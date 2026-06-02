Brutális videó Terézvárosból: kirángatták a volán mögül, majd a földön rugdostak egy sofőrt – három külföldit állított elő a rendőrség

Brutális jelenetek játszódtak le hétfő este Budapest VI. kerületében: egy közlekedési balesetet követően többen rátámadtak egy autósra, akit kirángattak járművéből, majd a földön fekve is bántalmaztak. Az esetről videófelvétel is készült, amelyet a 24.hu oldalán tekinthetnek meg.

A baleset az Izabella utca és az Aradi utca kereszteződésében történt, ahol egy taxi és egy fekete Ford kisbusz ütközött össze. A karambol pontos körülményei egyelőre nem tisztázottak, a rendőrség ezzel kapcsolatban nem közölt részleteket. A helyszíni képek alapján ugyanakkor a taxi egyik ajtaja teljesen kiszakadt, ami jelentős erejű ütközésre utal.