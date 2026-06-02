terézvárosban izabella utca közlekedési baleset baleset

Brutális videó Terézvárosból: kirángatták a volán mögül, majd a földön rugdostak egy sofőrt – három külföldit állított elő a rendőrség

2026. június 02. 18:27

A megtámadott férfit mentők szállították kórházba.

Brutális jelenetek játszódtak le hétfő este Budapest VI. kerületében: egy közlekedési balesetet követően többen rátámadtak egy autósra, akit kirángattak járművéből, majd a földön fekve is bántalmaztak. Az esetről videófelvétel is készült, amelyet a 24.hu oldalán tekinthetnek meg.

A baleset az Izabella utca és az Aradi utca kereszteződésében történt, ahol egy taxi és egy fekete Ford kisbusz ütközött össze. A karambol pontos körülményei egyelőre nem tisztázottak, a rendőrség ezzel kapcsolatban nem közölt részleteket. A helyszíni képek alapján ugyanakkor a taxi egyik ajtaja teljesen kiszakadt, ami jelentős erejű ütközésre utal.

A történtek azonban nem értek véget a balesettel. A nyilvánosságra került felvételen az látható, hogy a taxiból kiszálló férfiak a Fordhoz rohannak, kirángatják annak vezetőjét a járműből, majd dulakodás alakul ki. 

A videó tanúsága szerint a földre került sofőrt az egyik támadó fejbe is rúgja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a helyszínre érkező rendőrök három cseh állampolgárságú férfit fogtak el, akiket a VI. Kerületi Rendőrkapitányságra állítottak elő. A hatóság csoportos garázdaság vétségének gyanúja miatt hallgatta ki őket. A gyanúsítottak jelenleg szabadlábon védekezhetnek.

A megtámadott sofőr a bántalmazás következtében megsérült, őt mentők szállították kórházba.

A rendőrség közlése szerint magát a közlekedési balesetet szabálysértési eljárás keretében vizsgálják, miközben a támadás körülményeinek feltárása is folyamatban van.

Nyitókép: Képmetszet

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
billysparks
2026. június 02. 19:50
Cseh cigányok. Ez a video is bizonyítja, hogy nem a szocializáció miatt olyanok a cigányok nálunk, amilyenek, hanem, hogy a génjeikben van az erőszak, az állatias ösztön. Mindenhol ugyanúgy viselkednek. A cigányság az emberiség pestise. nem hangzik pécén, de addig nincsenek az emberek biztonságban, amíg nincsenek rezervátumba zárva és szigorúan ellenőrizve.
nuevas-reglas
2026. június 02. 19:36
ezek ciganyok voltak
magyar-1977
2026. június 02. 19:34
A bukott cigány migráncsai nem bírnak magukkal!
bergmann
2026. június 02. 19:12
Kényszerités, emberölési kisérlet. Innét kéne indulni és természetesen előzetes. Balfasz sünök.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!