Hiábavaló minden áldozat? Ha vége a háborúnak, nem marad ember, aki újjáépítse Ukrajnát – itt a drámai beismerés

Ukrajna már jóval az orosz–ukrán háború előtt is fogyó pályán mozgott, ám a 2022-ben kezdődött totális konfliktus a lassú apadást szabadeséssé változtatta. A KISZó által ismertetett, az Ukrán Tudományos Akadémia Demográfiai Intézetének megállapításaira hivatkozva arról számolt be, hogy a természetes népességfogyás olyan szintre emelkedett, amely az állam társadalmi-gazdasági alapjait is fenyegeti. A hivatalos statisztikák ráadásul csupán az ellenőrzött területekre vonatkoznak, így az ukrajnai valóság ennél is sötétebb lehet.

A TSN hírportál által megszólaltatott Olekszandr Hladun, az intézet igazgatóhelyettese a 2022–2025 közötti átlagadatok alapján drámai képet rajzolt. Évente körülbelül 185 ezer gyermek született, miközben 505 ezer ember halt meg. Ez 320 ezres természetes fogyást jelent évente. Ha ehhez hozzávesszük a nyugati határon regisztrált migrációs adatokat, az éves kivándorlási veszteség átlagosan 830 ezer fő.