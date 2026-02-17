Drámai fordulat Genfben: Ukrajna feldarabolása a tét – Putyin és Trump emberei a zárt ajtók mögött rajzolják újra a térképet

Az egyeztetéseken egyik fél sem a legfelsőbb politikai szinten képviselteti magát. Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij, Vlagyimir Putyin tanácsadója vezeti, míg az ukrán oldalt Rusztem Umerov és Kirilo Budanov irányítja. A háttérben azonban komoly geopolitikai súly nehezedik a tárgyalásokra: Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorol a felekre a mielőbbi megállapodás érdekében, miközben Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajnára aránytalanul nagy teher hárul a kompromisszumok terén.

A genfi fordulóra néhány nappal az invázió negyedik évfordulója előtt kerül sor. Bár az előző, Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokat konstruktívnak nevezték, áttörés nem született. A felek között továbbra is komoly nézeteltérések vannak nemcsak a területi kérdésekben, hanem például a zaporizzsjai atomerőmű jövője és a lehetséges nyugati katonai jelenlét ügyében is.