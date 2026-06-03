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Vitézy kirúgta Lázár emberét, megvan a MÁV Szolgáltató Központ új vezérigazgatója

2026. június 03. 08:53

Simon Enikő 23 éve dolgozik a cégcsoportnál.

2026. június 03. 08:53
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Felmentették Bada János vezérigazgatót a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. éléről, mégpedig azonnali hatállyal, helyét a 23 éve a cégnél dolgozó Simon Enikő veszi át – tudjuk meg a vasúttársaság közleményéből.

„A MÁV SZK az elmúlt időszakban nem tudta ellátni a cégcsoport hatékony kiszolgálásának feladatát. 

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A beszerzési, logisztikai és informatikai területeken felhalmozódott problémák következtében 

a társaság olyan helyzetbe került, amely a cégcsoport tulajdonosait és legfontosabb ügyfeleit egyaránt kiszolgáltatottá tette. Ezt a helyzetet az érintett felsővezetés nem tudta – vagy nem akarta – orvosolni. A joggyakorló döntése ezért egyértelmű volt: minden érintett vezető azonnali hatállyal távozott, hogy a megújulásnak ne legyen akadálya” – írják.

„A vezetőváltással egyidejűleg a vállalat működése alapjaiban alakul át. Az új MÁV SZK az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz” 

– hangsúlyozzák.

Nyitókép: illusztráció (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

 

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 03. 09:25
AZT ÍRJÁTOK MEG KIT NEM RÚGTAK KI
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0
0
sorostalanság
2026. június 03. 09:11
Döbbenetes rombolás megy. A profitorientált cégek lenyúlását még csak-csak értem (kell a lóvé), de például a katasztrófavédelem vezetőit miért kellett kirúgni? Mert csak...?
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4
0
Galerida
2026. június 03. 09:09
Ez a kétballkezes pojáca addig generál magáról óránként híreket, amíg az igazi Istencsászárt el nem önti az irigység az előle méltatlanul elrabolt médiafelület miatt!
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2
0
ördöngös pepecselés
2026. június 03. 09:07
a vergődést választottuk áradjon!
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2
0
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