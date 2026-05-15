Szóhoz sem jutottak a kárpátaljai gyermekotthonban, amikor megtudták, a leköszönő Fidesz-KDNP-s miniszterek nekik adományozzák a végkielégítésüket – interjú!

„Harminc éve működünk, de ez egy eget rengető dolog… Egyelőre még csak ötleteink vannak, de nagyon sok tervünk van” – meséli lelkesen Katkó Andrea igazgatónő, akit sűrű teendői között telefonon értük utol.

Mint megjegyzi, ők is csak a sajtóból értesültek a nagy hírről: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter és kollégái „búcsúajándékáról”, vagyis arról, hogy a nekik járó tárcavezetői végkielégítést nem veszik fel, hanem arra kérik az új kormányt, hogy – az összes miniszter végkielégítését összeadva százmilliós összeget – utalja át a kárpátaljai Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára, amely most májusban ünnepelte fennállása harmincadik esztendejét egy hálaadó istentisztelettel.