„Futni mentem” – de ez nem egy limonádéfilm, itt gyermekek élete a tét

Itt működik harmadik évtizede az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon, amely elsődlegesen hátrányos helyzetű magyar gyermekeknek nyújt menedéket, és túlzás nélkül Kárpátalja egyik legfontosabb magyar karitatív intézménye.

A gyermekotthon elsődleges célja az árván maradt, nehéz sorsú vagy családjuk által elhanyagolt gyermekek befogadása és nevelése keresztény szellemiségben.

Itt nem csak laknak a gyermekek, hanem szeretetteljes közösséget, hitbeli támogatást és oktatást is kapnak, emellett a háztartási tennivalókba és a térségben fő ágazatnak számító mezőgazdaság munkákba is belekóstolhatnak.

„Az otthon nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekek ellátásáról gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint továbbra is otthont ad fogyatékkal élőknek is, a múlt évtől pedig már nemcsak lányokat, hanem fiúgyermekeket is befogad” – mondja el lapunk megkeresésére Gui Angéla, aki az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapító elnökeként rendszeresen támogatja az otthont, és segíti megjelenésüket a médiában.

Az intézménybe 2023-ban Csák János kulturális és innovációs miniszter, valamint Áder János volt államfő felesége, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány fővédnöke, Herczegh Anita is ellátogatott, mindketten méltatták a gyermekotthon kiemelkedő szerepét, Katkó László igazgató munkáját pedig többek között a Külhoni Magyarságért Díjjal ismerték el.

Szükség is van az anyaországi támogatásra, ugyanis a gyermekotthon alapítványi fenntartású magánintézmény – vagyis pályázatokból és magánadományokból működik –, az ukrán államtól bizony egy fillért sem kap.

Kihívásból pedig bőven akad.

Egyrészt, mert a gyermekotthon kihasználtsága folyamatosan nő. Mint Gui rámutat, ez a covid-járvány óta így van, a háború óta pedig különösen: „a szociális összeomlás szélén lévő Ukrajnában sorra zárják be az árvaházakat, ezek a gyerekek mind ide kerülnek, de sok kisgyermeket hoznak be közvetlenül az utcáról is, mert nincs másik intézmény, amely befogadhatná őket” – sorolja, hozzátéve:

csak 2024-ben 61 új gyerek került ide, jelenleg 135 gyermek él az intézményben, ami duplája az induláskori létszámnak; sok ukrán gyerek is idekerül, de akikről itt gondoskodnak, az mind magyar oktatásban részesül.

A nagyobb létszámmal arányosan nőnek a feladatok: a gyermekek közül nem egy fogyatékkal él, vagy más egészségügyi problémája van. „Az, hogy megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek, a zsugorodó állami egészségügyi rendszer miatt nem egyszerű feladat”, mondja Gui; ahogyan a logisztika sem, ami pedig az egészségügyi ellátáson kívül az oktatás miatt is kiemelten fontos.

Nyolcvan iskolás korú gyermek összesen tíz oktatási intézményben tanul, az utaztatásukat meg kell oldani, ráadásul úgy, hogy már nincsenek férfiak, akik tudnának hozni-vinni őket.

Jellemzően kisebbekről van szó: átlagéletkoruk mindössze hat év, sokan elképesztően súlyos családi körülmények közül érkeztek. „A gyermekek zöme alkoholista szülőktől érkezik többnyire, nélkülözésből, éhezésből. Volt, akit kutya mellé kötöttek ki télen, majd elnyomtak rajta egy cigit. Volt olyan gyermek, aki rozsdás kanállal kaparta ki magát a halálból, a küszöb alatt vásta ki magát” – sorolja az alapítványi vezető. „Volt, akit egy tó partján hagytak télen egy papírdobozban, más gyereket a kukából szedtek ki. Ezek a gyermekek egyenként is olyan traumákat cipelnek, ami számunkra felfoghatatlan” – húzza alá Gui, aki 2017 óta jár a gyermekotthonba, és nem győzi hangsúlyozni: mi innen, a saját komfortzónánkból el sem tudjuk képzelni, milyen típusú megpróbáltatásokon mentek és mennek keresztül. Ugyanakkor Gui azt is hangsúlyozza,

az otthonban mégis azt érzi az ember hogy ezek a gyerekek ott „jól” vannak, egymást támogatják, segítik, mindenkinek meg van a feladata, részt vesz a közös munkában.

„Sokan megfogalmazták nekem, hogy milyen hálásak azért a Jóistennek, hogy nekik ilyen szép életük van. Ilyenkor az ember azért elszégyelli magát, és a saját életet átkeretezi”. S persze az is óriási öröm, amikor látja, hogy valaki sikeres életet tud felépíteni maga körül, például kisgyermekként került be az otthonba, ma pedig már egyetemre jár vagy dolgozik.

