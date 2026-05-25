Az oroszok megzavarták a brit hadügyminiszter gépének a jelét
Elektronikus támadás miatt megszakadt a navigáció, miközben John Healey Észtországból tért vissza.
A jobboldaltól a szélsőbaloldalig a szavazók harmadát képviselő pártok üdvözlik Trump szankcióit.
A Pentagon döntése, miszerint harmincötezer katonájából ötezret kivon az országból hat-tizenkét hónapon belül, és felmondja a 2024-es megállapodást, amely szerint nagy hatótávolságú hagyományos rakétákat állomásoztatnak Németországban, felkavarta a közvéleményt a mainstream politikusok és biztonsági tisztviselők körében – számolt be a Wall Street Journal.
Bár sokan szimbolikus lépésnek tekintik a csapatok kivonását, attól tartanak, hogy a rakéták telepítésének lemondása sebezhetőbbé teszi Németországot az orosz támadásokkal szemben. Az európai biztonságra gyakorolt hatást enyhítheti az amerikai csapatok máshová történő telepítése. Trump csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok további 5000 katonát küld Lengyelországba.
Bizonyos körökben a hírt régóta várt lépésként üdvözlik.
Amikor Trump elnök bejelentette, hogy kivonja az amerikai csapatok egy részét Németországból, hogy megbüntesse az országot vezetőjének az iráni háborúval kapcsolatos kritikája miatt, Sevim Dağdelen így gondolta: Végre!
Rendkívül hálásak vagyunk a nácik legyőzésében nyújtott segítségért. De 81 évvel a második világháború vége után – az oroszok, a britek és a franciák után – az amerikai katonáknak is ideje hazamenniük.”
– mondta a WSJ riporternének a Sahra Wagenknecht poltikusa.
Hasonló reakciót adott az AfD, a szélsőbaloldali Linke is. A jelenlegi közvélemény-kutatások szerint azok a pártok, amelyek hivatalosan támogatják az amerikai csapatok kivonását, a választók körülbelül egyharmadát képviselik.
A középutat képviselő csoportok továbbra is támogatják az amerikai jelenlétet, a németek egyre inkább elfordulnak a transzatlanti szövetségtől.
A Bertelsmann Alapítvány, egy think tank által a hónap elején végzett felmérés szerint a szavazók mintegy 73 százaléka tartja megbízhatatlannak az Egyesült Államokat, 76 százalékuk pedig úgy véli, hogy Európának ideje „saját útját járnia”.
Az AfD társelnökei, Tino Chrupalla és Alice Weidel az elsők között üdvözölték Trump felhívását a csapatok kivonására. A párt tavalyi választási programja tartalmazta „az összes német földön állomásozó szövetséges csapat, és különösen azok nukleáris fegyvereinek kivonását”.
