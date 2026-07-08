Az utastájékoztatás ügye jól mutatja, hogy Lázár János minisztersége idején nem csupán egy helyben állt a magyar közlekedés ügye, hanem nagy tempóban haladt a rossz irányba. Az elődöm nem megoldani akarta a magyar vasút problémáit, hanem inkább eltitkolni azokat, akár azon az áron is, hogy sok százezer utas számára nehezíti meg a tervezést és a tájékozódást.

Nekünk az első feladatunk most ezeknek a teljesen elhibázott lépéseknek a kijavítása. Kicsit több mint ötven nap alatt újra mindenki számára elérhetővé tettük az EMIG-et, újraindítottuk a Vonatinfót, döntöttünk arról, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most pedig a Vonatinfót a MÁVPlusz applikációban is elérhetővé tettük.

Ezzel szinte csak a kezdőponthoz értünk vissza három év rombolása után – bár az appban elérhető térkép immár többet tud, mint korábban bármikor. De továbbra sem fogunk megállni egy pillanatra sem. A következő időszakban tovább bővítjük a funkciókat: megjelennek majd a járműtípusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek.