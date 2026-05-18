Merkely Béla szerint ez vár a modellváltó egyetemekre – azt is elárulta, mit reformálna meg

A Tisza-kormányban bár még nincs közvetlen felelőse a felsőoktatásnak, Lannert Judit oktatási miniszter a meghallgatásán már bejelentette, hogy előkészítik a KEKVA-rendszer (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány –szerk.) átalakítását.

Előbb a modellváltó intézmények működési kereteit kellene legalább részben rendezni, és gyorsan megváltoztatnák a kuratóriumi tagok kiválasztását és a grémiumok összetételét is. A modellváltó intézmények tágabb helyzetét, így azt, hogy hosszú távon ki lesz a fenntartó, csak később döntenék el, komolyabb egyeztetések után. Ezt a kétszakaszos megoldást valószínűsíti Merkely Béla, aki a Semmelweis Egyetem (SE) rektoraként a Magyar Rektori Konferencia (MRK) elnöke is – írta a 444.hu.