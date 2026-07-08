Feltételt szabtak a külhoni magyar egyetemek vezetői, hogy részt vegyenek az idei Tusványoson

Németh Zsolt elárulta, miért nem hívták meg Magyar Pétert Tusványosra
A kormányfő a minap a parlamentben panaszkodott a meghívó elmaradására.
Meglátásuk szerint a magyar kormányt képviselőkre is szükség lenne az erdélyi fesztiválon.
A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége – mondta Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora szerdán sajtótájékoztatón Csíkszeredában.
Az erdélyi magyar magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Sapientia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21-26. között zajló tusnádfürdői táborban.
„Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román–magyar és a magyar–magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne – beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket –, a Sapientia egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is” – fogalmazta meg az egyetem álláspontját Tonk Márton.
Hozzátette, hogy a szervezők felé megfogalmazott feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, melyek közül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemet és a komáromi Selye János Egyetemet említette.
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A kormányfő a minap a parlamentben panaszkodott a meghívó elmaradására.
Fotó: Facebook/Tusványos