Ilyen korábban nem történt Madridban: Real-játékos nélkül utazik a spanyol válogatott a vb-re

Luis de la Fuente szövetségi kapitány kihirdette a spanyol labdarúgó-válogatott 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra: a névsorban egyetlen Real Madrid-játékos neve sem szerepel, a bajnok Barcelonából viszont nyolcan is meghívót kaptak.

A Barcelona és az Athletic Bilbao legnagyobb sztárja természetesen ott van, a Realból viszont senki sincs a keretben (FRANCK FIFE / AFP)

Ott van a keretben a sérült Lamine Yamal és Nico Williams, a szakvezető azt mondta, arra számít, hogy mindketten egészségesek lesznek a rajtra.