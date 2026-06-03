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földalatti bázis cnn irán rakéta egyesült államok donald trump

A CNN műholdfelvételei buktatták le Trumpékat: sikertelen volt az iráni rakétaarzenálra mért kritikus támadás (VIDEÓ)

2026. június 03. 11:45

A friss adatok alapján a földalatti bázisok 90 százaléka még mindig üzemképes.

2026. június 03. 11:45
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Bár Donald Trump elnök többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok megsemmisítette Irán rakétaarzenálját, a CNN által vizsgált műholdfelvételek mást mutatnak.

A felvételek alapján Teherán buldózerek és teherautók segítségével rövid idő alatt képes volt újranyitni a február óta bombázott föld alatti bázisainak bejáratait, betemetni a krátereket, sőt, egyes helyeken aszfaltozást is végzett.

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Az összesen 69 létesítményből 18 bázisnál eddig 50 bejáratot állítottak helyre.

Szakértők szerint az amerikai légicsapások valójában csak korlátozott eredményt értek el, mivel a támadások nem közvetlenül a rakétákat, hanem csak a bejáratokat és a bekötőutakat célozták.

Timur Kadisev, a Hamburgi Egyetem kutatója rámutatott, hogy az amerikaiak drága és összetett fegyvereket vetettek be olyan károk okozására, amelyeket az irániak egyszerű eszközökkel gyorsan kijavítottak.

Egy amerikai tisztviselő megerősítette, hogy Irán „minden hírszerzési előrejelzést felülmúlva gyors ütemben állítja helyre kapacitásait”.

A hivatalos amerikai állításokkal szemben a szakértői becslések szerint Irán föld alatti létesítményeiben továbbra is mintegy ezer rakéta maradt sértetlen, ami a háború előtti készletek 70 százaléka.

Az amerikai hírszerzés adatai alapján a földalatti bázisok 90 százaléka részben üzemképes.

Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

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Összesen 11 komment

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nyúlgerinc
2026. június 03. 13:14
Ejnye Donald, már megint hazudtatok?
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0
0
egyszeri
2026. június 03. 12:33
A nyugati nagyhatalmak, mérhetetlen pökhendiségükben azt hiszik, hogy mindenki más rajtuk kívül buta, analfabéta és 80 alatti az IQ-ja
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1
0
Nasi12
2026. június 03. 12:23
A százalék nem minden. Mert nem egyforma fontosságúak.
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0
0
powerage
2026. június 03. 12:20
És ezért az eredményért cserébe az USA elveszítette a térségbeli bázisait, radarrendszereit, ellövöldözte a robotrepülőgép- és rakétakészleteit. Irán meg elkezdte megvámolni a szoroson átengedett tartályhajókat és a legújabb pletykák szerint már atomfegyvert is szerzett valahonnét. Hülyének is megérte.
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