Zelenszkij a partvonalról szólt bele a Trump-Putyin csúcsba: elmondta, miből nem enged

Van valami, amiről nem hajlandó lemondani Volodimir Zelenszkij, ez pedig nem más, mint a kelet-ukrajnai Donbasz régió, azt nem adja át Oroszországnak az esetleges tárgyalások során. A Sky News tudósítása szerint Zelenszkij arról beszélt, ha a tűzszünetért folytatott tárgyaláson szóba kerülnek esetleges régiók elcsatolása, akkor Donbasz nem lehet az alku tárgya.

Az ukrán vezető szerint mivel a Donbasszal kapcsolatos ukrán álláspont az alkotmányon alapul, nem változott az álláspontjuk az esetleges átadással kapcsolatban.

Az országunk területi integritását érintő kérdéseket nem lehet népünk akarata és az ukrán alkotmány figyelembevétele nélkül tárgyalni”

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

Az ukrán elnöktől egy sajtótájékoztatón kérdezték meg, hogy hajlandó lenne-e átadni a Donbaszt Oroszországnak, ha cserébe Vlagyimir Putyin elnök tűzszünetet ajánl. Az ukrán alkotmány szerint az ország területi integritása nem lehet tárgyalási téma egy ellenséges agresszorral szemben.