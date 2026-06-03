Vitézy kirúgta Lázár emberét, megvan a MÁV Szolgáltató Központ új vezérigazgatója

Felmentették Bada János vezérigazgatót a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. éléről, mégpedig azonnali hatállyal, helyét a 23 éve a cégnél dolgozó Simon Enikő veszi át – tudjuk meg a vasúttársaság közleményéből.

„A MÁV SZK az elmúlt időszakban nem tudta ellátni a cégcsoport hatékony kiszolgálásának feladatát.