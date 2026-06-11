Összefogtak a hallgatók, megfigyelőket küld a HÖK az ELTE jogi karának záróvizsgáira

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Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Volt olyan vizsgázó, aki sírva jött ki a teremből, a dékán szerint „a magas bukási arány önmagában nem rendkívüli”.
Az egyetem vezetéséhez fordultak az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) végzősei, mert szerintük a polgári jogi záróvizsgán évek óta tarthatatlan a helyzet:
kirívóan sokan buknak, két vizsgáztató pedig megalázóan bánik a hallgatókkal
– számolt be az Eduline.
A laphoz olyan beszámolók jutottak el, hogy
A tét azonban nagy, mert a júliusi utóvizsga sokaknál a már megszerzett állásajánlatot is veszélyezteti.
A végzősök saját felmérése szerint a 85 kitöltő 72,9 százaléka tapasztalt valamilyen problémát a vizsgával kapcsolatban, leggyakrabban az aránytalan bukási arányt és a vizsgáztatói attitűdöt kifogásolták.
Az egyik válaszadó úgy fogalmazott:
konkrétan szinte sírtam a vizsga után, olyan szinten megalázó volt a lenéző tekintete,
a kérdések flegmasága és az aránytalanul hosszú feleltetés”.
Egy rosszulléttel küzdő vizsgázó pedig azt a választ kapta a mosdóra vonatkozó kérésére, hogy „persze, de akkor a három tétel mellé további három tételt kell húznia” – írt egy másik megdöbbentő esetről a felsőoktatási portál.
Dr. Somssich Réka dékán szerint
a magas bukási arány önmagában nem rendkívüli”,
a vizsgát szabályosnak tartja, és az eredmények felülvizsgálatára nem lát módot.
Az egyetem ugyanakkor a hallgatói önkormányzattal egyeztetve megállapodott arról, hogy HÖK-delegáltak megfigyelőként vehetnek részt a további záróvizsgákon.
A szerveződő diákok azonban tartanak tőle, hogy ez csak látszatintézkedés lesz, mivel a panaszok évek óta ismertek, érdemi változás mégsem történt – ismertette az Eduline.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay