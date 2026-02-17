Ft
kijev polgármestere Vitalij Klicsko donyeck ukrajna

Hivatalosan beismerte Kijev polgármestere: vége lehet Ukrajnának, az ország fennmaradása a tét – „a szívünkre céloznak”

2026. február 17. 09:06

Katasztrófa szélén Kijev: mínusz 20 fokban fagyoskodnak az emberek, összeomlott az ellátás – itt a drámai segélykiáltás!

2026. február 17. 09:06
null

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Financial Timesnak nemrég arról számolt be, hogy az ukrán főváros a katasztrófa szélére sodródott, miután két hónapja orosz rakéta- és dróntámadások rombolják a kritikus infrastruktúrát. A város lakossága áram-, fűtés- és vízhiánnyal küzd, és a helyzetet tovább nehezíti, hogy idén különösen kemény a tél: van, hogy akár mínusz 20 fok alá is lehűl a levegő. A fővárosban folyamatos javítások zajlanak, de az ismétlődő csapások újra és újra tönkreteszik a helyreállított rendszereket.

Mindeközben Ukrajna országos szintű áramhiánnyal is küzd, az európai partnerek generátorokkal és humanitárius segélycsomagokkal próbálnak segíteni. Eddig 1500 „legyőzhetetlenségi központot” hoztak létre, ahol az emberek melegedni és enni tudnak, sőt, még internet is van ezeken a helyeken.

Jelen pillanatban az ország jövője is kérdéses. Még nem tudni, vajon Ukrajna fenn tud-e maradni független államként” 

– összegezte Klicsko a drámai helyzetet, és megjegyezte: nem véletlen, hogy az utóbbi időben Kijev az oroszok fő célpontja.

Ha meg akarsz ölni valakit, a szívére célzol” – magyarázta Oroszország stratégiáját. 

Putyin legfőbb célpontja nem Donyeck, Luhanszk vagy a Krím, hanem Kijev, és ezzel egész Ukrajna. Le akarja rombolni a függetlenségünket.

Ukrajna és Kijev helyzetét az is nehezíti, hogy Klicsko Zelenszkij régi politikai riválisa, és az utóbbi időben többször is kibuktak köztük az ellentétek. Az államfő a főváros polgármesterét hibáztatta amiatt, hogy nem készült fel megfelelően a kemény télre és a város védelmére, Klicsko viszont egyből visszatámadott.

Miközben Ukrajna a megsemmisülés határán egyensúlyoz, Európa továbbra is folytatni akarja a háborút. Az unióban Orbán Viktor egyedüliként küzd a békéért, amelyen az Egyesült Államok vezetése is fáradhatatlanul munkálkodik. Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Budapesten megerősítette, hogy az USA támogatja a magyar békepolitikát.

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

FeketeFehér
2026. február 17. 11:57
"monuskaroly 2026. február 17. 11:18 .. de 2014-től nem voltak finnyásak, amikor irtották az orosz kisebbséget" Mondjuk nem irtotta senki az orosz kisebbséget.
nyafika
2026. február 17. 11:56
Szopjátok a faszt, bunkó, kőkorszakban ragadt ócska parasztok...
patriota-0
2026. február 17. 11:48
Kérek egy kávét!
Reszelő Aladár
2026. február 17. 11:34
Ideje lenne tényleg komolyan venni, hogy Zselé az "utolsó ukránig" akar harcolni.
