Zelenszkij a partvonalról szólt bele a Trump-Putyin csúcsba: elmondta, miből nem enged

2025. augusztus 13. 20:27

Az már persze más kérdés, hogy az amerikai és az orosz elnök figyelembe fogja-e venni, mit mond az ukrán elnök.

2025. augusztus 13. 20:27
Van valami, amiről nem hajlandó lemondani Volodimir Zelenszkij, ez pedig nem más, mint a kelet-ukrajnai Donbasz régió, azt nem adja át Oroszországnak az esetleges tárgyalások során. A Sky News tudósítása szerint Zelenszkij arról beszélt, ha a tűzszünetért folytatott tárgyaláson szóba kerülnek esetleges régiók elcsatolása, akkor Donbasz nem lehet az alku tárgya. 

Az ukrán vezető szerint mivel a Donbasszal kapcsolatos ukrán álláspont az alkotmányon alapul, nem változott az álláspontjuk az esetleges átadással kapcsolatban. 

Az országunk területi integritását érintő kérdéseket nem lehet népünk akarata és az ukrán alkotmány figyelembevétele nélkül tárgyalni”

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

Az ukrán elnöktől egy sajtótájékoztatón kérdezték meg, hogy hajlandó lenne-e átadni a Donbaszt Oroszországnak, ha cserébe Vlagyimir Putyin elnök tűzszünetet ajánl. Az ukrán alkotmány szerint az ország területi integritása nem lehet tárgyalási téma egy ellenséges agresszorral szemben.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP
 

irizar
2025. augusztus 13. 20:55
"Monty pithon" fekete "lovagja"😏! És még egy kérdés..."mennyi egy afrikai töketlen fecske másodpercenkénti szárny csapása?! Zselé😂 repülsz a szakadékba!! Az a baj, hogy sok ezer fiatalt küldtél a halálba!!! Ezeknek semmi nem elég, és semmi sem szent! A fiatalok élete.....szart sem ér😞! Nehogy be sorakozzunk egy ilyen "banda" támogatói mögé!!! Anyukák....Apukák....gondolkodjatok, mielőtt nem késő!
Hohokam
2025. augusztus 13. 20:49
"You don't have any cards!"
titi77
2025. augusztus 13. 20:45
egy okkal több hogy bekebelezzék a ruszki egész ukrajnát. akkor az alkotmányt sem kell birizgálni!
Dunhill67
2025. augusztus 13. 20:43
nincs beleszólása...majd elhívják vmi helyre és megmutatják neki,hogy melyik pontozott vonal felett kell aláírnia (vagy az utódjának,aki talán legitim lesz,ugye:)
