Ilyen korábban nem történt Madridban: Real-játékos nélkül utazik a spanyol válogatott a vb-re

Aggódhatnak az argentinok: Messi három héttel a vb előtt sérült meg
A nyolcszoros aranylabdás játékos egy szabadrúgás után kapott a combja hátsó részéhez.
Luis de la Fuente szövetségi kapitány kihirdette a spanyol labdarúgó-válogatott 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra: a névsorban egyetlen Real Madrid-játékos neve sem szerepel, a bajnok Barcelonából viszont nyolcan is meghívót kaptak.
Ott van a keretben a sérült Lamine Yamal és Nico Williams, a szakvezető azt mondta, arra számít, hogy mindketten egészségesek lesznek a rajtra.
A spanyolok a H csoportban szerepelnek majd a Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay társaságában. Június 15-én kezdenek az újonc afrikai gárda ellen és hat nappal később a szaúdiakkal is Atlantában játszanak, míg Uruguayjal június 26-án, Guadalajarában csapnak össze.
Ez az első alkalom, hogy a Real Madridból egyetlen futballista sem került be a spanyol keretbe,
amely szombaton kezdi meg a felkészülést a vb-re. Az Európa-bajnok csapat jövő csütörtökön Irakkal, öt nappal később pedig Peruval játszik ráhangoló mérkőzést.
Spanyolország 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, azóta azonban egyszer sem jutott tovább a nyolcaddöntőnél.
kapusok: David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao)
védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City)
támadók: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna)
