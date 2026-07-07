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lázár jános vonatinfó késési statisztika máv

Vége a lázári titkolózásnak: mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi késési statisztikái

2026. július 07. 10:10

Ettől persze a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, sőt, akár még romlás is elképzelhető az örökséget látva.

2026. július 07. 10:10
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Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
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„Vége a lázári titkolózásnak: mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi késési statisztikái

A MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy, a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. A szándék a Vonatinfó lekapcsolásához hasonlóan itt is teljesen egyértelmű volt: ha a problémákról nem tudnak az utasok és az újságírók, akkor nem is kell megoldani őket. Csak azt felejtették el, hogy az emberek nap mint nap használják a közösségi közlekedést, és pontosan érezték a saját bőrükön az elmúlt évek vasútrombolásának minden következményét.

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Miniszterként abban hiszek, hogy a titkolózás és a hatalmi arrogancia helyett őszinteségre van szükség, különösen egy olyan nehéz helyzetben, mint amibe a magyar közlekedés ügye jutott az elmúlt évek rombolása nyomán. Ezért tettük újra mindenki számára elérhetővé az EMIG-et, ezért indítottuk újra a Vonatinfót, és ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább is, ezt látom én is, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek.  

Ettől persze a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, sőt, akár még romlás is elképzelhető az örökséget látva. Viszont mi egyértelművé tesszük az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarjuk a magyar közösségi közlekedés kétségkívül létező problémáit – ehhez pedig először a valósággal kell szembenézni.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 5 komment

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Sróf
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2026. július 07. 10:18 Szerkesztve
Vitézy a megszólalásaival egy az egyben Petro Madjart igyekszik utánozni. Ennek a fasz óriásóvodásnak tuti, hogy az az álma, hogy egyszer miniszterelnök legyen.
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tapir32
2026. július 07. 10:18
Felszólítjuk a Tisza párt parlamenti képviselőit, hogy a magyar demokrácia és jogállam megőrzése érdekében szavazzanak Magyar Péter Alaptörvény módosításai ellen! A kormány Önöknek felelős! Önök döntenek a kormány sorsáról! A diktatúra kiépítésének és a jogállam eltörlésének megakadályozása az Önök felelőssége! A frakció fegyelemnél a demokrácia és a jogállam magasabb rendű érték. Védjék meg értékeinket Magyar Pétertől.
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elcapo-3
2026. július 07. 10:15
Az anyád picsáját te kis ratyi! Ettől miért lesz jobb az utasoknak? Ez a szó szerint értendő buzi - köcsög is visszafele mutogat!
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1
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selyemmajom
2026. július 07. 10:13
És ha mostantól késik a MÁV, kit fognak okolni, Lázárt? Nem, téged, te pucckirálynő!
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1
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