Szóhoz sem jutottak a kárpátaljai gyermekotthonban, amikor megtudták, a leköszönő Fidesz-KDNP-s miniszterek nekik adományozzák a végkielégítésüket – interjú!

Bár nem egyik napról a másikra működnek, mindig vannak nehézségek – például legutóbb az áramszünetek idején egy nagy teljesítményű generátort kellett beszerezniük jókora summáért, mert különben egyszerűen nem tudtak volna mosni a gyerekekre –, most a legnagyobb gondjuk a helyhiány.
„Ez egy lányotthonként működött, 2024-ben jött csak az első két kisfiú, most már harmincon felül vannak fiúcskák, és próbáltunk kialakítani nekik részleget, a nagyobbacskáknak, ők 12 éves korukig vannak itt, de ez a részleg kicsi, szóval egy fiúház mindenképpen szükséges és az utógondozottaknak is lehet egy plusz lehetőség” – sorolja a terveiket Katkó Andrea, hozzátéve, ezt majd akkor tudják pontosabban kigondolni, ha megérkezett a támogatás, és látják, hogy mekkora összegről is van szó, a saját kuratóriumuk pedig döntést tud hozni róla.