01. 10.
szombat
Trump, Maduro és a libsi farizeusok

2026. január 10. 17:06

A nemzetközi jog és az arra való hivatkozás egy ócska woke-komcsi hazudozás.

2026. január 10. 17:06
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Van egy kérdésem: ha a Krímben döntő többségben lévő (ugyanez vonatkozik Donyeckre és Donbaszra) oroszok tartanak egy népszavazást, amelynek eredményeképpen kikiáltják csatlakozásukat Oroszországhoz, az ­miért nem ugyanaz, mint Koszovó esete? Mert az albánokkal szemben rettenetes atrocitásokat követtek el a szerbek?

Világos és igaz. De pontosan ugyanilyen atrocitásokat, gyilkosságokat, majd pedig népirtást követtek el az ukránok az ottani oroszok ellen. Hát akkor? Mi a különbség? Meg tudná válaszolni valaki ezt az egyszerű kérdést? Igen, természetesen meg tudná, de nem teszi, mert közben fel kellene köpnie a levegőbe és alá kellene állnia.

Summa summarum: a nemzetközi jog és az arra való hivatkozás egy nagy bullshit, egy ócska, farizeus hazudozás, melyet mindenki és bárki a saját vélt vagy valós politikai érdekeinek megfelelően rángat elő a sifonérból, aztán, ha fordul a szél, visszagyömöszöli ugyanoda és magasról tesz rá. Éppen ezért bőven elegendő rögzíteni a tényt: a kommunista diktátor, gyilkos és kábítószerkereskedő Maduro az USA börtönében ül és várja az ítéletet. Ehhez pedig „csak” száz embernek kellett meghalnia, ami a felsorolt esetek hatszázezer áldozatához képest tényleg szinte semmi, és még Venezuelát sem bombázták vissza a középkorba.

De mi az oka, hogy most hirtelen az összes nyugati farizeus gazember meg woke-komcsi-libsi megtalálta a sifonérban a nemzetközi jogot? Csak annyi, hogy Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét. Ha Bidennek vagy Kamalának hívnák, most mindenki tapsolna, és Maduro sem lenne »diktátor jellegű elnök«. Nem túl bonyolult ez. Csak nagyon undorító és visszataszítóan hazug. De tegye fel a kezét, aki még képes csodálkozni ezen… Igen? Szóval senki. Helyes.

Hát ennyi, és nem több a világhelyzetem. És Magyarország az utolsó menedék nekem.”

Nyitókép: Federico PARRA / AFP

***

nemugatolmerkapol
2026. január 10. 17:56
Venezuelát nem lehet visszabombázni a középkorba, mert akkor még nem létezett.
Tegnap
2026. január 10. 17:50
Igaz, hogy a tízparancsolatból egyet sem tartanak be a nagyhatalmak. Sohasem tették. Mint ahogy az emberekben sem dúlnak a morális érzékek. De az ördögi uralom valósága általában nem jár jó eredményekkel. Ezért nem értek ebben egyet Bayer Zsolttal. Egyet lehet érteni Trumppal, Madurót én sem sajnálom. De ebből nem lenne szabad azt levonni, amit Trump modott, hogy csak az ő moralitása számít, mert ő a legerősebb.
johannluipigus
2026. január 10. 17:46
Így lett egy 100 ember halálához vezető emberrablásból letartóztatás/őrizetbe vétel/elfogás.
bekeev-2025
2026. január 10. 17:44
Na, megint sikerült felcsesznem gullfingos idegeit.