A másik kihívás természetesen az anyagiak. Mivel pályázatok útján próbálják fenntartani az intézményt, ez esetükben különösen nehéz és kiszámíthatatlan, hiszen nincs állandó létszám. Januárban csak a villanyszámla 2,6 millió forint, az otthonnak ugyanis ipari áramfogyasztás számlát kell fizetnie, ez pedig olyan mértékben emelkedett, az elmúlt hónapokban, hogy már nem tudják fedezni ezt a kiadást” – emeli ki a legfőbb nehézséget az alapítványi vezető. Ráadásul sajnos a magánadományok is elapadóban vannak, a háború harmadik esztendejének végéhez közeledve lankad az érdeklődés.

Mindeddig hatalmas segítséget jelentett a Nemzetpolitikai Államtitkárság, amelynek egykori államtitkára, a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Potápi Árpád János személyesen is szívügyén viselte az intézmény sorsát, a gyermekotthon üzemeltetői elsősorban abban bíznak, hogy idén is számíthatnak az anyaországi segítségre. A gyermekotthon vezetőinek a hitét azonban nem rendíti meg az sem, amikor tudják már csak rövid időre elegendő a rendelkezésükre álló forrás, mint például most is – fogalmaz. „Én halálra aggódom magam, hogy mi lesz velük, és még ők nyugtatnak engem, hogy meg fog oldódni.

Ilyen volt például az, amikor 2019 augusztusában feladta a kazánjuk a szolgálatot, és úgy nézett ki, hogy ha két hét alatt nem gyűjtenek össze 6 millió forint rohamtempóban, akkor télen fűtés nélkül maradnak.

Ekkor a Jóisten is »belájkolta« az adománygyűjtő posztomat, hat nap alatt utaltak 9 millió forintot, többek között a Mandiner segítségével jött össze ez a pénz jószívű adakozóknak köszönhetően” – emlékeztet.

Gui maga sem tétlenkedik, ő maga már tíz esztendeje segít különféle magyarországi, erdélyi, kárpátaljai, délvidéki gyermekotthonokat, egészségügyi csapatokat mozgósít és visz helybe a gyerekeknek, sporttáborokat, élménynapokat szervez a számukra, ami gyakran tárgyi adományokkal egészül ki akár például karácsony alkalmával. Az Egy Vérből Valók Vagyunk Alapítvány segítségével például minden évben visz új sportcipőt a nagydobronyi gyerekeknek,

Célegyenesben a nagydobronyi lányokkal

Forrás: Gui Angéla / Egy Vérből Valók Vagyunk Alapítvány

S mivel hamarosan 30 éves lesz a gyermekotthon, a nyár egyik hétvégéjén egy 30 órán át tartó jótékonysági futást szervez – nem valami egzotikus útvonalon, hanem az otthon udvarán róják majd a köröket a résztvevők, Gui régi társai: ultramaraton-futók, és persze a gyermekek is be tudnak csatlakozni egy-egy körre vagy akár egy-egy órára, ki mit bír. Gui személyes sikere, hogy a nagydobronyi otthon gyermekei 2017 óta egyre rendszeresebben sportolnak, futnak. „Van olyan leány az otthonban, aki már futóversenyen dobogón is állt. Számukra elképzelhetetlen, hogy valaki értük önzetlenül tesz valamit, ezért óriási erőt, hitet és célt ad nekik az, mikor azt látják emberek értük futnak napokon át; így megértik, hogy ha vannak céljaink és azért teszünk minden nap, akkor nincs lehetetlen” – fogalmaz az alapítványi vezető, hozzátéve, hogy a jótékonysági futás alatt gyermekfesztivált varázsolnak majd az otthon udvarára.

„Ennek már hagyománya van, minden évben felejthetetlen programokat viszünk oda, a háború árnyékában életre szóló élményekkel gazdagodnak a gyermekek” – teszi hozzá Gui, aki hangsúlyozza: az énközpontú világból kinézve észre kell venni, hogy rajtunk kívül másik is élnek a világon. És ha már észrevettük a másik fájdalmát, nélkülözését, akkor segíthetünk is rajta. „Ezt hívom én cselekvő szeretetnek. Mert a szeretet nem történik velünk, nem átéljük, hanem magunk teremtjük meg. Abból élünk, amit kapunk, de az éltet minket, amit adunk” – vallja Gui.

(Frissítés olvasóink jelzésére: a szervezet támogatásáról itt lehet tájékozódni)