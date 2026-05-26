05. 26.
kedd
hormuzi - szoros irán támadás egyesült államok

„Önvédelmi támadást" indítottak az amerikaiak Irán ellen, már a célpontok is megvannak

2026. május 26. 12:26

Az irániak szerint távol van még a béke.

2026. május 26. 12:26
null

Önvédelemből hajtottak végre csapásokat Irán déli része ellen az Egyesült Államok – számol be róla a BBC. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy az amerikai hadsereg továbbra is védi az amerikai katonákat, miközben „önmérsékletet” tanúsít a két ország közötti konfliktusban.

Tim Hawkins kapitány, a Középső Parancsnokság szóvivője elmondta, hogy Irán egyelőre nem reagált az amerikai támadásra. Hawkins kapitány szerint az amerikai csapások Bandar Abbas közelében lévő területet céloztak. Ez egy déli kikötőváros, ahol egy iráni haditengerészeti bázis található a Hormuzi-szorosnál.

A BBC szerint egyelőre nem lehet tudni, milyen hatással lesznek a béketárgyalásokra a legutóbbi csapások. 

Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy egy megállapodás továbbra is lehetséges, utalva a keddi tárgyalásokra, amelyeken Irán főtárgyalója és külügyminisztere, valamint Katar miniszterelnöke vesz részt. Rubio szerint legalább még „néhány napba” telik, amíg megegyezésre jutnak. Hozzátette, hogy Donald Trump elnök „kifejezte szándékát, hogy meg akarja kötni” a megállapodást.

Vagy jó megállapodást köt, vagy semmilyet”

– mondta Rubio.

Azonban Eszmáil Bakái, az iráni külügyminisztérium szóvivője korábban azt mondta, hogy bár bizonyos előrelépés történt a háború lezárásáról szóló tárgyalásokon, „nem áll küszöbön” a megállapodás. 

Helyes azt mondani, hogy a megvitatott kérdések nagy részében sikerült megállapodásra jutnunk… De azt állítani, hogy ez azt jelenti, hogy a megállapodás aláírása küszöbön áll – ezt senki sem állíthatja”

– fogalmazott.

Az amerikai és iráni erők április 8. óta tartják a fegyverszünetet. Irán továbbra is ellenőrzi a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat, az amerikai haditengerészet pedig blokád alá vette Irán kikötőit.

Nyitókép forrása: HUGE PERALTA / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. május 26. 14:09
Jajj de szépen hangzik"önvédelmi támadás".
Nasi12
2026. május 26. 14:08
"déli kikötőváros, ahol egy iráni haditengerészeti bázis található a Hormuzi-szorosnál." Vagyis az ami katonák behatoltak a bázisra, de ott bajba kerültek ezért ki kellett őket menteni. Önvédelmi célból. Mert máshogy hogyan ???:)
bakafant-28
2026. május 26. 13:52 Szerkesztve
Oh,hát persze...Önvédelmi támadás volt 39'- ben Lengyelország ellen,vagy Finnország szovjet lerohanása is..De azok "legalább" szomszédos területen történtek..De Irán jenki megtámadása? Kizárólag Trump zsidókapca megfelelési vágyával magyarázható....
asszaur
2026. május 26. 13:40
Irán szétlőtte az ami radarrendszert, ami után megindult az esőzés. Szétrombolt 13 amerikai légi és tengerészeti támaszpontot. Lelőt 42 amerikai repülőt. Elsűlyesztett 2 amerikai rombolót.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!