A CNN műholdfelvételei buktatták le Trumpékat: sikertelen volt az iráni rakétaarzenálra mért kritikus támadás (VIDEÓ)

Bár Donald Trump elnök többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok megsemmisítette Irán rakétaarzenálját, a CNN által vizsgált műholdfelvételek mást mutatnak.

A felvételek alapján Teherán buldózerek és teherautók segítségével rövid idő alatt képes volt újranyitni a február óta bombázott föld alatti bázisainak bejáratait, betemetni a krátereket, sőt, egyes helyeken aszfaltozást is végzett.