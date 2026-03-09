Európa újabb nagy ötlete: újra a befagyasztott orosz vagyon

Az orosz–ukrán háború immár évek óta tart, és a nyugati döntéshozók továbbra is új finanszírozási forrásokat keresnek Ukrajna támogatására. A vita középpontjában ismét az orosz vagyon áll: egyes politikusok szerint a befagyasztott orosz vagyont kellene felhasználni Kijev támogatására. Az Euractivon megjelent véleménycikk szerint a Nyugatnak most kellene lépnie, és közvetlenül az orosz állami pénzekből finanszíroznia Ukrajna további támogatását.

A cikk szerint Ukrajna immár az ötödik évébe lépő háborút vív Oroszországgal, miközben a nyugati országok – az Egyesült Államoktól Japánig – fegyverekkel, hírszerzési információkkal és pénzügyi támogatással segítik Kijevet. A szerző úgy látja, hogy az eddigi támogatások ellenére új forrásokra van szükség, ezért ismét előkerült a befagyasztott orosz állami eszközök felhasználásának terve.