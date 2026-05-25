Leó pápa nekiment az AI-nak: a mesterséges intelligencia ne a globális elit fegyvere legyen!

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Szerinte a digitális fejlődés könnyen „visszafejlesztheti a szíveket”, miközben a fiatalok elveszíthetik a kritikus gondolkodás képességét.
XIV. Leó pápa első enciklikájában kemény üzenetet küldött a mesterséges intelligencia korának: az MI nem válhat kevesek hatalmi eszközévé, hanem az emberiséget kell szolgálnia. A Vatikán hétfőn nyilvánosságra hozott Magnifica humanitas című dokumentum szerint a digitális forradalom sorsfordító korszak,
amelyben az emberi méltóságot, a szabadságot és a társadalmi igazságosságot kell középpontba állítani.
A pápa úgy fogalmazott: a technológia önmagában nem rossz, de „nem is semleges”, mert mindig azok érdekeit tükrözi, akik finanszírozzák és irányítják. Figyelmeztetett arra is, hogy a mesterséges intelligencia nem rendelkezik lelkiismerettel, empátiával és erkölcsi érzékkel, ezért szigorú etikai és jogi kontrollra van szükség.
XIV. Leó külön bírálta azokat a törekvéseket, amelyek az MI-t katonai, gazdasági vagy politikai monopóliummá alakítanák. Szerinte a digitális fejlődés könnyen „visszafejlesztheti a szíveket”, miközben
a fiatalok elveszíthetik a kritikus gondolkodás képességét a „tökéletesnek tűnő gépek” mellett.
Az enciklika keményen fogalmaz a globális politikáról is: a pápa szerint válságba került a nemzetközi rend, az „erősebb joga” váltotta fel a jog erejét. Leszögezte: nincs olyan algoritmus, amely erkölcsössé tehetné a háborút. Az egyházfő digitális böjtöt, a szakszervezetek megerősítését és a „szeretet civilizációját” sürgette a technológiai korszak kihívásaival szemben.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Ettore Ferrari