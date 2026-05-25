Vitézy Dávid: a MÁV minden erőforrását mozgósítani kell a buszos pótlásra

Most érkezett: lángra lobbant egy mozdony Kelenföldön, leállt a vasúti forgalom
Vitézy Dávid közlekedési miniszter is megszólalt.
Vitézy szerint a Mávinformnál is vissza kell térni a korábbi gyakorlat szerinti részletes információközléshez.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden rendelkezésre álló kapacitást vonjanak be a buszos pótlás megszervezésébe és az utasok folyamatos tájékoztatásába a kelenföldi pályaudvar lezárása után.
Ezt is ajánljuk a témában
Vitézy Dávid közlekedési miniszter is megszólalt.
A tárcavezető közlése szerint az állomáson egy 27 éves, használt francia villanymozdony gyulladt ki, személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem az állomást teljesen lezárta. A győri vonalon rövid fennakadás után újraindult a forgalom, a balatoni és pécsi vonalon azonban még tart az áramtalanítás, több járat pedig kerülő vagy visszafordítás mellett közlekedik.
Vitézy szerint elengedhetetlen a teljes körű és folyamatos tájékoztatás, ezért a Mávinformnál is vissza kell térni a korábbi gyakorlat szerinti részletes információközléshez.
A miniszter utalt arra is, hogy a korábbi járműbeszerzések elmaradása és a vasúti járműpark állapota tovább nehezíti a működést, miközben a nyári időszakban is biztosítani kell a közlekedést.
(MTI)
Fotó: Szarka Dávid / Vitézy Dávid Facebook-oldala