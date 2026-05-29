orosz drón galac nato

Ez az első eset, hogy az oroszok közvetlenül okoztak sérülést NATO-tagállamban

2026. május 29. 06:11

A becsapódás következtében ketten megsérültek, és körülbelül 70 lakót evakuáltak a hatóságok.

2026. május 29. 06:11
Demkó Attila
„A DW szerint egy orosz indítású Geran drón csapódott be a romániai Galac (Galați) városában lévő egyik lakóhazat eltalálva, robbanást és tüzet okozva a tizedik emeleten. A becsapódás következtében ketten megsérültek, és körülbelül 70 lakót evakuáltak a hatóságok.

Ha ez igaz, ez az első eset, hogy oroszok közvetlenül okoztak sérülést NATO-tagállamban, mert a lengyel eset ukrán légvédelmi rakéta volt anno. Ebből komoly ügy lesz, de nem háború. Azt egyik fél sem akarja, ezért csak nyugalom, nem lesz eszkalació csak erős szavak. 

Az oroszok valószínűleg az ukránok dunai kikötőit támadhatták, pl Renit, onnan tévedhetett oda a drón. Romániában is botrány lesz, hogy miért nem lőtték le, persze ez nem egyszerű.”

Nyitókép: Galac megyei katasztrófavédelem

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tajoska
2026. május 29. 07:31
A DW megvizsgálta?
Obsitos Technikus
2026. május 29. 07:29
A DW szerint. Vagy nem. Nem tudhatjuk, hogy Galac városát az éjszakára átnevezték-e Gleiwitzre..
gyzoltan-2
2026. május 29. 07:08
"hogy oroszok közvetlenül okoztak sérülést" -azért ne szaladjon el velünk a ló..! A világ legjobb szolgálata által támogatott nagyszerű Zelenszkij esetében, környékén, és környezetében, semmiben sem lehetünk biztosak, azon kívül, hogy az oroszok nem győzhetnek, és hogy az oroszokkal nem lehet tárgyalni, mert csak az érőből értenek, vagyis az oly kívánatos világháború elkerülhetetlen... A zsidó Zelenszkij esetében a legkevesebb, hogy éljünk a gyanúval, hogy egyrészt a kiváló szolgálat rakéta-eltérítő akciója volt az eset, másrészt, aminek maximális a valószínűsége, hogy e nagyszerű szolgálat által megszerzett orosz rakétát, közvetlenül, félreérthetetlenül, provokatív szándékkal, menesztették romániai civil célpontra, mert annak nagyobb lesz a füstje... Az eset, a nagyszerű, de a mérhetetlen gátlástalanságáról hírhedtnek is tekinthető, gátlástalan vagyonnal rendelkező Zelenszkij, újabb kísérletének tekinthető a világbékéért..!
B_kanya
2026. május 29. 06:46
"Nincsháború" mondta tokatábornok.
