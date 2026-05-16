05. 16.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
református kormány református gyermekotthon kárpátaljai magyarok telex miniszter

Nem mindenki örül annak, hogy kárpátaljai gyerekek kapják a miniszteri végkielégítéseket – most ön is szavazhat, jól döntött-e a leköszönő kormány?

2026. május 16. 19:39

A Telex Facebook-oldalán számolt be a döntésről, amit az olvasók nem fogadtak kitörő lelkesedéssel.

2026. május 16. 19:39
null

Sajnálják a Telex és a 444 olvasói a Kárpátalján található nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthontól azt a százmilliós végkielégítési összeget, amelyet az Orbán-kormány leköszönő miniszterei ajánlottak fel.

Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be arról, hogy

a nekik járó tárcavezetői végkielégítést nem veszik fel, hanem arra kérik az új kormányt, hogy – az összes miniszter végkielégítését összeadva százmilliós összeget – utalja át a kárpátaljai Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára, 

amely most májusban ünnepelte fennállása harmincadik esztendejét egy hálaadó istentisztelettel.

Forrás: Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon Facebook-oldala

A Telex Facebook-oldalán számolt be a döntésről, amit az olvasók nem fogadtak kitörő lelkesedéssel. Többségük szerint a felajánlott összegnek Magyarországon kellene maradnia.

 De miért az ukránoknak?

„De miért megint az országon kívülre megy?”, „Akkor a mi gyerekeink továbbra sem számítanak!”, „Ne Kárpátaljára vigyék. Van itthon is elég intézmény, aminek szüksége lenne rá. Támogatni nem csak így lehet Kárpátalját most is elkezdik a határon túlra tolni a pénzt. A fideszes politikusoknak ismét nem a sajátjai az elsők és úgy látszik másnak sem.”, „Az itthoni magyar gyerekek helyett még mindig a külhoniakat támogatjuk?” – olvasható a „függetlenobjektív” portál oldalán.

Inkább Iványi, Gábor, de ne Böjte Csaba

A közösségi oldalon található hozzászólások között

egyesek például szívesebben látnák a pénzt Iványi Gábornál.

Hasonló empátiával vannak a háború sújtotta kárpátaljai árva gyerekek iránt a 444.hu olvasói is, akik szerint ez „megint egy politikai reklámfogás”, „az utolsót is kivinnék az országból”, „eddig sehol nem voltak mikor az ukrajnai magyarokat kellett volna támogatni/védeni, most hirtelen ihletet kaptak”. 

A távozó miniszterek inkább b.sszák szájba a jó k.rva anyjukat

 – írta az egyik szeretetország párti hozzászóló, mire valaki azt válaszolta: „Szívemből szóltál”.

De akadt olyan is, aki szerint „ettől már csak az lett volna bizarrabb, ha a Böjte atyának ajánlják fel.”

A sort hosszan lehetne folytatni, de érdemes inkább felidézni, miként üdvözölte a hírt a református gyermekotthon vezetője, aki 

170 árva, sérült, vagy „csak” nehéz sorsú gyermeket segítenek emberhez méltó életet élni és esélyhez jutni Nagydobronyban. 

Kató Andrea a Mandinernek azt mondta, 

ez egy csoda. És nekünk szükségünk van csodákra!

– Harminc éve működünk, de ez egy eget rengető dolog… Egyelőre még csak ötleteink vannak, de nagyon sok tervünk van – fogalmazott a gyermekotthon vezetője.

Szavazzon ön is!

Most a Mandiner olvasói is szavazhatnak: önök szerint helyesen döntött a leköszönő kormány, hogy a közel 100 millió forintos összeget a Kárpátalján lévő gyermekotthon kapja?

Helyesen döntött a leköszönő kormány


Nyitókép: Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon Facebook-oldala

 

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyafika
2026. május 16. 20:28
TiSzaros kurva a petpalackos váltónál verte a nyálát, neki helye van. Kapott olyan pofont, bőgve szaladt hazáig. Követtük, te ócska szaradék, azt van jogod!
kirvik3
2026. május 16. 20:28
Moslék emberek moslék véleménye. Ez a Tiszaros tábor.
nyafika
2026. május 16. 20:26
Lesz még picsogás a nyáron, 50ezer az üres lángos....
tikkadt-szocske
•••
2026. május 16. 20:26 Szerkesztve
Nagyítóval nem találsz olyan román embert, aki, függetlenül pártállásától és Románia gazdasági vergődésétől, ne támogatná a határon kívűli románok boldogulását. Ilyen egyszerűen nem létezik. Ellentétben az összevont szemöldökű Tiszar szavazóval, aki agyérgörcsös szívinfarktust kap, ahányszor Erdélyben egy Magyar Kormány által rendberett templommal találkozik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!