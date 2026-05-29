„A DW szerint egy orosz indítású Geran drón csapódott be a romániai Galac (Galați) városában lévő egyik lakóhazat eltalálva, robbanást és tüzet okozva a tizedik emeleten. A becsapódás következtében ketten megsérültek, és körülbelül 70 lakót evakuáltak a hatóságok.

Ha ez igaz, ez az első eset, hogy oroszok közvetlenül okoztak sérülést NATO-tagállamban, mert a lengyel eset ukrán légvédelmi rakéta volt anno. Ebből komoly ügy lesz, de nem háború. Azt egyik fél sem akarja, ezért csak nyugalom, nem lesz eszkalació csak erős szavak.