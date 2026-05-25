Elhalasztották az iráni–amerikai megegyezést, de napokon belül megnyílhat a Hormuzi-szoros

Putyin bejelentette: brutális erejű nukleáris rakétát állíthat hadrendbe Oroszország
Az elnök szerint a robbanófejek több mint négyszer erősebbek, mint bármely hasonló nyugati rakétáé.
A hétvégén arról szóltak a hírek, hogy közel a megegyezés, de az aláírás egyelőre késik.
Elmaradt az iráni–amerikai megegyezés aláírása vasárnap, amely az amerikai sajtóbeszámolók szerint megnyitná a Hormuzi-szorost és hatvan napra meghosszabbítaná a tűzszünetet.
A terv kiszivárgása után Trump megvédte az elképzelést, amely azonnal engedélyezné Iránnak az olajszállításokat, és az atommal kapcsolatban teret adna a tárgyalásoknak. Az amerikai elnök vasárnap arról írt a közösségi oldalán, hogy ez a megegyezés nem olyan lesz, mint Barack Obama atomalkuja, amit „az egyik legrosszabb megállapodásnak” minősített, amit Amerika „valaha kötött.”
A 2015-ös atomalkuval kapcsolatban az egyik kritika az volt, hogy miközben gazdaságilag engedte, hogy az iszlám köztársaság megerősödjön, közben lehetővé tette, hogy szép lassan haladjon Irán a nukleáris fegyvereke fejlesztése felé.
Trump arról írt vasárnap, hogy a tárgyalások haladnak:
A tárgyalások rendezett és konstruktív módon haladnak, és utasítottam képviselőimet, hogy ne siessék el a megállapodást, mivel az idő a mi oldalunkon áll. A blokád teljes mértékben hatályban marad, amíg meg nem születik, hitelesítik és alá nem írják a megállapodást. Mindkét félnek kell időt szánnia rá, és jól kell csinálnia. Nem lehet hibázni!”
Az elnök arra is utalt, hogy további országok csatlakozhatnak az Ábrahám-megállapodásokhoz.
A megegyezés jelenlegi állapotáról sajtóhírek jelentek csak meg.
A CNN egy magas rangú kormányzati tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy azért nem kötötték meg a megegyezés, mert még nincsenek kidolgozva a részletek.
Egy másik tisztviselő a csatornának azt nyilatkozta, hogy Irán elvben vállalta a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását és dúsított uránkészleteinek megsemmisítését.
A CBS News szintén arról számol be, hogy az irániak elvben beleegyeztek az urán megsemmisítésébe, egy magas rangú tisztviselői forrásra hivatkozva.
Úgy tudjuk, hogy Mojtaba Khamenei legfőbb vezető jóváhagyta a megállapodás általános vázlatát, de hogy ez végleges megállapodássá válik-e, az még nyitott kérdés”
– mondja egy tisztviselő az Axiosnak.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az elnök szerint a robbanófejek több mint négyszer erősebbek, mint bármely hasonló nyugati rakétáé.