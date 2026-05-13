A palesztin zászló kiverte a biztosítékot, politikai botrány lett a Barca ünnepléséből

Egy orosz hajó váratlanul elsüllyedt: tengeralattjáró atomreaktorok lehettek a fedélzetén
A gyanú szerint a rakománynak köze lehet egy feltörekvő diktatúra atomprogramjához.
Lamine Yamal egy palesztin zászlót lengetett a bajnoki fieszta során. A Barca német vezetőedzője, Hansi Flick elhatárolódott az ifjú spanyol sztár akciójától.
A Barcelona labdarúgócsapata múlt vasárnap a Real Madrid legyőzésével biztossá tette a spanyol bajnoki címét, majd a mérkőzés másnapján utcai parádét tartott, amelyen a gárda egyik legnagyobb sztárja, a muszlim vallású Lamine Yamal egy palesztin zászlót lengetett a buszon, amivel magára irányította a politikára érzékenyek figyelmét.
A jelenetek természetesen hamar bejárták a közösségi médiát, és a felvételekből az is kiderül, a palesztin lobogó úgy került a spanyol tinédzserhez, hogy ő maga kérte el egy szurkolótól a tömegben. Az incidens nem maradt reakció nélkül, a Barca német vezetőedzője, Hansi Flick is reagált rá.
Az ilyen dolgok nekem nem tetszenek. Mi azért futballozunk, hogy boldoggá tegyük az embereket. Ez az elsődleges feladatunk
– idézte az Origo a német szakembert, aki azonban hangsúlyozta, nem tiltotta meg Yamalnak az efféle akciót. – Beszéltem vele, és elmondtam neki: ha ezt akarja tenni, az az ő döntése. Már elég idős hozzá, tizennyolc éves.”
Az eset Spanyolországban és azon kívül is nagy visszhangot váltott ki, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök védelmébe vette a fiatal játékost. „Palesztinának minden joga megvan a létezéshez” – mondta az államfő.
A jelenleg combsérüléssel bajlódó, a felépülését a nyári világbajnokságra időzítő Yamal a zászlólengetésen kívül azzal is felhívta magára a figyelmet a fieszta során, hogy
egy „Hála Istennek, hogy nem vagyok madridista” feliratú mezzel ünnepelt, amivel a Realnak szúrt oda.
Nyitókép: Mundo Deportivo
A vasárnapi Barcelona–Real Madrid mérkőzés összefoglalója