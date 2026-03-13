Erre mit lép Majka? – a legjobb barátjával is megosztja majd a színpadot Orbán Viktor március 15-én

Eközben Kijev hamarosan vad pénznyomtatásba kezdhet.
A Fidesz március 15-i műsorában – a korábban Majkával műsort vezető – Pápai Joci is részt vesz majd.
Javában zajlanak a március 15-i nemzeti ünnep előkészületei – erről számolt be közösségi oldalán Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.
Tájékoztatása szerint idén rendhagyó keretek között emlékeznek meg az 1848 forradalom és szabadságharc évfordulójáról: az ünnepséget ugyanis a Békemenettel együtt tartják meg.
A program házigazdája Rákay Philip lesz. A rendezvény a Himnusz előadásával kezdődik, amelyet a nyíregyházi Cantemus Kórus ad elő.
Az ünnepi műsorban irodalmi és zenei produkciók is szerepelnek. Varga Csanád előadásában hangzik el Petőfi Sándor Csatadal című költeménye. Emellett megszólal a Nemzeti dal is, amelyet Tolcsvay László zenésített meg.
A művet több ismert előadó közösen adja elő, köztük Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás.
A rendezvényen beszédet mond Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök tartja.
Kovács Zoltán bejegyzésében arra is buzdított, hogy minél többen vegyenek részt a rendezvényen és a Békemeneten. Mint fogalmazott, a nemzeti ünnepen együtt lehet kifejezni az összetartozást és megmutatni, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni.
Eközben Kijev hamarosan vad pénznyomtatásba kezdhet.
