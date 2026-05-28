Ismét lángra lobbant a Közel-Kelet: azonnal megugrottak az olajárak

Újra emelkedésnek indultak az olajárak, miután az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségében. A támadások annak ellenére történtek, hogy Washington és Teherán között hivatalosan továbbra is tűzszünet van érvényben, miközben a felek a három hónapja tartó konfliktus lezárásáról tárgyalnak. A fejlemények ismét komoly bizonytalanságot okoztak a globális energiapiacokon – írja a vg.hu.

Az amerikai Központi Parancsnokság közlése szerint az amerikai erők négy iráni drónt lőttek le, amelyek veszélyt jelentettek a Hormuzi-szoros térségében, emellett csapást mértek egy Bandar-Abbász kikötővárosában található katonai létesítményre is. Az iráni állami médiához köthető Tasnim hírügynökség ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete figyelmeztető lövésekkel visszafordított több, a szoroson áthaladni próbáló hajót, köztük egy amerikai olajszállító tartályhajót is.