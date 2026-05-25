Putyin bejelentette: brutális erejű nukleáris rakétát állíthat hadrendbe Oroszország

A mintegy 200 tonnás starttömegű rakéta 10 tonna hasznos terhet (robbanófejeket) képes célba juttatni,

de alkalmas egyszerre több leváló és önállóan irányítható hiperszonikus csapásmérő egység (például siklórepülők) szállítására is. Gyakorlatilag lehetetlen elhárítani, mert képes a sarki (északi és déli) repülési pályák használatára is, így a hagyományos rakétavédelmi rendszerekkel képtelenség leszedni – írja a lap. Putyin kijelentette, hogy a robbanófejek több mint négyszer erősebbek, mint bármely hasonló nyugati rakétáé.

A fejlesztési program még 2009-ben indult, azonban az elmúlt években több alkalommal is csúszásokról és technikai problémákról érkeztek hírek. Bár Moszkva korábban már többször jelezte, hogy a rendszer közel áll a hadrendbe állításhoz, nyugati elemzők szerint a tesztelések nem minden esetben voltak sikeresek. Emiatt továbbra is kérdéses, hogy a teljes rendszer valóban a tervezett időpontban válhat-e teljesen működőképessé.