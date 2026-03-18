A NATO-nak kellett közbelépnie: megszülethet a kulcsfontosságú döntés Iránban, amire az egész világ vár

A NATO-tagállamok, köztük az Egyesült Államok, folyamatosan egyeztetnek a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásának lehetőségeiről. Ezt Mark Rutte NATO-főtitkár jelentette be egy észak-norvégiai hadgyakorlaton tartott sajtótájékoztatón – számolt be róla a Times of Israel alapján a Portfólió.

A stratégiailag kiemelt fontosságú hajózási útvonalon halad át a globális olajszállítmányok jelentős része. Irán azonban az Egyesült Államok és Izrael elleni fegyveres konfliktusa során lezárta a tengerszorost. Rutte hangsúlyozta, hogy a szövetségesek egyetértenek a vízi út megnyitásának szükségességében, és jelenleg is keresik a legmegfelelőbb megoldást a művelet végrehajtására.