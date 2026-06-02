Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
párkapcsolat születésszám demográfia népességcsökkenés

Levezette a Financial Times: a mobiltelefonok miatt csökkennek drasztikusan a születésszámok

2026. június 02. 18:35

A világ szinte minden régiójában egyszerre csökken a gyermekvállalási kedv, és a kutatók egyre inkább a digitális technológiák szerepét gyanítják a jelenség mögött.

2026. június 02. 18:35

A világ egyik legjelentősebb demográfiai átalakulása zajlik napjainkban: a születésszámok szinte minden kontinensen meredeken csökkennek. A Financial Times nagy elemzése szerint a Föld 195 országából több mint kétharmadban a termékenységi ráta már a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges 2,1-es szint alá süllyedt.

A lap szerint a folyamat gyorsasága még a szakértőket is meglepte. Dél-Koreában például az ENSZ öt évvel ezelőtt még 350 ezer születést prognosztizált 2023-ra, a valós szám azonban mindössze 230 ezer lett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Már nem csak a fejlett országok problémája

A Financial Times rámutat: a jelenség ma már messze nem korlátozódik a gazdag államokra. Számos fejlődő országban alacsonyabb a termékenységi ráta, mint az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európa több országában:

  • Mexikó,
  • Brazília,
  • Tunézia,
  • Irán és
  • Srí Lanka

születési mutatói is az amerikai szint alá estek az elmúlt években.

A lap szerint egyre több ország öregszik el még azelőtt, hogy valóban meggazdagodna.

Ezt is ajánljuk a témában

A folyamat gazdasági következményei is súlyosak lehetnek. Az idősödő társadalmakban

  • csökken a munkaképes korú népesség,
  • nőnek a nyugdíj- és egészségügyi kiadások,
  • miközben lassul a gazdasági növekedés.

Jesús Fernández-Villaverde, a Pennsylvaniai Egyetem közgazdásza úgy fogalmazott:

A termékenység csökkenése korunk nagy kérdése.”

Nem kevesebb gyerek, hanem kevesebb pár

A Financial Times szerint a legfontosabb változás nem az, hogy a párok kevesebb gyermeket vállalnak, hanem az, hogy egyre kevesebben alapítanak családot.

Stephen Shaw demográfus kutatásai alapján a fejlett országokban az anyák által világra hozott gyermekek száma sok esetben stabil maradt vagy még emelkedett is. Ezzel párhuzamosan azonban jelentősen visszaesett azoknak a nőknek az aránya, akik egyáltalán gyermeket vállalnak.

A lap szerint a családalapítás egyre inkább társadalmi törésvonalak mentén alakul:

  • a felsőfokú végzettségűek körében sok helyen stabil maradt a párkapcsolatok és a gyermekvállalás aránya,
  • míg az alacsonyabb jövedelmű és kevésbé képzett rétegekben meredek visszaesés figyelhető meg.

Lakhatás és okostelefonok

Az elemzés szerint a lakhatási problémák jelentős szerepet játszanak a folyamatban. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a termékenységi ráta csökkenésének akár felét is magyarázhatja a saját lakás megszerzésének nehézsége és a szülőkkel együtt élő fiatalok számának növekedése.

A legújabb kutatások azonban ennél is tovább mennek.

A Cincinnati Egyetem kutatói szerint összefüggés figyelhető meg a gyors mobilinternet és az okostelefonok elterjedése, valamint a születésszámok visszaesése között. A Financial Times elemzése szerint több országban is éppen az okostelefonok tömeges elterjedésének időszakában gyorsult fel látványosan a termékenység csökkenése.

A kutatók úgy vélik, hogy a digitális környezet visszaszoríthatja a személyes társas kapcsolatokat.

Dél-Koreában például húsz év alatt a felére csökkent a fiatal felnőttek személyes találkozásainak száma.

Lyman Stone demográfus szerint a probléma egyik gyökere éppen ez:

Ha sokkal kevesebbet szocializálódsz, sokkal tovább tart megtalálni a megfelelő partnert, ha egyáltalán megtalálod.”

A Financial Times végkövetkeztetése szerint a születésszámok visszaesése nem pusztán gazdasági kérdés, hanem összefügg a fiatal generációk növekvő elszigetelődésével, a párkapcsolatok nehezebb kialakulásával és a digitális technológiák mindennapi életre gyakorolt hatásával is.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
augustus2-0
2026. június 02. 19:51
Mindegy mi az oka, a tény a lényeg: a Homo sapiens, a bölcs ember megoldotta azt, amit egyetlen faj sem. Az értelmét arra használja, hogy kihalasztja saját magát, bárminemű természeti katasztrófa, járvány, vagy háború nélkül.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. június 02. 19:41
Kompuer Apokalipszis .
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. június 02. 19:07
Ez ugyanaz a folyamat, ahogy a nyugat a metroszaxualitással, elkezdte,az lmbtq-val #metoo-val folytatta és a perfomatív férfival befejezte a módszeresen eltüntetését a férfiasság minden aspektusának. Cserébe meg adott pornót, onlyfanst és meg is vagyunk. A világot mi magunk pusztítjuk el. "nem lesz semmink és boldogak leszünk"
Válasz erre
2
0
csanaki
2026. június 02. 19:05
Viszont legalább a mobilon lehet tájékozódni, mennyi cokettőt termel egy gyerek, mekkora problémát jelent a Föld túlnépesedése (persze csak a keresztény, fehér régiókban, s lőn; ilyenekből egyre kevesebb van), valamint arról, hány társadalmi nem választható, amely szerencsére nem produkál utódot, de arról is, melyik a leginkább globalista libsi kollaboráns párt, amelyre szavazni kell, hogy a helyzet továbbra is megbízhatóan, programozottan romolhasson.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!