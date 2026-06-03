Vitézy kirúgta Lázár emberét, megvan a MÁV Szolgáltató Központ új vezérigazgatója

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Simon Enikő 23 éve dolgozik a cégcsoportnál.
Felmentették Bada János vezérigazgatót a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. éléről, mégpedig azonnali hatállyal, helyét a 23 éve a cégnél dolgozó Simon Enikő veszi át – tudjuk meg a vasúttársaság közleményéből.
„A MÁV SZK az elmúlt időszakban nem tudta ellátni a cégcsoport hatékony kiszolgálásának feladatát.
A beszerzési, logisztikai és informatikai területeken felhalmozódott problémák következtében
a társaság olyan helyzetbe került, amely a cégcsoport tulajdonosait és legfontosabb ügyfeleit egyaránt kiszolgáltatottá tette. Ezt a helyzetet az érintett felsővezetés nem tudta – vagy nem akarta – orvosolni. A joggyakorló döntése ezért egyértelmű volt: minden érintett vezető azonnali hatállyal távozott, hogy a megújulásnak ne legyen akadálya” – írják.
„A vezetőváltással egyidejűleg a vállalat működése alapjaiban alakul át. Az új MÁV SZK az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz”
– hangsúlyozzák.
Nyitókép: illusztráció (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)