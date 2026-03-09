Ukrajna pánikol: Amerika figyelme Iránra irányul

A The Guardian beszámolója szerint az ukrajnai vezetés gyorsan próbál alkalmazkodni ahhoz az új geopolitikai helyzethez, amelyben az Egyesült Államok figyelme egyre inkább a Közel-Kelet felé fordul. A lap szerint ez a változás egyszerre jelenthet lehetőséget és komoly kockázatot Ukrajna számára.

Kijevben például továbbra is működik az iráni nagykövetség, még annak ellenére is, hogy az ukrán lakosság az elmúlt években számos alkalommal hallotta az iráni fejlesztésű Sahíd drónok jellegzetes hangját az égbolton. Ezeket a drónokat Irán szállította Oroszországnak, amely az ukrajnai háborúban vetette be őket.