentiek alapján úgy véli, hogy a mostani kormányzati döntések óvintézkedések. „Úgy gondolom, hogy abban a helyzetben, amelybe Magyarország került, ez a lépés a szükséges előrelátásról tanúskodik, ugyanakkor egyelőre nem jelent közvetlen fenyegetést” – szögezte le.
Hozzátette: ha bármely nagyobb, Ukrajnában működő és kellő erővel rendelkező szervezet megpróbálna fellépni hazánk ellen, akkor mind a Magyar Honvédség, mind a NATO képes reagálni. Hangsúlyozta, hogy rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyek a magyar határ közelében zajló mozgolódásokat és szándékokat előre jelezhetik.
Rosszabb esetben, egy titkos művelet során akár a magyar elhárítás feladata lehet egy terrortámadás megakadályozása”
– jegyezte meg.
Somkuti Bálint arra a kérdésünkre, hogy az áprilisi választás után – függetlenül annak eredményétől – várható-e, hogy belső okok miatt azok az országok, amelyek a szélsőségesek megítélése szerint nem tettek meg mindent Ukrajna támogatásáért, fenyegetéseknek lesznek kitéve, úgy válaszolt:
„Ebbe Lengyelország vagy Románia is beletartozhat, hiszen velük szemben is fogalmaztak már meg ukrán szélsőségesek olyan vádakat, hogy nem tettek meg mindent a segítségnyújtás érdekében.”
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy alapvetően nem a magyar választás időpontja lesz a döntő, hanem az ukrán politikai és katonai helyzet változása, illetve annak esetleges romlása.
Nyitókép illusztráció. Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP
