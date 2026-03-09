Európa újabb nagy ötlete: újra a befagyasztott orosz vagyon

Ez pedig nem csupán Oroszországot érintheti. Több elemzés arra figyelmeztet, hogy az orosz vagyon felhasználása a globális pénzügyi rendszer stabilitását is érintheti. Ha egy ország tartalékait politikai döntéssel elkobozzák vagy más célra használják fel, az más államokat is arra ösztönözhet, hogy átgondolják saját tartalékaik elhelyezését. Különösen a globális Dél országai számára lehet intő jel egy ilyen precedens.
Egyes szakértők szerint ez arra ösztönözheti őket, hogy kivonják devizatartalékaikat nyugati pénzügyi intézményekből, ami hosszabb távon gyengítheti az európai és amerikai pénzügyi központok szerepét.
A befagyasztott orosz vagyon felhasználása komoly jogi vitákhoz is vezethet. Ha a konfliktus lezárul vagy a szankciók megszűnnek, az érintett intézmények – például bankok vagy pénzügyi elszámolóházak – akár kártérítési perek célpontjává válhatnak. Ez jelentős pénzügyi kockázatot jelenthet azoknak az országoknak és intézményeknek, amelyek a befagyasztott eszközöket kezelik.
Emellett az ilyen lépések orosz ellenlépéseket is kiválthatnak. Moszkva válaszul például nyugati vállalatok vagyonát foglalhatja le, korlátozhatja a befektetéseket, vagy más gazdasági intézkedésekkel reagálhat.
A kritikus értelmezések szerint a befagyasztott pénzek felhasználása akár gazdasági hadviselésként is értelmezhető, ami tovább növelheti a feszültséget. Az orosz vagyon felhasználásának terve a háború jövőjéről szóló vitákba is illeszkedik. Ha a befagyasztott pénzekből katonai támogatást finanszíroznának, egyes bírálók szerint az inkább a konfliktus elhúzódását segítené elő, mintsem a békés rendezést.