Hivatalosan beismerte Kijev polgármestere: vége lehet Ukrajnának, az ország fennmaradása a tét – „a szívünkre céloznak”

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Financial Timesnak nemrég arról számolt be, hogy az ukrán főváros a katasztrófa szélére sodródott, miután két hónapja orosz rakéta- és dróntámadások rombolják a kritikus infrastruktúrát. A város lakossága áram-, fűtés- és vízhiánnyal küzd, és a helyzetet tovább nehezíti, hogy idén különösen kemény a tél: van, hogy akár mínusz 20 fok alá is lehűl a levegő. A fővárosban folyamatos javítások zajlanak, de az ismétlődő csapások újra és újra tönkreteszik a helyreállított rendszereket.

Mindeközben Ukrajna országos szintű áramhiánnyal is küzd, az európai partnerek generátorokkal és humanitárius segélycsomagokkal próbálnak segíteni. Eddig 1500 „legyőzhetetlenségi központot” hoztak létre, ahol az emberek melegedni és enni tudnak, sőt, még internet is van ezeken a helyeken.