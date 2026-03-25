Rangos elismerés a magyar felsőoktatásnak – világszínvonalon a képzési területek

Legjobbak között a magyar egyetemek

A top 200-as mezőnyben összesen négy magyar egyetem szerepel: a Semmelweis Egyetem, a MOME, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is helyet kapott a rangsorban.

A felsőoktatási eredmények mögött az elmúlt évek átalakításai is meghatározó szerepet játszanak.

Az adatok szerint ma már három magyar egyetemistából kettő olyan intézményben tanul, amely a világ legjobb öt százalékába tartozik.

A növekvő nemzetközi versenyképességet a felvételi számok is tükrözik: az idei jelentkezési időszakban több mint 140 ezren adták be jelentkezésüket, ami az elmúlt másfél évtized legerősebb eredményének számít.