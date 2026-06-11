Összefogtak a hallgatók, megfigyelőket küld a HÖK az ELTE jogi karának záróvizsgáira

Az egyetem vezetéséhez fordultak az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) végzősei, mert szerintük a polgári jogi záróvizsgán évek óta tarthatatlan a helyzet:

kirívóan sokan buknak, két vizsgáztató pedig megalázóan bánik a hallgatókkal

– számolt be az Eduline.