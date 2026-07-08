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rendszer lázár jános vonatinfo mávplusz máv térkép

Mától a MÁVPlusz alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, ahogy megígértem néhány hete

2026. július 08. 15:28

A néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődöm által betiltott információs rendszer.

2026. július 08. 15:28
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Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
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„Tovább folytatjuk a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét és az utastájékoztatás fejlesztését: mától a MÁVPlusz alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, ahogy megígértem néhány hete!

Mától elérhető a MÁVPlusz applikáció új verziója, amely jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a Vonatinfo adatai: a Menetrend fülre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a HÉV-ek és a TramTrain-járatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. 

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A néhány hét alatt összerakott rendszer tehát többet tud, mint a tavaly nyáron az elődöm által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és egy új kereső is segíti az állomások és járatok gyors megtalálását.

Az utastájékoztatás ügye jól mutatja, hogy Lázár János minisztersége idején nem csupán egy helyben állt a magyar közlekedés ügye, hanem nagy tempóban haladt a rossz irányba. Az elődöm nem megoldani akarta a magyar vasút problémáit, hanem inkább eltitkolni azokat, akár azon az áron is, hogy sok százezer utas számára nehezíti meg a tervezést és a tájékozódást.

Nekünk az első feladatunk most ezeknek a teljesen elhibázott lépéseknek a kijavítása. Kicsit több mint ötven nap alatt újra mindenki számára elérhetővé tettük az EMIG-et, újraindítottuk a Vonatinfót, döntöttünk arról, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most pedig a Vonatinfót a MÁVPlusz applikációban is elérhetővé tettük.

Ezzel szinte csak a kezdőponthoz értünk vissza három év rombolása után – bár az appban elérhető térkép immár többet tud, mint korábban bármikor. De továbbra sem fogunk megállni egy pillanatra sem. A következő időszakban tovább bővítjük a funkciókat: megjelennek majd a járműtípusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek. 

Attól, hogy ismét láthatóvá tettük a közlekedés valós állapotát, a vonatok nem fognak egyik napról a másikra pontosabban járni. Viszont egy modern közlekedési rendszer alapja nem a problémák eltitkolása, hanem az, hogy az utasok pontos információkat kapjanak, a döntéshozók pedig a valós helyzet alapján javítsák ki a hibákat. Mi ebben hiszünk, és ezen dolgozunk nap mint nap.”

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

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Összesen 28 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. július 08. 18:23
Amúgy mikor lesz elérhető Magyarország egyik legforgalmasabb pontján Kelenföld vasútállomáson egy WC? Van rá remény, hogy ne a az állomáson tartózkodó vonat valamelyik vagonjára hajtson valaki egy szükséglet miatt?
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tapir32
2026. július 08. 18:21
Megígérte, hogy késnek a vonatok. Késnek is. Köszönjük!
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unravel
2026. július 08. 18:16
Amióta pszichopata van a vonatok se késnek, olcsó a lángos a Balatonnál és a szlovák Lidl is sokkal drágább mint a miénk. 🤣
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zsanett-kúnrum
2026. július 08. 18:03
Mennyire jó, hogy a késésre is van applikáció.
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