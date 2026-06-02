Levezette a Financial Times: a mobiltelefonok miatt csökkennek drasztikusan a születésszámok

A világ egyik legjelentősebb demográfiai átalakulása zajlik napjainkban: a születésszámok szinte minden kontinensen meredeken csökkennek. A Financial Times nagy elemzése szerint a Föld 195 országából több mint kétharmadban a termékenységi ráta már a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges 2,1-es szint alá süllyedt.

A lap szerint a folyamat gyorsasága még a szakértőket is meglepte. Dél-Koreában például az ENSZ öt évvel ezelőtt még 350 ezer születést prognosztizált 2023-ra, a valós szám azonban mindössze 230 ezer lett.