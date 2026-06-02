Levezette a Financial Times: a mobiltelefonok miatt csökkennek drasztikusan a születésszámok

Van remény: bár egyre kevesebb gyermeket vállalnak Európában, de Magyarország tartja magát
Miközben Európa nagy része már leszakadt a kétgyermekes családmodelltől, hazánkban még mindig jellemző a minta.
A világ szinte minden régiójában egyszerre csökken a gyermekvállalási kedv, és a kutatók egyre inkább a digitális technológiák szerepét gyanítják a jelenség mögött.
A világ egyik legjelentősebb demográfiai átalakulása zajlik napjainkban: a születésszámok szinte minden kontinensen meredeken csökkennek. A Financial Times nagy elemzése szerint a Föld 195 országából több mint kétharmadban a termékenységi ráta már a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges 2,1-es szint alá süllyedt.
A lap szerint a folyamat gyorsasága még a szakértőket is meglepte. Dél-Koreában például az ENSZ öt évvel ezelőtt még 350 ezer születést prognosztizált 2023-ra, a valós szám azonban mindössze 230 ezer lett.
A Financial Times rámutat: a jelenség ma már messze nem korlátozódik a gazdag államokra. Számos fejlődő országban alacsonyabb a termékenységi ráta, mint az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európa több országában:
születési mutatói is az amerikai szint alá estek az elmúlt években.
A lap szerint egyre több ország öregszik el még azelőtt, hogy valóban meggazdagodna.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben Európa nagy része már leszakadt a kétgyermekes családmodelltől, hazánkban még mindig jellemző a minta.
A folyamat gazdasági következményei is súlyosak lehetnek. Az idősödő társadalmakban
Jesús Fernández-Villaverde, a Pennsylvaniai Egyetem közgazdásza úgy fogalmazott:
A termékenység csökkenése korunk nagy kérdése.”
A Financial Times szerint a legfontosabb változás nem az, hogy a párok kevesebb gyermeket vállalnak, hanem az, hogy egyre kevesebben alapítanak családot.
Stephen Shaw demográfus kutatásai alapján a fejlett országokban az anyák által világra hozott gyermekek száma sok esetben stabil maradt vagy még emelkedett is. Ezzel párhuzamosan azonban jelentősen visszaesett azoknak a nőknek az aránya, akik egyáltalán gyermeket vállalnak.
A lap szerint a családalapítás egyre inkább társadalmi törésvonalak mentén alakul:
Az elemzés szerint a lakhatási problémák jelentős szerepet játszanak a folyamatban. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a termékenységi ráta csökkenésének akár felét is magyarázhatja a saját lakás megszerzésének nehézsége és a szülőkkel együtt élő fiatalok számának növekedése.
A legújabb kutatások azonban ennél is tovább mennek.
A Cincinnati Egyetem kutatói szerint összefüggés figyelhető meg a gyors mobilinternet és az okostelefonok elterjedése, valamint a születésszámok visszaesése között. A Financial Times elemzése szerint több országban is éppen az okostelefonok tömeges elterjedésének időszakában gyorsult fel látványosan a termékenység csökkenése.
A kutatók úgy vélik, hogy a digitális környezet visszaszoríthatja a személyes társas kapcsolatokat.
Dél-Koreában például húsz év alatt a felére csökkent a fiatal felnőttek személyes találkozásainak száma.
Lyman Stone demográfus szerint a probléma egyik gyökere éppen ez:
Ha sokkal kevesebbet szocializálódsz, sokkal tovább tart megtalálni a megfelelő partnert, ha egyáltalán megtalálod.”
A Financial Times végkövetkeztetése szerint a születésszámok visszaesése nem pusztán gazdasági kérdés, hanem összefügg a fiatal generációk növekvő elszigetelődésével, a párkapcsolatok nehezebb kialakulásával és a digitális technológiák mindennapi életre gyakorolt hatásával is.
Ezt is ajánljuk a témában
Írországban történt valami, ami erősen elgondolkodtatta Muskot. A milliárdos szerint ez a két tényező jelenti a legnagyobb fenyegetést a nyugati világ számára.
***
Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP