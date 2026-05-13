Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lamine Yamal Spanyolország Barcelona Palesztina

A palesztin zászló kiverte a biztosítékot, politikai botrány lett a Barca ünnepléséből

2026. május 13. 14:07

Lamine Yamal egy palesztin zászlót lengetett a bajnoki fieszta során. A Barca német vezetőedzője, Hansi Flick elhatárolódott az ifjú spanyol sztár akciójától.

2026. május 13. 14:07
null

A Barcelona labdarúgócsapata múlt vasárnap a Real Madrid legyőzésével biztossá tette a spanyol bajnoki címét, majd a mérkőzés másnapján utcai parádét tartott, amelyen a gárda egyik legnagyobb sztárja, a muszlim vallású Lamine Yamal egy palesztin zászlót lengetett a buszon, amivel magára irányította a politikára érzékenyek figyelmét.

Lamine Yamal, Barca, Barcelona
Lamine Yamal a Barca utolsó meccsein sérülés miatt már nem játszhat ebben a szezonban (Fotó: LLUIS GENE / AFP)

A jelenetek természetesen hamar bejárták a közösségi médiát, és a felvételekből az is kiderül, a palesztin lobogó úgy került a spanyol tinédzserhez, hogy ő maga kérte el egy szurkolótól a tömegben. Az incidens nem maradt reakció nélkül, a Barca német vezetőedzője, Hansi Flick is reagált rá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az ilyen dolgok nekem nem tetszenek. Mi azért futballozunk, hogy boldoggá tegyük az embereket. Ez az elsődleges feladatunk 

– idézte az Origo a német szakembert, aki azonban hangsúlyozta, nem tiltotta meg Yamalnak az efféle akciót. – Beszéltem vele, és elmondtam neki: ha ezt akarja tenni, az az ő döntése. Már elég idős hozzá, tizennyolc éves.”

 

 

Az eset Spanyolországban és azon kívül is nagy visszhangot váltott ki, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök védelmébe vette a fiatal játékost. „Palesztinának minden joga megvan a létezéshez” – mondta az államfő.

A jelenleg combsérüléssel bajlódó, a felépülését a nyári világbajnokságra időzítő Yamal a zászlólengetésen kívül azzal is felhívta magára a figyelmet a fieszta során, hogy 

egy „Hála Istennek, hogy nem vagyok madridista” feliratú mezzel ünnepelt, amivel a Realnak szúrt oda.

Nyitókép: Mundo Deportivo

A vasárnapi Barcelona–Real Madrid mérkőzés összefoglalója

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 13. 14:39
MaBaker Költözz az a arabok közé...
Válasz erre
2
0
survivor
2026. május 13. 14:38
Ugyan baszd meg Martell Károly ! Aragoniai Ferdinánd és Kasztiliai Izabella...... Charlemagne zokog.
Válasz erre
1
0
MaBaker
2026. május 13. 14:38
mostmár be lehetne fejezni a cionnáciskodást. Sátányahoo már nem ide figyel.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!