Elektromos robbanás történt a Debreceni Egyetemen: azonnal értesítették az egyetemistákat

Elektromos robbanás történt a Debreceni Egyetem Kémia Épületében, emiatt teljesen leállt a munkavégzés és hazaküldték a dolgozókat. A Haon információi szerint a baleset felújítási munkálatok közben, egy szerelés alatt álló, egyedi gyártású transzformátoregységben következett be.

A detonáció következtében a berendezés gyakorlatilag teljesen megsemmisült, ami miatt az egész épületben megszűnt az áramellátás.

Az egyetem a Neptun rendszeren keresztül értesítette a hallgatókat a rendkívüli helyzetről. A tájékoztatás szerint az áramszolgáltatás helyreállításáig az épületben egyáltalán nem lehetséges a munkavégzés, ezért a dolgozók számára kötelező otthoni munkavégzést (home office) rendeltek el.