európai unió termék környezet cigaretta műanyag eu

Szigorít az EU a műanyagcsomagolások terén – a hulladékkezelés mindannyiunk felelőssége (X)

2026. március 09. 10:41

Az Európai Unió idén augusztustól új szabályozást vezet be a műanyag csomagolások terén, amely elsősorban a vendéglátást érinti.

2026. március 09. 10:41
null

Új szabályozás lép életbe augusztusban az uniós tagországokban. A Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) csomagolási rendelet, jelentősen átalakítja a csomagolási gyakorlatot, és komolyan érinti az éttermeket, büféket és azokat a vendéglátóipari egységeket, amelyek műanyag dobozokban, poharakban adják elvitelre az ételt-italt. Ezek az egyszer használatos termékek teszik ki az unióban évente keletkező mintegy 25 millió tonna műanyag csomagolóanyag csaknem 40 százalékát, és mindössze 30 százalékuk kerül vissza a körforgásba.

Egyre többen használjuk a palackvisszaváltási rendszert

Hazánkban évek óta üzemel a palackvisszaváltási rendszer, amelyet egyre többen használnak: 2025-ben több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. A rendszer eredményei jól mutatják, hogy a körforgásos szemlélet egyre inkább a mindennapok részévé válik.

A visszaváltások jelentős részét a műanyag palackok adják, de a fém- és üvegcsomagolásoknál is nő a visszagyűjtés.

És mi lesz az egyéb hulladékkal?

A hazai visszaváltó-rendszer csak az italcsomagolásokra vonatkozik, de a körforgásos szemlélet itt nem áll meg: fontos, hogy továbbra is szelektíven gyűjtsük a további hulladéktípusokat.

A leggyakoribb hulladéktípusok között fontos megemlíteni a cigarettacsikkeket is. Miközben a hagyományos cigaretták egyrészt az égésükkel képződő füst miatt károsítják rendkívüli módon az egészséget és a környezetet, az eldobott csikkek is komoly veszélyt jelentenek: egy angliai egyetem 2019-es kutatása szerint a hagyományos cigaretta – leginkább bioműanyagból és cellulóz-acetátból készülő – szűrőjéhez felhasznált anyagok belemosódnak a talajba, és károsítják a növényeket.

Fontos, hogy a dohánytermékek használata után keletkező hulladékot megfelelően kezeljük – ez az égés nélküli termékekre is igaz (e-cigaretta, hevítéses termékek, nikotinpárna). Használat után mindig tegyük őket a kommunális kukákba, ne dobjuk el őket, mert ezzel nemcsak a környezetet szennyezzük, de a cigaretta esetében akár véletlen tűzesetet is okozhatunk. Ne dobjuk el a cigarettavégeket, különösen ne az autó ablakából, hanem alaposan nyomjuk el őket, és helyezzük éghetetlen tárolókba. A megfelelő hulladékkezeléssel mindannyian hozzájárulhatunk a környezet védelméhez és egy élhetőbb jövő megteremtéséhez.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, amely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. Kérjük, további információkért látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt

X

Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

 

