Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
05. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin nato oroszország

Putyin bejelentette: brutális erejű nukleáris rakétát állíthat hadrendbe Oroszország

2026. május 25. 07:35

A robbanófejek több mint négyszer erősebbek, mint bármely hasonló nyugati rakétáé.

2026. május 25. 07:35
null

Vlagyimir Putyin bejelentése szerint Oroszország 2026 végéig hadrendbe állíthatja az RS–28 Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétarendszert – írja a Index. A fegyvert a krasznojarszki régióban telepítenék, és az orosz stratégiai nukleáris erők egyik legfontosabb elemének szánják. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Szarmat a szovjet időkből származó R–36M rakéták leváltására készül. A NATO által „Sátán–2”-ként emlegetett rendszer az eddig ismert adatok szerint akár 200 tonnás is lehet, és több, külön célpontra irányítható nukleáris robbanófejet hordozhat. Az orosz állami kommunikáció szerint hatótávolsága elérheti a 35 ezer kilométert, valamint képes lehet a sarkvidéki útvonalakon keresztül is célba jutni, megkerülve egyes rakétavédelmi rendszereket. A rakéta hiperszonikus Avangard siklóegységek hordozására is alkalmas lehet. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A mintegy 200 tonnás starttömegű rakéta 10 tonna hasznos terhet (robbanófejeket) képes célba juttatni, 

de alkalmas egyszerre több leváló és önállóan irányítható hiperszonikus csapásmérő egység (például siklórepülők) szállítására is. Gyakorlatilag lehetetlen elhárítani, mert képes a sarki (északi és déli) repülési pályák használatára is, így a hagyományos rakétavédelmi rendszerekkel képtelenség leszedni – írja a lap. Putyin kijelentette, hogy a robbanófejek több mint négyszer erősebbek, mint bármely hasonló nyugati rakétáé.

A fejlesztési program még 2009-ben indult, azonban az elmúlt években több alkalommal is csúszásokról és technikai problémákról érkeztek hírek. Bár Moszkva korábban már többször jelezte, hogy a rendszer közel áll a hadrendbe állításhoz, nyugati elemzők szerint a tesztelések nem minden esetben voltak sikeresek. Emiatt továbbra is kérdéses, hogy a teljes rendszer valóban a tervezett időpontban válhat-e teljesen működőképessé. 

Putyin szerint a Szarmat fejlesztése része annak a modernizációs programnak, amelynek célja az orosz nukleáris arzenál megújítása. Az elmúlt években Oroszország több új stratégiai fegyvert is bemutatott, köztük hiperszonikus rakétákat és új tengeralattjáró-rendszereket. 

A nemzetközi biztonságpolitikai szakértők szerint a stratégiai fegyverkezés felgyorsulása hosszú távon növelheti a globális katonai feszültséget. Több nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok és Kína – szintén jelentős fejlesztéseket hajt végre nukleáris és rakétatechnológiai területen, ami új korszakot nyithat a fegyverkezési versenyben. 

Nyitókép: YouTube

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antoniosalazar
2026. május 25. 09:40
Egy harchelyzetben a Sarmat hány starlink műholddal ütközne?
Válasz erre
0
0
obakapimaki
2026. május 25. 08:45
Nagyon helyes! A rákos daganatként terjeszkedő nato nevű terrorszervezet és nyilvánvalóan elmebeteg, hatalommániás, tömeggyilkos vérgőzös vezetői kizárólag az erő nyelvén értenek.. Ha erre van igényük, úgy ezt kell eléjük tenni.. Pont..
Válasz erre
4
1
csulak
2026. május 25. 08:04
sok huho semmiert, amig nem vetik be az ukran haboruba, addig csak hanta az egesz
Válasz erre
1
1
Nasi12
2026. május 25. 07:42
Az orosz rakéták az angoloknak szólnak, nem az ukránoknak. Elvenni a kedvüket moszkva elfoglalásától. Amit nagyon szeretnének.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!