Néhány német politikus egyetért Trumppal: ideje, hogy az amerikai csapatok kivonuljanak

A Pentagon döntése, miszerint harmincötezer katonájából ötezret kivon az országból hat-tizenkét hónapon belül, és felmondja a 2024-es megállapodást, amely szerint nagy hatótávolságú hagyományos rakétákat állomásoztatnak Németországban, felkavarta a közvéleményt a mainstream politikusok és biztonsági tisztviselők körében – számolt be a Wall Street Journal.

Bár sokan szimbolikus lépésnek tekintik a csapatok kivonását, attól tartanak, hogy a rakéták telepítésének lemondása sebezhetőbbé teszi Németországot az orosz támadásokkal szemben. Az európai biztonságra gyakorolt hatást enyhítheti az amerikai csapatok máshová történő telepítése. Trump csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok további 5000 katonát küld Lengyelországba.