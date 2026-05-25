Putyin bejelentette: brutális erejű nukleáris rakétát állíthat hadrendbe Oroszország

A robbanófejek több mint négyszer erősebbek, mint bármely hasonló nyugati rakétáé.
Vlagyimir Putyin bejelentése szerint Oroszország 2026 végéig hadrendbe állíthatja az RS–28 Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétarendszert – írja a Index. A fegyvert a krasznojarszki régióban telepítenék, és az orosz stratégiai nukleáris erők egyik legfontosabb elemének szánják.
A Szarmat a szovjet időkből származó R–36M rakéták leváltására készül. A NATO által „Sátán–2”-ként emlegetett rendszer az eddig ismert adatok szerint akár 200 tonnás is lehet, és több, külön célpontra irányítható nukleáris robbanófejet hordozhat. Az orosz állami kommunikáció szerint hatótávolsága elérheti a 35 ezer kilométert, valamint képes lehet a sarkvidéki útvonalakon keresztül is célba jutni, megkerülve egyes rakétavédelmi rendszereket. A rakéta hiperszonikus Avangard siklóegységek hordozására is alkalmas lehet.
A mintegy 200 tonnás starttömegű rakéta 10 tonna hasznos terhet (robbanófejeket) képes célba juttatni,
de alkalmas egyszerre több leváló és önállóan irányítható hiperszonikus csapásmérő egység (például siklórepülők) szállítására is. Gyakorlatilag lehetetlen elhárítani, mert képes a sarki (északi és déli) repülési pályák használatára is, így a hagyományos rakétavédelmi rendszerekkel képtelenség leszedni – írja a lap. Putyin kijelentette, hogy a robbanófejek több mint négyszer erősebbek, mint bármely hasonló nyugati rakétáé.
A fejlesztési program még 2009-ben indult, azonban az elmúlt években több alkalommal is csúszásokról és technikai problémákról érkeztek hírek. Bár Moszkva korábban már többször jelezte, hogy a rendszer közel áll a hadrendbe állításhoz, nyugati elemzők szerint a tesztelések nem minden esetben voltak sikeresek. Emiatt továbbra is kérdéses, hogy a teljes rendszer valóban a tervezett időpontban válhat-e teljesen működőképessé.
Putyin szerint a Szarmat fejlesztése része annak a modernizációs programnak, amelynek célja az orosz nukleáris arzenál megújítása. Az elmúlt években Oroszország több új stratégiai fegyvert is bemutatott, köztük hiperszonikus rakétákat és új tengeralattjáró-rendszereket.
A nemzetközi biztonságpolitikai szakértők szerint a stratégiai fegyverkezés felgyorsulása hosszú távon növelheti a globális katonai feszültséget. Több nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok és Kína – szintén jelentős fejlesztéseket hajt végre nukleáris és rakétatechnológiai területen, ami új korszakot nyithat a fegyverkezési versenyben.
Nyitókép: YouTube