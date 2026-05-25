spanyol válogatott barcelona real madrid világbajnokság

Ilyen korábban nem történt Madridban: Real-játékos nélkül utazik a spanyol válogatott a vb-re

Luis de la Fuente szövetségi kapitány keretet hirdetett a június 11-én kezdődő világbajnokságra. A névsorban egyetlen Real Madrid-játékos neve sem szerepel, a bajnok Barcelonából viszont nyolcan is meghívót kaptak.



Luis de la Fuente szövetségi kapitány kihirdette a spanyol labdarúgó-válogatott 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra: a névsorban egyetlen Real Madrid-játékos neve sem szerepel, a bajnok Barcelonából viszont nyolcan is meghívót kaptak.

A Barcelona és az Athletic Bilbao legnagyobb sztárja természetesen ott van, a Realból viszont senki sincs a keretben (FRANCK FIFE / AFP) 

Ott van a keretben a sérült Lamine Yamal és Nico Williams, a szakvezető azt mondta, arra számít, hogy mindketten egészségesek lesznek a rajtra.

A spanyolok a H csoportban szerepelnek majd a Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay társaságában. Június 15-én kezdenek az újonc afrikai gárda ellen és hat nappal később a szaúdiakkal is Atlantában játszanak, míg Uruguayjal június 26-án, Guadalajarában csapnak össze.

Ez az első alkalom, hogy a Real Madridból egyetlen futballista sem került be a spanyol keretbe,

amely szombaton kezdi meg a felkészülést a vb-re. Az Európa-bajnok csapat jövő csütörtökön Irakkal, öt nappal később pedig Peruval játszik ráhangoló mérkőzést.

Spanyolország 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, azóta azonban egyszer sem jutott tovább a nyolcaddöntőnél.

A Real Madrid-mentes spanyol keret

kapusok: David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao)

 

védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)

 

középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City)

 

támadók: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna)

(MTI) 

Nyitókép: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
MZperX
2026. május 25. 17:00
A real az valami foci csapat? Ja nem, az egy élelmiszer kereskedelmi kft...
rugbista
2026. május 25. 16:27
Carvajal azért befért volna.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!