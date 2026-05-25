vatikán pápa mesterséges intelligencia

Leó pápa nekiment az AI-nak: a mesterséges intelligencia ne a globális elit fegyvere legyen!

2026. május 25. 17:42

Szerinte a digitális fejlődés könnyen „visszafejlesztheti a szíveket”, miközben a fiatalok elveszíthetik a kritikus gondolkodás képességét.

XIV. Leó pápa első enciklikájában kemény üzenetet küldött a mesterséges intelligencia korának: az MI nem válhat kevesek hatalmi eszközévé, hanem az emberiséget kell szolgálnia. A Vatikán hétfőn nyilvánosságra hozott Magnifica humanitas című dokumentum szerint a digitális forradalom sorsfordító korszak, 

amelyben az emberi méltóságot, a szabadságot és a társadalmi igazságosságot kell középpontba állítani.

A pápa úgy fogalmazott: a technológia önmagában nem rossz, de „nem is semleges”, mert mindig azok érdekeit tükrözi, akik finanszírozzák és irányítják. Figyelmeztetett arra is, hogy a mesterséges intelligencia nem rendelkezik lelkiismerettel, empátiával és erkölcsi érzékkel, ezért szigorú etikai és jogi kontrollra van szükség.

Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsössé tehetné a háborút

XIV. Leó külön bírálta azokat a törekvéseket, amelyek az MI-t katonai, gazdasági vagy politikai monopóliummá alakítanák. Szerinte a digitális fejlődés könnyen „visszafejlesztheti a szíveket”, miközben 

a fiatalok elveszíthetik a kritikus gondolkodás képességét a „tökéletesnek tűnő gépek” mellett.

Az enciklika keményen fogalmaz a globális politikáról is: a pápa szerint válságba került a nemzetközi rend, az „erősebb joga” váltotta fel a jog erejét. Leszögezte: nincs olyan algoritmus, amely erkölcsössé tehetné a háborút. Az egyházfő digitális böjtöt, a szakszervezetek megerősítését és a „szeretet civilizációját” sürgette a technológiai korszak kihívásaival szemben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Ettore Ferrari

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2026. május 25. 19:40 Szerkesztve
Nagyon egyszerű. Csak ki kell húznia valakinek a dugót a konnektorból, és varázsütésre megszűnik a "térerő" (Győrffy Ákos). A fiatalok és a függők körében először kitör a pánik, majd elvonási tüneteket keletkeznek rajtuk. Utána egy részük, akiket a liberális technológia már visszahozhatatlanuk a "túloldra" vitt, belehal az áramszünetbe. Másik részüknek esélye lesz még visszatérni az emberi fajba.
nuevas-reglas
2026. május 25. 19:28
A fiataloknak eddig se volt kritikus gondolkodasi kepesseguk, meg az oregeknek se. A nagy tobbsegnek nincs, nem is lesz - ez fuggetlen az AItol
GrumpyGerald
•••
2026. május 25. 19:07 Szerkesztve
"könnyen „visszafejlesztheti a szíveket”, miközben a fiatalok elveszíthetik a kritikus gondolkodás képességét." Nyilván pontosan ez volt a sátán szándéka vele. Ha leszünk is a jövőben, max. olyanok leszünk mint a lisztszemek a zacskóban...
csulak
2026. május 25. 18:46
marpedig a globalistak fegyvere mar reg
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!