Ezt nem hittük volna: Bukarestben kezdett el fenyegetőzni Zelenszkij – ezúttal a kárpátaljai magyarokkal zsarolja Orbánt

Fellélegezhet Zelenszkij: az utolsó pillanatban érkezett meg a felmentő sereg – Románia sietett Ukrajna segítségére
A román elnök elmondta: Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bukaresti látogatása során jelezte Orbán Viktor magyar miniszterelnök felé, hogy Kijev kész a szövetséges országok nemzeti kisebbségeinek védelmére vonatkozó igények teljesítésére, ugyanakkor ez csak Ukrajna szövetségeseire vonatkozik – írja a Lenta.
Románia és Ukrajna között stratégiai együttműködés kezdődik, például közös dróngyártásban és a román nyelv napjának bevezetésével.
A román elnök elmondta: Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.