03. 25.
szerda
semmelweis egyetem mome hankó balázs budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetem egyetem rangsor

Rangos elismerés a magyar felsőoktatásnak – világszínvonalon a képzési területek

2026. március 25. 14:44

A rangsorok alapján a cél egyértelmű: a következő években tovább javítani a magyar egyetemek nemzetközi pozícióját – jelölte ki a feladatokat a miniszter.

2026. március 25. 14:44
Újabb nemzetközi visszaigazolást kapott a magyar felsőoktatás: a QS Universities Rankings 2026-os szakterületi rangsorában összesen 65 képzési területen szerepelnek magyar egyetemek a világ élvonalában – jelentette be Facebookon Hankó Balázs.

A miniszter kiemelte, az idei eredmények több szempontból is előrelépést jelentenek. Három olyan képzési terület is bekerült az élmezőnybe, amelyek a 2025-ös rangsorban még nem szerepeltek ott: 

  • a Semmelweis Egyetem anatómiai képzése,
  • a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészeti és épített környezet képzése, 
  • valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem művészet és design területe.

A rangsor kiemelt eredménye, hogy Magyarországnak már két top 100-as helyezéssel rendelkező egyeteme is van szakterületi bontásban. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az agrártudományok területén került be a világ legjobb száz intézménye közé.

Legjobbak között a magyar egyetemek

A top 200-as mezőnyben összesen négy magyar egyetem szerepel: a Semmelweis Egyetem, a MOME, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is helyet kapott a rangsorban.

A felsőoktatási eredmények mögött az elmúlt évek átalakításai is meghatározó szerepet játszanak. 

Az adatok szerint ma már három magyar egyetemistából kettő olyan intézményben tanul, amely a világ legjobb öt százalékába tartozik.

A növekvő nemzetközi versenyképességet a felvételi számok is tükrözik: az idei jelentkezési időszakban több mint 140 ezren adták be jelentkezésüket, ami az elmúlt másfél évtized legerősebb eredményének számít.

A rangsorok alapján a cél egyértelmű: a következő években tovább javítani a magyar egyetemek nemzetközi pozícióját. A várakozások szerint 2030-ra akár világszinten is top 100-as magyar egyetemek jelenhetnek meg, sőt európai szinten is erősödhet a hazai intézmények jelenléte.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
totumfaktum-2
2026. március 25. 14:55
"Az adatok szerint ma már három magyar egyetemistából kettő olyan intézményben tanul, amely a világ legjobb öt százalékába tartozik." Ez a legfontosabb!
benito
2026. március 25. 14:47
Már nem Pintér Sándor az oktatási miniszter?
