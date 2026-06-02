Brutális videó Terézvárosból: kirángatták a volán mögül, majd a földön rugdostak egy sofőrt – három külföldit állított elő a rendőrség

Brutális jelenetek játszódtak le hétfő este Budapest VI. kerületében: egy közlekedési balesetet követően többen rátámadtak egy autósra, akit kirángattak járművéből, majd a földön fekve is bántalmaztak. Az esetről videófelvétel is készült, amelyet a 24.hu oldalán tekinthetnek meg.
A baleset az Izabella utca és az Aradi utca kereszteződésében történt, ahol egy taxi és egy fekete Ford kisbusz ütközött össze. A karambol pontos körülményei egyelőre nem tisztázottak, a rendőrség ezzel kapcsolatban nem közölt részleteket. A helyszíni képek alapján ugyanakkor a taxi egyik ajtaja teljesen kiszakadt, ami jelentős erejű ütközésre utal.
A történtek azonban nem értek véget a balesettel. A nyilvánosságra került felvételen az látható, hogy a taxiból kiszálló férfiak a Fordhoz rohannak, kirángatják annak vezetőjét a járműből, majd dulakodás alakul ki.
A videó tanúsága szerint a földre került sofőrt az egyik támadó fejbe is rúgja.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a helyszínre érkező rendőrök három cseh állampolgárságú férfit fogtak el, akiket a VI. Kerületi Rendőrkapitányságra állítottak elő. A hatóság csoportos garázdaság vétségének gyanúja miatt hallgatta ki őket. A gyanúsítottak jelenleg szabadlábon védekezhetnek.
A megtámadott sofőr a bántalmazás következtében megsérült, őt mentők szállították kórházba.
A rendőrség közlése szerint magát a közlekedési balesetet szabálysértési eljárás keretében vizsgálják, miközben a támadás körülményeinek feltárása is folyamatban van.
Nyitókép: Képmetszet