Ukrajna pánikol: Amerika figyelme Iránra irányul

Az iráni háború felrobbantja az energiaárakat, Európa újra az orosz gáz és olaj felé kacsintgat
Európának hamarosan Ázsiával kell versenyeznie a szállítmányokért, Moszkva lehet a válság nagy nyertese.
A Közel-Keleten kirobbant új konfliktus Washington figyelmét egyre inkább Irán felé tereli. Ukrajna attól tart, hogy ez a változás csökkentheti a rá irányuló politikai és katonai fókuszt, miközben a háború továbbra is zajlik Oroszországgal.
A The Guardian beszámolója szerint az ukrajnai vezetés gyorsan próbál alkalmazkodni ahhoz az új geopolitikai helyzethez, amelyben az Egyesült Államok figyelme egyre inkább a Közel-Kelet felé fordul. A lap szerint ez a változás egyszerre jelenthet lehetőséget és komoly kockázatot Ukrajna számára.
Kijevben például továbbra is működik az iráni nagykövetség, még annak ellenére is, hogy az ukrán lakosság az elmúlt években számos alkalommal hallotta az iráni fejlesztésű Sahíd drónok jellegzetes hangját az égbolton. Ezeket a drónokat Irán szállította Oroszországnak, amely az ukrajnai háborúban vetette be őket.
Olekszij Reznyikov volt ukrán védelmi miniszter szerint a közel-keleti konfliktus kockázatokat és lehetőségeket is jelent Ukrajna számára. Úgy fogalmazott:
Amikor Washington elkezdte ezt a háborút, Putyin mosolygott a Kremlben. Megmutathatja, hogy a „jog az erősebbé” doktrínája mégis működőképes. A világ változik.
Reznyikov szerint a közel-keleti fejlemények felértékelhetik az ukrajnai tapasztalatokat, különösen az iráni Sahíd drónok elleni védekezés terén. Több ország is érdeklődik az ukrán technológiák iránt, különösen az elfogó drónok iránt. Ugyanakkor ez új versenyt is teremthet a fegyverpiacon.
Mindenkit érdekelnek az elfogó drónok, de nekünk is szükségünk van ezekre az elfogókra. Talán ezek az országok pénzt fektetnek az ukrán gyártásba, ami jó dolog lenne
– mondta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt is felvetette, hogy Ukrajna olcsóbb elfogó drónokat adhatna cserébe a jóval drágább Patriot légvédelmi rakétákért, amelyekből az országnak komoly hiánya van. A The Guardian szerint azonban egyelőre nem világos, hogy lenne-e erre partner. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy közel-keleti országok érdeklődnek az ukrajnai tapasztalatok iránt.
Jelzéseket kaptunk közel-keleti partnereinktől. Azokban az országokban is Sahíd drónok csapódtak civil célpontokba. Keresik a szakértelmünket. Nyitottak vagyunk
– mondta Zelenszkij. Mindeközben Moszkva óvatosan reagál az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokra. Elemzők szerint egy elhúzódó közel-keleti konfliktus akár az olajárak emelkedését is hozhatja, ami segítheti az orosz háborús gazdaságot. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott:
A most zajló háború nem a mi háborúnk. Azt kell tennünk, ami az érdekeinknek megfelel. Ott kell előnyöket szereznünk, ahol ez lehetséges.
Kijevben mindenesetre sokan attól tartanak, hogy ha Washington figyelme tartósan a Közel-Keletre összpontosul, az orosz–ukrán háború diplomáciai és katonai súlya is csökkenhet a globális napirenden.
