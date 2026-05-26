„Önvédelmi támadást" indítottak az amerikaiak Irán ellen, már a célpontok is megvannak

Az irániak szerint távol van még a béke.
Önvédelemből hajtottak végre csapásokat Irán déli része ellen az Egyesült Államok – számol be róla a BBC. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy az amerikai hadsereg továbbra is védi az amerikai katonákat, miközben „önmérsékletet” tanúsít a két ország közötti konfliktusban.
Tim Hawkins kapitány, a Középső Parancsnokság szóvivője elmondta, hogy Irán egyelőre nem reagált az amerikai támadásra. Hawkins kapitány szerint az amerikai csapások Bandar Abbas közelében lévő területet céloztak. Ez egy déli kikötőváros, ahol egy iráni haditengerészeti bázis található a Hormuzi-szorosnál.
A BBC szerint egyelőre nem lehet tudni, milyen hatással lesznek a béketárgyalásokra a legutóbbi csapások.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy egy megállapodás továbbra is lehetséges, utalva a keddi tárgyalásokra, amelyeken Irán főtárgyalója és külügyminisztere, valamint Katar miniszterelnöke vesz részt. Rubio szerint legalább még „néhány napba” telik, amíg megegyezésre jutnak. Hozzátette, hogy Donald Trump elnök „kifejezte szándékát, hogy meg akarja kötni” a megállapodást.
Vagy jó megállapodást köt, vagy semmilyet”
– mondta Rubio.
Azonban Eszmáil Bakái, az iráni külügyminisztérium szóvivője korábban azt mondta, hogy bár bizonyos előrelépés történt a háború lezárásáról szóló tárgyalásokon, „nem áll küszöbön” a megállapodás.
Helyes azt mondani, hogy a megvitatott kérdések nagy részében sikerült megállapodásra jutnunk… De azt állítani, hogy ez azt jelenti, hogy a megállapodás aláírása küszöbön áll – ezt senki sem állíthatja”
– fogalmazott.
Az amerikai és iráni erők április 8. óta tartják a fegyverszünetet. Irán továbbra is ellenőrzi a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat, az amerikai haditengerészet pedig blokád alá vette Irán kikötőit.
