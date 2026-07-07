Miniszterként abban hiszek, hogy a titkolózás és a hatalmi arrogancia helyett őszinteségre van szükség, különösen egy olyan nehéz helyzetben, mint amibe a magyar közlekedés ügye jutott az elmúlt évek rombolása nyomán. Ezért tettük újra mindenki számára elérhetővé az EMIG-et, ezért indítottuk újra a Vonatinfót, és ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább is, ezt látom én is, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek.