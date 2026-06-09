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áramellátás debreceni egyetem haon egyetem

Elektromos robbanás történt a Debreceni Egyetemen: azonnal értesítették az egyetemistákat

2026. június 09. 13:42

Jelenleg szünetel az áramellátás az érintett részen, így otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók számára.

2026. június 09. 13:42
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Elektromos robbanás történt a Debreceni Egyetem Kémia Épületében, emiatt teljesen leállt a munkavégzés és hazaküldték a dolgozókat. A Haon információi szerint a baleset felújítási munkálatok közben, egy szerelés alatt álló, egyedi gyártású transzformátoregységben következett be.

A detonáció következtében a berendezés gyakorlatilag teljesen megsemmisült, ami miatt az egész épületben megszűnt az áramellátás.

Az egyetem a Neptun rendszeren keresztül értesítette a hallgatókat a rendkívüli helyzetről. A tájékoztatás szerint az áramszolgáltatás helyreállításáig az épületben egyáltalán nem lehetséges a munkavégzés, ezért a dolgozók számára kötelező otthoni munkavégzést (home office) rendeltek el.

Nyitókép: Debreceni Egyetem, You Tube

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
stormy
2026. június 09. 14:54
"Elektromos robbanás történt" olyan nincs.
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ördöngös pepecselés
2026. június 09. 14:42
az elektromos robbanás az milyen?
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lazio154-5
2026. június 09. 14:28
Azt mondja az írás: "Robbanás történt a debreceni egyetemen, azonnal értesítették az egyetemistákat" Szerintem, ők értesítettek mindenkit!
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Vata Aripeit
2026. június 09. 13:54
egy egyedi trafó gyártása fél év, uho sokáig nem lesz ott mivel világítani
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