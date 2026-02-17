Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború krím dmitrij peszkov tárgyalás egyesült államok ukrajna oroszország

Drámai fordulat Genfben: Ukrajna feldarabolása a tét – Putyin és Trump emberei a zárt ajtók mögött rajzolják újra a térképet

2026. február 17. 10:57

Trump az asztalra csapott, az orosz-ukrán sakkjátszma a svájci városban folytatódik.

2026. február 17. 10:57
null

Harmadik fordulójához érkeztek az orosz–ukrán béketárgyalások, ezúttal Genf ad otthont az egyeztetéseknek az Egyesült Államok közvetítésével. A mostani körben a hangsúly a legkényesebb kérdésre, a területi vitákra helyeződik – számolt be a Reuters.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov jelezte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

a fő vitapont a területi kérdés, különösen a kelet-donyecki régió fennmaradó, mintegy 20 százaléka, amelyet Oroszország követel, Ukrajna azonban elutasítja az átadását. 

Moszkva jelenleg Ukrajna területének körülbelül egyötödét tartja ellenőrzése alatt, beleértve a Krímet és a Donbasz jelentős részét.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egyeztetéseken egyik fél sem a legfelsőbb politikai szinten képviselteti magát. Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij, Vlagyimir Putyin tanácsadója vezeti, míg az ukrán oldalt Rusztem Umerov és Kirilo Budanov irányítja. A háttérben azonban komoly geopolitikai súly nehezedik a tárgyalásokra: Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorol a felekre a mielőbbi megállapodás érdekében, miközben Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajnára aránytalanul nagy teher hárul a kompromisszumok terén.

A genfi fordulóra néhány nappal az invázió negyedik évfordulója előtt kerül sor. Bár az előző, Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokat konstruktívnak nevezték, áttörés nem született. A felek között továbbra is komoly nézeteltérések vannak nemcsak a területi kérdésekben, hanem például a zaporizzsjai atomerőmű jövője és a lehetséges nyugati katonai jelenlét ügyében is.

Ezt is ajánljuk a témában

Egyelőre messze a csúcstalálkozó: Genfben most inkább a pozíciók kijelölése zajlik. A kérdés az, hogy a sakkjátszma következő lépése közelebb visz-e a fegyverek elhallgatásához, vagy tovább mélyíti az álláspontok közti szakadékot.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
•••
2026. február 17. 11:56 Szerkesztve
Minél nagyobb ez az örökfasiszta gyülekezet, Ukrajna, annál nagyobb veszélyt jelent a civilizációra. Tehát ha felosztják Lengyelország, Fehéroroszország, Oroszország között, az talán elvenné a kedvüket az örökkön másokon élősködő, követelőző és arrogáns viselkedésüktől. És ezzel mindenki jól járna. Még a maradék Ukrajna is. A rendes, tiszteletet ismerő és betartó ukránoktól elnézést.
Válasz erre
0
0
titi77
2026. február 17. 11:50
ez nem lehetséges! azt mondta a ds. által megbízott vénkurva h. addig támogatja ua.-t amig szükséges! szóval valaki hazudik! mer' ha meg áll a háború bukik az összes: macron merz ursula tusk.....!
Válasz erre
1
0
istvanpeter
2026. február 17. 11:42
De az ukránok mit akarnak kezdeni a sok millió náluk élő orosszal, amikor betiltották a nyelvüket és a kultúrájukat sőt, még megtorlással is megfenyegették őket, amiért az elszakadás mellett szavaztak. Ezért, az oroszok által lakott területeket egyszerűen vissza kell csatolni az anyaországhoz.
Válasz erre
0
0
Ernest01
2026. február 17. 11:37
Legalább kisebb lesz az arcuk.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!