A palesztin zászló kiverte a biztosítékot, politikai botrány lett a Barca ünnepléséből

A Barcelona labdarúgócsapata múlt vasárnap a Real Madrid legyőzésével biztossá tette a spanyol bajnoki címét, majd a mérkőzés másnapján utcai parádét tartott, amelyen a gárda egyik legnagyobb sztárja, a muszlim vallású Lamine Yamal egy palesztin zászlót lengetett a buszon, amivel magára irányította a politikára érzékenyek figyelmét.

Lamine Yamal a Barca utolsó meccsein sérülés miatt már nem játszhat ebben a szezonban (Fotó: LLUIS GENE / AFP)

A jelenetek természetesen hamar bejárták a közösségi médiát, és a felvételekből az is kiderül, a palesztin lobogó úgy került a spanyol tinédzserhez, hogy ő maga kérte el egy szurkolótól a tömegben. Az incidens nem maradt reakció nélkül, a Barca német vezetőedzője, Hansi Flick is reagált rá.