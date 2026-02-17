Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
elnéptelenedés migráció Ukrajna orosz-ukrán háború demográfia népességcsökkenés

Hiábavaló minden áldozat? Ha vége a háborúnak, nem marad ember, aki újjáépítse Ukrajnát – itt a drámai beismerés

2026. február 17. 20:48

A háború egyszer véget érhet, de a következményei jóval tovább kísértenek majd. Ukrajna demográfiai helyzete olyan pályára került, amely már most az állam társadalmi és gazdasági alapjait fenyegeti. A szakértők szerint a kiürülő régiók rémképe nem túlzás, hanem számokkal alátámasztott forgatókönyv.

2026. február 17. 20:48
null

Ukrajna már jóval az orosz–ukrán háború előtt is fogyó pályán mozgott, ám a 2022-ben kezdődött totális konfliktus a lassú apadást szabadeséssé változtatta. A KISZó által ismertetett, az Ukrán Tudományos Akadémia Demográfiai Intézetének megállapításaira hivatkozva arról számolt be, hogy a természetes népességfogyás olyan szintre emelkedett, amely az állam társadalmi-gazdasági alapjait is fenyegeti. A hivatalos statisztikák ráadásul csupán az ellenőrzött területekre vonatkoznak, így az ukrajnai valóság ennél is sötétebb lehet.

A TSN hírportál által megszólaltatott Olekszandr Hladun, az intézet igazgatóhelyettese a 2022–2025 közötti átlagadatok alapján drámai képet rajzolt. Évente körülbelül 185 ezer gyermek született, miközben 505 ezer ember halt meg. Ez 320 ezres természetes fogyást jelent évente. Ha ehhez hozzávesszük a nyugati határon regisztrált migrációs adatokat, az éves kivándorlási veszteség átlagosan 830 ezer fő

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

A két tényező együtt évi mintegy 1 millió 150 ezer fős csökkenést eredményez.

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a valós szám ennél magasabb lehet. Sokan 2022–2024 között nem hivatalos határátkelőkön hagyták el Ukrajnát, mások Oroszországon keresztül jutottak el az Európai Unióba, így nyilvántartásuk nehézkes. Emellett a megszállt területeken élők gyakorlatilag kikerültek Ukrajna demográfiai és gazdasági teréből. A területvesztés tehát nemcsak geopolitikai, hanem népesedési értelemben is amputáció.

Ukrajna és az elnéptelenedett régiók árnya

Ella Libanova intézetigazgató szerint a háború után Ukrajna nem marad egységes társadalmi-gazdasági tér. A frontvonal menti zónákban a folyamatos orosz fenyegetés és a lerombolt infrastruktúra miatt fennáll a veszélye, hogy elnéptelenedett területekké válnak. Ez nem retorikai túlzás, hanem demográfiai forgatókönyv. A jövőkép klaszterekre szakadt országot vetít előre:

  • a nyugati térség lehet a gazdasági és demográfiai aktivitás fő tere,
  • a központi klaszter agrár-ipari magterületként működhet tovább,
  • a nagy nyugati agglomerációk – például Lemberg és Ivano-Frankivszk – beszippanthatják a depressziós régiók megmaradt lakosságát,
  • a keleti és front menti térségek viszont könnyen tartósan alulnépesedett zónákká válhatnak.

A halálozási és születési arányok önmagukban is lesújtók. Hladun közlése szerint 2025-ben 100 születésre 288 halálozás jutott. Vagyis majdnem háromszor annyian halnak meg, mint ahányan világra jönnek. A szakértő hangsúlyozta, hogy Ukrajna a világ harminc legidősebb korstruktúrájú országai közé tartozik, ami eleve magasabb halálozási arányt eredményez. A háború csak ráerősített erre a strukturális problémára.

Ezt is ajánljuk a témában

A születésszám 2025-ben további 4,5 százalékkal csökkent. Ennek oka részben a háború okozta bizonytalanság, részben az, hogy sok reproduktív korú nő külföldre távozott, és megszakította kapcsolatait ukrajnai partnereivel. A népesség abszolút száma csökken, így a születések és a halálozások száma is csökken – de az arányok továbbra is kedvezőtlenek.

