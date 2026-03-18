mark rutte irán nato donald trump izrael

A NATO-nak kellett közbelépnie: megszülethet a kulcsfontosságú döntés Iránban, amire az egész világ vár

2026. március 18. 16:58

Bejöhetett Donald Trump fenyegetése.

A NATO-tagállamok, köztük az Egyesült Államok, folyamatosan egyeztetnek a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásának lehetőségeiről. Ezt Mark Rutte NATO-főtitkár jelentette be egy észak-norvégiai hadgyakorlaton tartott sajtótájékoztatón – számolt be róla a Times of Israel alapján a Portfólió

A stratégiailag kiemelt fontosságú hajózási útvonalon halad át a globális olajszállítmányok jelentős része. Irán azonban az Egyesült Államok és Izrael elleni fegyveres konfliktusa során lezárta a tengerszorost. Rutte hangsúlyozta, hogy a szövetségesek egyetértenek a vízi út megnyitásának szükségességében, és jelenleg is keresik a legmegfelelőbb megoldást a művelet végrehajtására.

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Korábban Donald Trump amerikai elnök is felszólította a világ nagyhatalmait, hogy hadihajóikkal biztosítsák a tankerkonvojok áthaladását a Hormuzi-szoroson. A csatorna a globális kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátás szempontjából is kulcsfontosságú. Trump a Truth Social platformon tett bejegyzésében jelezte, hogy az amerikai szövetségeseknek fokozniuk kellene a szerepvállalásukat, és tevőlegesen támogatniuk kellene a szoros újranyitását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Toby Shepheard / AFP

 

 

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
templar62
2026. március 18. 17:31
Rábíznád e Ruttèra a festékpatroncserét a nyomtatóban ?
lacika-985
2026. március 18. 17:29
Ha nem tévedek Izrael és Amerika volt aki elkezdte bombázni és kinyirta a legfelsőbb Iráni vezetőt . Most meg ugy beszélnek mintha Irán lenne az agresszor mert vissza mert ütni. És mekkora a felháborodás hogy pont oda ütött ahol a legjobban fáj . Nem is értem hogy merészelt védekezni , hogy hogy nem adta meg egyből magát. Vicces
templar62
2026. március 18. 17:27 Szerkesztve
Szerzőjéért kiált a cikk címe ! ( sírva ).
zsocc44
2026. március 18. 17:23
Bocs, kedves szerző, de mijanáthás lófilét csinált a NATO, amitől minden virágba borult? Tartott egy hadgyakorlatot észak Norvégiában? Nem kellene egy irástudót keríteni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!