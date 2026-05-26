„Önvédelmi támadást" indítottak az amerikaiak Irán ellen, már a célpontok is megvannak

Önvédelemből hajtottak végre csapásokat Irán déli része ellen az Egyesült Államok – számol be róla a BBC. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy az amerikai hadsereg továbbra is védi az amerikai katonákat, miközben „önmérsékletet” tanúsít a két ország közötti konfliktusban.

Tim Hawkins kapitány, a Középső Parancsnokság szóvivője elmondta, hogy Irán egyelőre nem reagált az amerikai támadásra. Hawkins kapitány szerint az amerikai csapások Bandar Abbas közelében lévő területet céloztak. Ez egy déli kikötőváros, ahol egy iráni haditengerészeti bázis található a Hormuzi-szorosnál.