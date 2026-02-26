Megszólalt a szakértő: az ukránok nem állnak le, ha romlik a háborús helyzet, folytatódnak a fenyegetések

A Politico arról írt, hogy Belgium légvédelmi ágyúkkal szereli fel Antwerpen kikötőjét. A brüsszeli lap ismertette: a létesítmény petrolkémiai nagyhatalom, valamint a NATO egyik kulcsfontosságú logisztikai csomópontja, többek között az Egyesült Államok katonai felszereléseinek Európába történő szállítása szempontjából.

Tehát nemcsak Magyarország az egyetlen európai uniós tagállam, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a kritikus energetikai infrastruktúra védelmére. Ennek kapcsán kerestük meg Somkuti Bálint hadtörténészt, biztonságpolitikai szakértőt.