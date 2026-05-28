olaj közel - kelet hormuzi szoros irán egyesült államok konfliktus

Ismét lángra lobbant a Közel-Kelet: azonnal megugrottak az olajárak

2026. május 28. 08:41

Ennyi volt a tűzszünet...

2026. május 28. 08:41
Újra emelkedésnek indultak az olajárak, miután az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségében. A támadások annak ellenére történtek, hogy Washington és Teherán között hivatalosan továbbra is tűzszünet van érvényben, miközben a felek a három hónapja tartó konfliktus lezárásáról tárgyalnak. A fejlemények ismét komoly bizonytalanságot okoztak a globális energiapiacokon – írja a vg.hu

Az amerikai Központi Parancsnokság közlése szerint az amerikai erők négy iráni drónt lőttek le, amelyek veszélyt jelentettek a Hormuzi-szoros térségében, emellett csapást mértek egy Bandar-Abbász kikötővárosában található katonai létesítményre is. Az iráni állami médiához köthető Tasnim hírügynökség ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete figyelmeztető lövésekkel visszafordított több, a szoroson áthaladni próbáló hajót, köztük egy amerikai olajszállító tartályhajót is.

A konfliktus kiújulására az olajpiacok azonnal reagáltak. A Brent típusú kőolaj ára közel 4 százalékkal, hordónként csaknem 98 dollárra emelkedett, míg az amerikai könnyűolaj jegyzése 92 dollár fölé nőtt. A Hormuzi-szoros kiemelt jelentőségű útvonal a világ energiaellátása szempontjából, hiszen normál körülmények között a globális kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-szállítás mintegy ötöde ezen a tengeri folyosón halad át.

A térségben zajló katonai incidensek ezért nemcsak geopolitikai, hanem világgazdasági szempontból is kiemelt figyelmet kapnak. A befektetők attól tartanak, hogy a feszültség további eszkalációja újabb ellátási problémákat és tartósan magas energiaárakat hozhat, ami világszerte tovább növelheti az inflációs nyomást.

Nyitókép: Firdous Nazir / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. május 28. 10:32
"Washington és Teherán között hivatalosan továbbra is tűzszünet van érvényben, miközben a felek a három hónapja tartó konfliktus lezárásáról tárgyalnak" Hagyjuk a szépelgést, Trump nem lövetett mert az hitte majd befosnak az irániak és benyalnak, és megnyitják maguktól a Hormuzi szorost, közben az irának elmondták, hogy majd akkor, ha az usa szépen kifizet minden kárt amit okozott, békén hagyja őket, és elhúz a picsába a faszságaival. És szépen elröppent egy újabb hónap olaj nélkül. És Trump ismét erővel akar bármit is elérni. Sok sikert..
pulsarito
2026. május 28. 10:27
Nem értem Trump már legyőzte az irániakat (többször is), akkor mire fel bombázza még mindig ?
chief Bromden
2026. május 28. 10:26
Ebből is csúfos elvonulás lehet. Ott sincs aki megmondja a frankót a főnöknek vagy nem érdekli?
martymcfly-986
2026. május 28. 10:18
Tovább gyengíti magát az USA...
