facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
kormány erasmus semmelweis egyetem merkely béla modellváltás

Merkely Béla szerint ez vár a modellváltó egyetemekre – azt is elárulta, mit reformálna meg

2026. május 18. 20:16

A Semmelweis-egyetem rektora nem tartja kizártnak, hogy ősszel az Erasmus is visszatérjen.

A Tisza-kormányban bár még nincs közvetlen felelőse a felsőoktatásnak, Lannert Judit oktatási miniszter a meghallgatásán már bejelentette, hogy előkészítik a KEKVA-rendszer (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány –szerk.) átalakítását.

Előbb a modellváltó intézmények működési kereteit kellene legalább részben rendezni, és gyorsan megváltoztatnák a kuratóriumi tagok kiválasztását és a grémiumok összetételét is. A modellváltó intézmények tágabb helyzetét, így azt, hogy hosszú távon ki lesz a fenntartó, csak később döntenék el, komolyabb egyeztetések után. Ezt a kétszakaszos megoldást valószínűsíti Merkely Béla, aki a Semmelweis Egyetem (SE) rektoraként a Magyar Rektori Konferencia (MRK) elnöke is – írta a 444.hu.

Merkely a lap megkeresésére hozzátette, hogy szerinte a modellváltó egyetemek egész biztosan nem térnek vissza az állami egyetemek irányába, szerinte ezek már csak Szlovákiában és Bulgáriában dominálnak.

Ezután úgy fogalmazott, hogy 

a modellváltás, rektortásaimmal együtt úgy gondoljuk, nagyobb részében pozitív eredményt és jelentős fejlődést hozott. 

„A legtöbb modellváltó intézmény önállósága is nőtt az új rendszerben. Bár voltak egyetemek, ahol a fenntartó kuratórium hatáskörében túlterjeszkedett, de ezek voltak kisebbségben. A modellváltó egyetemek nemcsak többletforráshoz jutottak, hanem a kiszámíthatóbb több éves finanszírozási keretek között működhettek, teljesítményalapú közfinanszírozási szerződésekkel, inflációkövető mechanizmusokkal” – ismertette.

Az összeállításban kitértek arra, hogy a nemrég leköszönt Orbán-kormány már nem írta alá a modellváltó intézményekkel az új, hatéves közfinanszírozási szerződéseket, pedig a jelenleg hatályos szerződések az év végén lejárnak, és már letárgyalták az újakat. Merkely Béla épp ezért azt várja, hogy az új kormány, ha lesznek is módosítások, ezeket hamarosan aláírja majd, és a modellváltó egyetemek önállóságát is meghagyja – idézte a 444.hu.

Ősszel visszatérhet az Erasmus

Merkely professzor a beszélgetés során arra is kitért, hogy reméli, ősszel már a modellváltó egyetemek hallgatói (a magyar hallgatók kétharmadáról van szó nagyjából) is tudnak majd jelentkezni Erasmusra.

„Ez egy súlyos hátrány, amit mindenki nagyon szeretne már maga mögött tudni. Olyan megoldást kell találni, amely megtartja a modellváltás előnyeit, és közben feloldja a bizonytalanságokat, és az EU-s pénzek is eljuthatnak az egyetemekre” – jelentette ki a Semmelweis-egyetem rektora.

5m007h 0p3ra70r
2026. május 18. 22:30
Pontosan ugyanaz a decentralizált rendszer marad, mint a KEKVA-val, azzal a különbséggel, hogy az alapítványi vagyont az állam visszaveszi és az Erasmust hagyja ott helyette. Kivűlről finanszírozott lesz a felsőoktatás és az egyetemi K+F is. Emiatt az egyetemek nagyobb függésbe kerülnek a külföldi multiktól.
retek312
2026. május 18. 20:47
merkely te vén geci ki leszel baszva, hiába szeretnéd tovább fogdosni a diáklányokat
yalaelnok
2026. május 18. 20:40
a modellváltóknál a következő új vezető szervezetek jöttek létre: elnök kuratórium, elnökkel felügyelő bizottság, elnökkel tanácsadó testület, elnökkel irányító testület, a szenátus mellett párhuzamosan hozzáteszem, hogy ezekben az új bizottságokban mind másodállásban vannak, valahol jellemzően csúcsvezetők (pl Csányi Sándor OTP vezér a Soproni egyetem kuratóriumi elnökeként), és havi milliós díjazásban részesülnek. Ez a bizottságosdi nemcsak adminisztratíve óriási teher, de anyagilag is megdobta 2-300 millióval az úgynevezett alapítványi egyetemek működtetését, csak ezek miatt a parazita egységek miatt. Tessék, lehet tapsolni!
Reszelő Aladár
2026. május 18. 20:30
Hát igen. Az államosítással az a baj, hogy a finanszírozást is át kell venni. A egyetemek meg onnantól kezdve a miniszternél kuncsoroghatnának minden fillérért. Illetve majd a 3 kormányszóvivőnek kell elmagyarázni az oktatóknak, hogy az alapítványi elnyomás után végre szabadok és várja őket a közalkalmazotti bértábla legutóbbe besorolása. Ami pont harmadakkora fizetést jelent, dehát mindenkinek ki kell venni a részét az orbáni "rombolás" eltakarításából.
