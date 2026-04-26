04. 26.
vasárnap
közel - kelet sótalanító telep irán víz konfliktus

Több mint 100 millió ember életét fenyegeti a legpusztítóbb hadviselés

2026. április 26. 17:35

Az életben maradáshoz nélkülözhetetlen infrastruktúrát egyelőre nagyrészt elkerülték a háborús felek a Közel-Keleten, de bármikor bekövetkezhet a tragédia.

2026. április 26. 17:35
null

Több kőolaj- és földgázlétesítmény is súlyos károkat szenvedett az iráni konfliktus február végi kezdete óta, a helyreállítási munkák akár évekig is eltarthatnak. Az amerikai és izraeli bombázásokra válaszul Irán többször is támadta a világ fosszilis energiaszükséglete szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúrát. A fosszilis energiahordozók ára a konfliktus okozta hírekre egyből reagált, a magas árszint két hónapja kitart és egyelőre nem látszik a konfliktus lezárása.

A globális energiapánik ráadásul nem is a legrosszabb forgatókönyv, amelyet a konfliktus előidézhetett. Már egy 1980-as évek elején készült CIA-jelentés is rámutatott, hogy 

a Közel-Kelet legfontosabb létesítményei nem az energiainfrastruktúra egységei, hanem az ivóvízellátáshoz nélkülözhetetlen sótalanító berendezések, amelyek 100 millió ember ivóvíz-szükségletét teszik lehetővé azzal, hogy ihatóvá teszik a tengervizet 

– írja elemzésében a HVG. Noha a bombázások nem kerülték el teljesen a létfontosságú sótalanító üzemeket, tartós kiesést okozó kárt ezek szerencsére nem okoztak. A kockázat óriási, és a sótalanítók elleni esetleges hadviselés sokkhatást váltana ki a térségben. Nélkülük lehetetlen lenne az élet az öbölbeli monarchiákban, először Kuvait, Katar és Bahrein omlana össze, de hamar megállna az élet a többi királyság városaiban is, amelyek a könnyű prédának számító part menti üzemektől kapják a friss vizet.

A térségben mintegy ötezer kisebb-nagyobb sótalanító üzem működik, amelyek tengervízből állítanak elő iható vizet, nagyjából 100 millió embert ellátva. Ugyanakkor 

az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) hat tagország 60 milliós népességének a többsége alapvetően körülbelül hatvan nagy sótalanító teleptől függ. 

A legfrissebb adatok szerint 

  • Kuvaitban a lakosság 90, 
  • Ománban 86, 
  • Szaúd-Arábiában 70, 
  • az Egyesült Arab Emírségekben 42 százalékának az ivóvízellátása függ ezektől a berendezésektől. 
  • Az izraeli vízfogyasztás felét 5 nagyüzem adja, de a sótalanítók összkapacitása akár a kereslet háromnegyedét is képes kielégíteni.

A sivatagos Arab-félsziget országaiban nincsenek igazán nagy folyók vagy tavak, a természetes forrásokat a föld alatti vízrétegek biztosítják. A világ megújuló édesvízkészletének mindössze 2 százaléka jut a Közel-Keletre, de az évszázad vége felé a föld alatti készletek is elfogynak. Szaúd-Arábia és Omán egy fokkal jobb helyzetben van a nagyobb tartalékok és a valamivel több csapadék miatt, illetve a Perzsa-öböl mellett más tenger is mossa partjaikat. De a többi arab monarchia teljesen az Iránnal osztozott Perzsa-öböltől függ. Izrael számíthat a Jordán folyóra és a Kineret-tóra (más néven Galileai-tengerre) is.

A sótalanított víz globális előállításának 40, a termelési kapacitásnak pedig közel a 60 százaléka jut a Közel-Keletre, alapvetően az öbölbeli országokra. Az együttes napi termelés közel 30 millió köbméter víz, ami 2030-ra várhatóan megduplázódik. A világ 10 legnagyobb sótalanító telepéből 8 az Arab-félszigeten található. Kérdés, lépést tud-e tartani a termelés a növekvő igényekkel. Míg az 1980-as években az Öböl térségének éves édesvízfogyasztása 6 milliárd köbméter volt, ez 2050-re legalább az ötszörösére nőhet.

Nyitókép: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

 

massivement5
2026. április 26. 17:59
Mit aggódik a mandariner? A világhírűvé lett Orbán Viktor megrendezi a budapesti találkozót, globálbékét csinál! 2026-ban jön a 4/5, kipukkad a Tisza-lufi, a lippschik pedig romokban, totál öngyik lesznek, na itt a vége a poloskának is, ki lesznek takarítva immár örökre! Kész, ennyi! Sorosbrükszellben toporzékolnak, mert Orbán nyer Trumppal és Putyinnal! Ukrajnának vége, ezzel biztos, hogy újabb 15 évre Fidesz lesz! (Random fidesznyik kommentelő 2025. november. Április 12-én inasba rakva)
bagira004
2026. április 26. 17:57
Háborút a tőkés világ gerjeszti , van hozzá támogató pénze . Tőkét mozgatják állásában ne inflálódjon , általuk elpusztított területre magas kanatra pénzeket kölcsön adnak . Mindezt a haszonért . Hogy oszt mennyi ember pusztul bele az ember fogyóeszköz . Népet kicsit megtámogarják a a szaporulatért . Mindig lesznek olyan rétegek ami a tőkés világnak felesleges. Háborút viselő tőkések sose jutnak koldusbotra , mindig háttérbe elbujnak , hogy a békés időkben ujra tudnak üzleti világba bekapcsolódsni .Haszon kitermelést ujra tudják indítani. Mindig a kisemberek milliói pusztulnask bele.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!