Feltételt szabtak a külhoni magyar egyetemek vezetői, hogy részt vegyenek az idei Tusványoson

A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége – mondta Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora szerdán sajtótájékoztatón Csíkszeredában.

Az erdélyi magyar magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Sapientia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21-26. között zajló tusnádfürdői táborban.

„Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román–magyar és a magyar–magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne – beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket –, a Sapientia egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is” – fogalmazta meg az egyetem álláspontját Tonk Márton.