Hiábavaló minden áldozat? Ha vége a háborúnak, nem marad ember, aki újjáépítse Ukrajnát – itt a drámai beismerés

Drámai fordulat Genfben: Ukrajna feldarabolása a tét – Putyin és Trump emberei a zárt ajtók mögött rajzolják újra a térképet
Trump az asztalra csapott, az orosz-ukrán sakkjátszma a svájci városban folytatódik.
A háború egyszer véget érhet, de a következményei jóval tovább kísértenek majd. Ukrajna demográfiai helyzete olyan pályára került, amely már most az állam társadalmi és gazdasági alapjait fenyegeti. A szakértők szerint a kiürülő régiók rémképe nem túlzás, hanem számokkal alátámasztott forgatókönyv.
Ukrajna már jóval az orosz–ukrán háború előtt is fogyó pályán mozgott, ám a 2022-ben kezdődött totális konfliktus a lassú apadást szabadeséssé változtatta. A KISZó által ismertetett, az Ukrán Tudományos Akadémia Demográfiai Intézetének megállapításaira hivatkozva arról számolt be, hogy a természetes népességfogyás olyan szintre emelkedett, amely az állam társadalmi-gazdasági alapjait is fenyegeti. A hivatalos statisztikák ráadásul csupán az ellenőrzött területekre vonatkoznak, így az ukrajnai valóság ennél is sötétebb lehet.
A TSN hírportál által megszólaltatott Olekszandr Hladun, az intézet igazgatóhelyettese a 2022–2025 közötti átlagadatok alapján drámai képet rajzolt. Évente körülbelül 185 ezer gyermek született, miközben 505 ezer ember halt meg. Ez 320 ezres természetes fogyást jelent évente. Ha ehhez hozzávesszük a nyugati határon regisztrált migrációs adatokat, az éves kivándorlási veszteség átlagosan 830 ezer fő.
A két tényező együtt évi mintegy 1 millió 150 ezer fős csökkenést eredményez.
A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a valós szám ennél magasabb lehet. Sokan 2022–2024 között nem hivatalos határátkelőkön hagyták el Ukrajnát, mások Oroszországon keresztül jutottak el az Európai Unióba, így nyilvántartásuk nehézkes. Emellett a megszállt területeken élők gyakorlatilag kikerültek Ukrajna demográfiai és gazdasági teréből. A területvesztés tehát nemcsak geopolitikai, hanem népesedési értelemben is amputáció.
Ella Libanova intézetigazgató szerint a háború után Ukrajna nem marad egységes társadalmi-gazdasági tér. A frontvonal menti zónákban a folyamatos orosz fenyegetés és a lerombolt infrastruktúra miatt fennáll a veszélye, hogy elnéptelenedett területekké válnak. Ez nem retorikai túlzás, hanem demográfiai forgatókönyv. A jövőkép klaszterekre szakadt országot vetít előre:
A halálozási és születési arányok önmagukban is lesújtók. Hladun közlése szerint 2025-ben 100 születésre 288 halálozás jutott. Vagyis majdnem háromszor annyian halnak meg, mint ahányan világra jönnek. A szakértő hangsúlyozta, hogy Ukrajna a világ harminc legidősebb korstruktúrájú országai közé tartozik, ami eleve magasabb halálozási arányt eredményez. A háború csak ráerősített erre a strukturális problémára.
A születésszám 2025-ben további 4,5 százalékkal csökkent. Ennek oka részben a háború okozta bizonytalanság, részben az, hogy sok reproduktív korú nő külföldre távozott, és megszakította kapcsolatait ukrajnai partnereivel. A népesség abszolút száma csökken, így a születések és a halálozások száma is csökken – de az arányok továbbra is kedvezőtlenek.
A tendencia előrevetíti az üresen kongó óvodák és iskolák korszakát.
A szakértő szerint ha a születések száma csökken, akkor a közoktatási intézmények iránti igény is visszaesik. A korábbi években már lezajlott iskolai összevonások és a iskolabusz-program csak előképei lehetnek annak, ami következik. Jelentős születésszám-emelkedés még a háború után sem várható.
Az ukrajnai demográfiai válság másik pillére a migráció. 2024-ben az elvándorlási egyenleg mintegy 443 ezer fő volt, 2025-ben 282 ezer. Bár csökkenés látható, a tendencia továbbra is negatív. Ráadásul a fiatal korosztály mozgása különösen nehezen mérhető, hiszen az uniós országok eltérő módon regisztrálják a bevándorlókat. A visszatérés feltételei világosak:
a háború lezárása, munkahely, lakhatás és perspektíva.
Ugyanakkor az Európai Unió 2027 utáni döntései új helyzetet teremthetnek. Ha az ukrán állampolgárok tartós státuszt kapnak a befogadó országokban, sokan mérlegelhetik, hogy inkább ott építik fel jövőjüket. A szabad mozgás lehetősége tovább bonyolítja a képet.
Ukrajna tehát nem csupán a harctéren vív küzdelmet. A demográfiai folyamatok lassú, de könyörtelen logikája legalább akkora kihívást jelent. A háború vége önmagában nem állítja meg a népességfogyást. Az igazi kérdés az, hogy a béke után lesz-e elegendő ember, aki újra benépesíti az ukrajnai városokat, falvakat, határ menti térségeket. Mert ha a jelenlegi trendek folytatódnak, Ukrajna térképe nemcsak politikailag, hanem demográfiailag is újrarajzolódhat.
Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP