Orosz drón csapódott egy romániai panelházba, menekülniük kellett a lakóknak
Lángba borult egy lakás.
A becsapódás következtében ketten megsérültek, és körülbelül 70 lakót evakuáltak a hatóságok.
„A DW szerint egy orosz indítású Geran drón csapódott be a romániai Galac (Galați) városában lévő egyik lakóhazat eltalálva, robbanást és tüzet okozva a tizedik emeleten. A becsapódás következtében ketten megsérültek, és körülbelül 70 lakót evakuáltak a hatóságok.
Ha ez igaz, ez az első eset, hogy oroszok közvetlenül okoztak sérülést NATO-tagállamban, mert a lengyel eset ukrán légvédelmi rakéta volt anno. Ebből komoly ügy lesz, de nem háború. Azt egyik fél sem akarja, ezért csak nyugalom, nem lesz eszkalació csak erős szavak.
Az oroszok valószínűleg az ukránok dunai kikötőit támadhatták, pl Renit, onnan tévedhetett oda a drón. Romániában is botrány lesz, hogy miért nem lőtték le, persze ez nem egyszerű.”
Nyitókép: Galac megyei katasztrófavédelem