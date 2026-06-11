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eduline bukási arány elte állam - és jogtudományi kar HÖK dékán egyetem

Összefogtak a hallgatók, megfigyelőket küld a HÖK az ELTE jogi karának záróvizsgáira

2026. június 11. 10:36

Volt olyan vizsgázó, aki sírva jött ki a teremből, a dékán szerint „a magas bukási arány önmagában nem rendkívüli”.

2026. június 11. 10:36
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Az egyetem vezetéséhez fordultak az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) végzősei, mert szerintük a polgári jogi záróvizsgán évek óta tarthatatlan a helyzet: 

kirívóan sokan buknak, két vizsgáztató pedig megalázóan bánik a hallgatókkal

– számolt be az Eduline.

A laphoz olyan beszámolók jutottak el, hogy 

  • egyes diákokat már néhány mondat után megbuktattak, 
  • a retorziótól félve pedig csak névtelenül mernek nyilatkozni.

A tét azonban nagy, mert a júliusi utóvizsga sokaknál a már megszerzett állásajánlatot is veszélyezteti.

A végzősök saját felmérése szerint a 85 kitöltő 72,9 százaléka tapasztalt valamilyen problémát a vizsgával kapcsolatban, leggyakrabban az aránytalan bukási arányt és a vizsgáztatói attitűdöt kifogásolták. 

Az egyik válaszadó úgy fogalmazott: 

konkrétan szinte sírtam a vizsga után, olyan szinten megalázó volt a lenéző tekintete,

 a kérdések flegmasága és az aránytalanul hosszú feleltetés”.

Egy rosszulléttel küzdő vizsgázó pedig azt a választ kapta a mosdóra vonatkozó kérésére, hogy „persze, de akkor a három tétel mellé további három tételt kell húznia” – írt egy másik megdöbbentő esetről a felsőoktatási portál.

Megszólalt a dékán, közbelép a HÖK

Dr. Somssich Réka dékán szerint 

a magas bukási arány önmagában nem rendkívüli”, 

a vizsgát szabályosnak tartja, és az eredmények felülvizsgálatára nem lát módot. 

Az egyetem ugyanakkor a hallgatói önkormányzattal egyeztetve megállapodott arról, hogy HÖK-delegáltak megfigyelőként vehetnek részt a további záróvizsgákon.

A szerveződő diákok azonban tartanak tőle, hogy ez csak látszatintézkedés lesz, mivel a panaszok évek óta ismertek, érdemi változás mégsem történt – ismertette az Eduline.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

Összesen 35 komment

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Syr Wullam
2026. június 11. 12:28
"megalázó volt a lenéző tekintete" És még csak ezután vette elő a nagy októberit. 😏
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dave
2026. június 11. 12:25
Egyem a kis ártatlan lelkecskéteket! Sok kis ratyi.
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pollip
2026. június 11. 12:16
Meg kell félemlíteni a tanárokat! Aztán kussban lesznek! A diák fogja megmondani, hogy milyen jegyet érdemel.
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2
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nemecsek-3
2026. június 11. 12:11
"gullwing 2026. június 11. 10:57 1. Ismerjük jól az ELTE oktatási módszerét, tanári karát ...." .....-igen, deazok is tanítanak valamit és itt arról van szó megtanulta-e. Nem inkább az itt a gond, hogy a diáknak van egy elképzelése a tanulásról meg a tanulás szabadságáról ami nem egyezik a tanáréval meg semmilyen elvárással? Lehet, hogy a tanár világnézete olyan amilyen, de egyrészt vannak tételek vagy témakörök amelyeken belül illene a megfelelő tudás birtokában lenni másrészt azt nem tudom elképzelni, hogy az oktatú kamu kérdéseket tesz föl már az elején rosszindulatból, inkább az, hogy alapvető tudatlanság és hozzáállás láttán tele lesz a töke már az első válasz után. Mindenütt van minimumkérdés amit ha nem tud valaki akkor értékelhetetlen bármi is ami utána van. Az, hogy csúnyán néz a vizsgáztató.... A vizsgázó vizsgázni ment nem az oviba, ha eddig nem nőtt föl az egyetemista korára akkor vissza az oviba. ...........>>>
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