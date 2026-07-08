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Tusványosi Szabadegyetemen Tusványfürdő egyetem

Feltételt szabtak a külhoni magyar egyetemek vezetői, hogy részt vegyenek az idei Tusványoson

2026. július 08. 16:15

Meglátásuk szerint a magyar kormányt képviselőkre is szükség lenne az erdélyi fesztiválon.

2026. július 08. 16:15
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A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége – mondta Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora szerdán sajtótájékoztatón Csíkszeredában.

Az erdélyi magyar magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Sapientia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21-26. között zajló tusnádfürdői táborban.

„Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román–magyar és a magyar–magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne – beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket –, a Sapientia egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is” – fogalmazta meg az egyetem álláspontját Tonk Márton.

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Hozzátette, hogy a szervezők felé megfogalmazott feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, melyek közül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemet és a komáromi Selye János Egyetemet említette.

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Fotó: Facebook/Tusványos

 

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Összesen 56 komment

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Sorrend:
picur66-2
2026. július 08. 18:05
Hát ez szép köpönyegforgatás. Addig volt érdekes Tusványos míg lovét láttak benne, már szarnak rá. Szégyeljék magukat, csak a pénzért voltak ott akkor eddig is. Nyugi tisztelt elvtársak, várhatóan pötyi egy garast sem fog adni. Gondolom ezt tudjátok és így már nem érdekel benneteket.
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3
0
bigfater73
2026. július 08. 18:03
Félnek, hogy fosos megvonja a pénzügyi támogatásokat magyar érdekeltségű szervezetektől! Tetszik nem tetszik ha homokba dugják fejüket akkor is vége lesz a támogatásoknak! Fosos és bandája tehetségtelen, nem tud és nem is akar a magyarokkal kapcsolatot tartani!
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1
0
harald
2026. július 08. 17:58
Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora USAid pénzből él, hogy nem érti? A poloska kormány csak egyetlenegyből ért, ha NEM veszünk tudomást róluk. A bábkormány Tusk módon lett a nyakunkra ültetve és tárgyalásképtelenek, mert fosssák a hazugságaikat és mellébezsélnek, terelnek !!! Tonk Márton figyelmébe ajánlom az árad a Parlament színházi műsorközvetítést.
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6
0
Pandaka pygmaea
•••
2026. július 08. 17:57 Szerkesztve
Kaptak meghívót az új kormány tagjai, ha elmennek elmennek, ha nem, nem. Jó, Rovar urat nem hívták meg, de ő volt már ott eleget az utóbbi években.... még mindig piros a tenyere... :D Meg amúgy is csak szétpofázná az egészet. Kapja be.
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7
0
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