A tendencia előrevetíti az üresen kongó óvodák és iskolák korszakát. 

A szakértő szerint ha a születések száma csökken, akkor a közoktatási intézmények iránti igény is visszaesik. A korábbi években már lezajlott iskolai összevonások és a iskolabusz-program csak előképei lehetnek annak, ami következik. Jelentős születésszám-emelkedés még a háború után sem várható.

Ukrajna népessége fogy, az újszülöttek száma évről évre csökken. A háború csak felgyorsította a régóta tartó trendet.
Ukrajna népessége fogy, az újszülöttek száma évről évre csökken. A háború csak felgyorsította a régóta tartó trendet.
Forrás: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Migráció, bizonytalanság, visszatérés kérdése

Az ukrajnai demográfiai válság másik pillére a migráció. 2024-ben az elvándorlási egyenleg mintegy 443 ezer fő volt, 2025-ben 282 ezer. Bár csökkenés látható, a tendencia továbbra is negatív. Ráadásul a fiatal korosztály mozgása különösen nehezen mérhető, hiszen az uniós országok eltérő módon regisztrálják a bevándorlókat. A visszatérés feltételei világosak: 

a háború lezárása, munkahely, lakhatás és perspektíva. 

Ugyanakkor az Európai Unió 2027 utáni döntései új helyzetet teremthetnek. Ha az ukrán állampolgárok tartós státuszt kapnak a befogadó országokban, sokan mérlegelhetik, hogy inkább ott építik fel jövőjüket. A szabad mozgás lehetősége tovább bonyolítja a képet.

Ukrajna tehát nem csupán a harctéren vív küzdelmet. A demográfiai folyamatok lassú, de könyörtelen logikája legalább akkora kihívást jelent. A háború vége önmagában nem állítja meg a népességfogyást. Az igazi kérdés az, hogy a béke után lesz-e elegendő ember, aki újra benépesíti az ukrajnai városokat, falvakat, határ menti térségeket. Mert ha a jelenlegi trendek folytatódnak, Ukrajna térképe nemcsak politikailag, hanem demográfiailag is újrarajzolódhat.

Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. február 17. 22:20
több millió rokkant munkaképtelen is lett, nekik se lesz könnyű
Válasz erre
0
0
hlaci83
2026. február 17. 21:58
Jaj, dehogynem. Úgy hívják: migránskvóta. Hogy fognak örülni az ukránok, hogy miután a testvérnéppel irtották egymást, a muszlimok fogják teleszülni a “hazájukat”. Jó üzlet volt seggfejek!
Válasz erre
0
0
survivor
2026. február 17. 21:50
Majd Ali & Zulejka jön....
Válasz erre
0
0
Pametan
2026. február 17. 21:40
"Ha vége a háborúnak, nem marad ember, aki újjáépítse Ukrajnát ..." Ezzel mi egyszerű halandók is tisztában voltunk, és számoltunk vele. Sem az ország újjáépítéséhez, sem a népességük fenntartásához nem lesz elegendő munkaképes lakosság. És akkor még a szülőképes szülők szóba sem kerültek. Első lépésben éhen fognak halni, akik életben maradtak, mivel nem lesz aki megtermelje és előállítsa az életfenntartáshoz szükséges javakat. A születésszámok tragikusan alacsonyak lesznek, tehát elfogy a lakosság - és nem lesz tovább. De még ezt megelőzően a háborúban szellemileg és fizikálisan is megnyomorodott populáció az otthonmaradottakat mentálisan és fizikálisan is "gyilkolni" fogja. Nem hiszem, hogy ennél sokkal több rosszat lehet összehozni, pedig a nyomorúságnak még nincs vége, mivel a tragikusan hiányzó lakosságot megpróbálják majd migrációval feltöltei. Egy teljesen másként és máshol szocializálódott népességgel felhígítani egy háborúban megnyomorodott lakosságot ... ??? ...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!