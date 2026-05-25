Drámai jelenetek Isztambulban: rendőrök törtek be a diákok által megszállt egyetemre

Rendőri beavatkozásra került sor Isztambulban, miután diákok tüntetésbe kezdtek egy egyetem bezárása miatt – írja a 24.hu. A demonstrálók az intézmény megszüntetése ellen tiltakoztak, amelyet a török elnök egy rendeletben rendelt el, arra hivatkozva, hogy az oktatás színvonala nem felel meg az elvárásoknak. A döntés komoly felháborodást váltott ki, a hallgatók egy része az egyetemen belül is tiltakozott, sőt egyesek az épületet is elfoglalták.

A helyzet feszültté vált, amikor a rendőrség vasárnap megjelent a kampuszon, és erővel távolította el a bent tartózkodó diákokat. A beszámolók szerint többeket kényszerrel vittek ki az épületből, és sérülés is történt a dulakodás során.