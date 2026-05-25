Leó pápa nekiment az AI-nak: a mesterséges intelligencia ne a globális elit fegyvere legyen!

XIV. Leó pápa első enciklikájában kemény üzenetet küldött a mesterséges intelligencia korának: az MI nem válhat kevesek hatalmi eszközévé, hanem az emberiséget kell szolgálnia. A Vatikán hétfőn nyilvánosságra hozott Magnifica humanitas című dokumentum szerint a digitális forradalom sorsfordító korszak,

amelyben az emberi méltóságot, a szabadságot és a társadalmi igazságosságot kell középpontba állítani.

A pápa úgy fogalmazott: a technológia önmagában nem rossz, de „nem is semleges”, mert mindig azok érdekeit tükrözi, akik finanszírozzák és irányítják. Figyelmeztetett arra is, hogy a mesterséges intelligencia nem rendelkezik lelkiismerettel, empátiával és erkölcsi érzékkel, ezért szigorú etikai és jogi kontrollra van szükség.