Drámai fordulat Genfben: Ukrajna feldarabolása a tét – Putyin és Trump emberei a zárt ajtók mögött rajzolják újra a térképet

Harmadik fordulójához érkeztek az orosz–ukrán béketárgyalások, ezúttal Genf ad otthont az egyeztetéseknek az Egyesült Államok közvetítésével. A mostani körben a hangsúly a legkényesebb kérdésre, a területi vitákra helyeződik – számolt be a Reuters.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov jelezte:
a fő vitapont a területi kérdés, különösen a kelet-donyecki régió fennmaradó, mintegy 20 százaléka, amelyet Oroszország követel, Ukrajna azonban elutasítja az átadását.
Moszkva jelenleg Ukrajna területének körülbelül egyötödét tartja ellenőrzése alatt, beleértve a Krímet és a Donbasz jelentős részét.
Az egyeztetéseken egyik fél sem a legfelsőbb politikai szinten képviselteti magát. Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij, Vlagyimir Putyin tanácsadója vezeti, míg az ukrán oldalt Rusztem Umerov és Kirilo Budanov irányítja. A háttérben azonban komoly geopolitikai súly nehezedik a tárgyalásokra: Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorol a felekre a mielőbbi megállapodás érdekében, miközben Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajnára aránytalanul nagy teher hárul a kompromisszumok terén.
A genfi fordulóra néhány nappal az invázió negyedik évfordulója előtt kerül sor. Bár az előző, Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokat konstruktívnak nevezték, áttörés nem született. A felek között továbbra is komoly nézeteltérések vannak nemcsak a területi kérdésekben, hanem például a zaporizzsjai atomerőmű jövője és a lehetséges nyugati katonai jelenlét ügyében is.
Odacsapott az asztalra az amerikai elnök.
Egyelőre messze a csúcstalálkozó: Genfben most inkább a pozíciók kijelölése zajlik. A kérdés az, hogy a sakkjátszma következő lépése közelebb visz-e a fegyverek elhallgatásához, vagy tovább mélyíti az álláspontok közti szakadékot.
Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP