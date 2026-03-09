Ft
Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború Irán Trump

Ukrajna pánikol: Amerika figyelme Iránra irányul

2026. március 09. 10:19

A Közel-Keleten kirobbant új konfliktus Washington figyelmét egyre inkább Irán felé tereli. Ukrajna attól tart, hogy ez a változás csökkentheti a rá irányuló politikai és katonai fókuszt, miközben a háború továbbra is zajlik Oroszországgal.

2026. március 09. 10:19
null

A The Guardian beszámolója szerint az ukrajnai vezetés gyorsan próbál alkalmazkodni ahhoz az új geopolitikai helyzethez, amelyben az Egyesült Államok figyelme egyre inkább a Közel-Kelet felé fordul. A lap szerint ez a változás egyszerre jelenthet lehetőséget és komoly kockázatot Ukrajna számára.

Kijevben például továbbra is működik az iráni nagykövetség, még annak ellenére is, hogy az ukrán lakosság az elmúlt években számos alkalommal hallotta az iráni fejlesztésű Sahíd drónok jellegzetes hangját az égbolton. Ezeket a drónokat Irán szállította Oroszországnak, amely az ukrajnai háborúban vetette be őket.

Ukrajna új helyzetben

Olekszij Reznyikov volt ukrán védelmi miniszter szerint a közel-keleti konfliktus kockázatokat és lehetőségeket is jelent Ukrajna számára. Úgy fogalmazott:

Amikor Washington elkezdte ezt a háborút, Putyin mosolygott a Kremlben. Megmutathatja, hogy a „jog az erősebbé” doktrínája mégis működőképes. A világ változik.

Reznyikov szerint a közel-keleti fejlemények felértékelhetik az ukrajnai tapasztalatokat, különösen az iráni Sahíd drónok elleni védekezés terén. Több ország is érdeklődik az ukrán technológiák iránt, különösen az elfogó drónok iránt. Ugyanakkor ez új versenyt is teremthet a fegyverpiacon.

Mindenkit érdekelnek az elfogó drónok, de nekünk is szükségünk van ezekre az elfogókra. Talán ezek az országok pénzt fektetnek az ukrán gyártásba, ami jó dolog lenne

– mondta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt is felvetette, hogy Ukrajna olcsóbb elfogó drónokat adhatna cserébe a jóval drágább Patriot légvédelmi rakétákért, amelyekből az országnak komoly hiánya van. A The Guardian szerint azonban egyelőre nem világos, hogy lenne-e erre partner. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy közel-keleti országok érdeklődnek az ukrajnai tapasztalatok iránt. 

Jelzéseket kaptunk közel-keleti partnereinktől. Azokban az országokban is Sahíd drónok csapódtak civil célpontokba. Keresik a szakértelmünket. Nyitottak vagyunk

– mondta Zelenszkij. Mindeközben Moszkva óvatosan reagál az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokra. Elemzők szerint egy elhúzódó közel-keleti konfliktus akár az olajárak emelkedését is hozhatja, ami segítheti az orosz háborús gazdaságot. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott:

 A most zajló háború nem a mi háborúnk. Azt kell tennünk, ami az érdekeinknek megfelel. Ott kell előnyöket szereznünk, ahol ez lehetséges.

Ezt is ajánljuk a témában

Kijevben mindenesetre sokan attól tartanak, hogy ha Washington figyelme tartósan a Közel-Keletre összpontosul, az orosz–ukrán háború diplomáciai és katonai súlya is csökkenhet a globális napirenden.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

kishegyi
2026. március 09. 13:58
Van békeszerződés, írják alá!
csulak
2026. március 09. 12:50
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
2xli
2026. március 09. 11:54
Hány % jelenleg az ukrán elfogó drónok teljesítménye? Van már 20%? Nem Ukrajnában kellene mindet bevetni, így is nagyon szarul állnak otthon?
kir2vik
2026. március 09. 11:49
Nem baj, majd Ursula ad puszit. Ha már a pénz meg az arany megakadt.
