03. 13.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Választás 2024
Háború Izraelben
Lengyel választás
Egymillió Találkozás Napja
Foci Eb 2024
Olimpia 2024
Amerikai elnökválasztás 2024
Árvíz 2024
Magyar Péter botrányai
Vagyonnyilatkozatok 2025
Pénzügyi beszámolók
Tusványos 2025
A Tisza Párt megszorító csomagja
03. 13.
péntek
majka pápai joci ünnep rendezvény március 15 műsor orbán orbán viktor

Erre mit lép Majka? – a legjobb barátjával is megosztja majd a színpadot Orbán Viktor március 15-én

2026. március 13. 15:44

A Fidesz március 15-i műsorában – a korábban Majkával műsort vezető – Pápai Joci is részt vesz majd.

2026. március 13. 15:44
Javában zajlanak a március 15-i nemzeti ünnep előkészületei – erről számolt be közösségi oldalán Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Tájékoztatása szerint idén rendhagyó keretek között emlékeznek meg az  1848 forradalom és szabadságharc évfordulójáról: az ünnepséget ugyanis a Békemenettel együtt tartják meg.

A program házigazdája Rákay Philip lesz. A rendezvény a Himnusz előadásával kezdődik, amelyet a nyíregyházi Cantemus Kórus ad elő.

Az ünnepi műsorban irodalmi és zenei produkciók is szerepelnek. Varga Csanád előadásában hangzik el Petőfi Sándor Csatadal című költeménye. Emellett megszólal a Nemzeti dal is, amelyet Tolcsvay László zenésített meg.

A művet több ismert előadó közösen adja elő, köztük Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás.

A rendezvényen beszédet mond Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök tartja.

Kovács Zoltán bejegyzésében arra is buzdított, hogy minél többen vegyenek részt a rendezvényen és a Békemeneten. Mint fogalmazott, a nemzeti ünnepen együtt lehet kifejezni az összetartozást és megmutatni, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni.

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. március 13. 18:32
Majka egy ócska szardarab...
dodek4b
2026. március 13. 17:58 Szerkesztve
Értelmes magyar ember : zs.-tól / cigánytól / / romántól vagy az ún. új_magyaroktól is min. 3 lépés távolságot kell hogy tartson és soha semmilyen "üzletet" nem köt velük , még a portájára sem engedi be őket ! Aki ezt az ősi szabályt nem érti vagy megszegi , az viselje majd el ennek a köv.-it is !
narancsliget
2026. március 13. 17:43
Ma lenne 79 éves Tunyogi Péter. ✝️
The Loner
•••
2026. március 13. 17:35 Szerkesztve
bekeev-2025 2026. március 13. 16:05 Én, mint „született Fidesz-bérenc”, többször is megnéztem , mert egyszerűen nem akartam elhinni, amit látok. Annyira felháborított az ózdi „proli gyerek” hálátlansága, hogy még több barátomnak is megmutattam. Leültünk, újra és újra megnéztük, mert sokadszorra is nehéz volt felfogni. Hogy lehet az, hogy az az ember, aki a polgári kormánytól éveken át lehetőséget, pénzt, támogatást kapott,ráadásul nem is keveset, most hálából hátat fordít, és az RTL Júdás-pénzéért eladja azt a becsületet, ami amúgy is elég ingatag lábakon állt? Szomorú látni, amikor valaki nem a tehetségével vagy a munkájával akar kitűnni, hanem azzal, hogy oda köp, ahonnan korábban enni kapott. Lehet kritizálni, lehet más véleményen lenni – ez természetes. De amikor valaki ennyire látványosan a pénz és a figyelem kedvéért fordul szembe mindazzal, amiből korábban profitált, az inkább tűnik számításnak, mint bátorságnak. Nem a kritika a probléma. Hanem a gerinc hiánya .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!