közel - kelet iráni iszlám köztársaság barack hussein obama megállapodás atomfegyver

Elhalasztották az iráni–amerikai megegyezést, de napokon belül megnyílhat a Hormuzi-szoros

2026. május 25. 07:21

A hétvégén arról szóltak a hírek, hogy közel a megegyezés, de az aláírás egyelőre késik.

Elmaradt az iráni–amerikai megegyezés aláírása vasárnap, amely az amerikai sajtóbeszámolók szerint megnyitná a Hormuzi-szorost és hatvan napra meghosszabbítaná a tűzszünetet. 

A terv kiszivárgása után Trump megvédte az elképzelést, amely azonnal engedélyezné Iránnak az olajszállításokat, és az atommal kapcsolatban teret adna a tárgyalásoknak. Az amerikai elnök vasárnap arról írt a közösségi oldalán, hogy ez a megegyezés nem olyan lesz, mint Barack Obama atomalkuja, amit „az egyik legrosszabb megállapodásnak” minősített, amit Amerika „valaha kötött.” 

A 2015-ös atomalkuval kapcsolatban az egyik kritika az volt, hogy miközben gazdaságilag engedte, hogy az iszlám köztársaság megerősödjön, közben lehetővé tette, hogy szép lassan haladjon Irán a nukleáris fegyvereke fejlesztése felé. 

Trump arról írt vasárnap, hogy a tárgyalások haladnak: 

A tárgyalások rendezett és konstruktív módon haladnak, és utasítottam képviselőimet, hogy ne siessék el a megállapodást, mivel az idő a mi oldalunkon áll. A blokád teljes mértékben hatályban marad, amíg meg nem születik, hitelesítik és alá nem írják a megállapodást. Mindkét félnek kell időt szánnia rá, és jól kell csinálnia. Nem lehet hibázni!”

Az elnök arra is utalt, hogy további országok csatlakozhatnak az Ábrahám-megállapodásokhoz. 

A megegyezés jelenlegi állapotáról sajtóhírek jelentek csak meg. 

A CNN egy magas rangú kormányzati tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy azért nem kötötték meg a megegyezés, mert még nincsenek kidolgozva a részletek. 

Egy másik tisztviselő a csatornának azt nyilatkozta, hogy Irán elvben vállalta a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását és dúsított uránkészleteinek megsemmisítését.

A CBS News szintén arról számol be, hogy az irániak elvben beleegyeztek az urán megsemmisítésébe, egy magas rangú tisztviselői forrásra hivatkozva.

Úgy tudjuk, hogy Mojtaba Khamenei legfőbb vezető jóváhagyta a megállapodás általános vázlatát, de hogy ez végleges megállapodássá válik-e, az még nyitott kérdés”

 – mondja egy tisztviselő az Axiosnak.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
chief Bromden
2026. május 25. 09:55
Ízlelgessétek. Trump visszatérő narratívája, hogy az ő vezetése alatt nem törtek ki háborúk, míg a demokraták „globális mocsárba” és felesleges katonai konfliktusokba sodorják az országot. A magyar volt kormányzati retorika a nyugat-európai és washingtoni demokrata párti vezetést kritizálja, amiért a békefolyamatok helyett a háború katonai finanszírozását és folytatását támogatják. Ezzel szemben mi történik? A jenkiknek megint van egy vén elnökük, aki nem fog felelni semmiért. :(
ToIeranciaterror
2026. május 25. 09:43
"A hétvégén arról szóltak a hírek, hogy közel a megegyezés,...." 2 hónapja erről szólnak (haudnak) a hírek. Egy kalap szart nem ér a nyugati média. "... de az aláírás egyelőre késik." Ez meg a valóság. Irán álláspontját is meg kéne írni a hírekben, nem csak hazudozni. Szemmel láthatóan az van, amit Irán akar.
europész
2026. május 25. 09:40
Habzik a szappanopera.
sandor
2026. május 25. 09:33
Nekünk is itt van egy homuzi -szaros.
