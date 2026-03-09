Szigorít az EU a műanyagcsomagolások terén – a hulladékkezelés mindannyiunk felelőssége (X)

A hazai visszaváltó-rendszer csak az italcsomagolásokra vonatkozik, de a körforgásos szemlélet itt nem áll meg: fontos, hogy továbbra is szelektíven gyűjtsük a további hulladéktípusokat.

A leggyakoribb hulladéktípusok között fontos megemlíteni a cigarettacsikkeket is. Miközben a hagyományos cigaretták egyrészt az égésükkel képződő füst miatt károsítják rendkívüli módon az egészséget és a környezetet, az eldobott csikkek is komoly veszélyt jelentenek: egy angliai egyetem 2019-es kutatása szerint a hagyományos cigaretta – leginkább bioműanyagból és cellulóz-acetátból készülő – szűrőjéhez felhasznált anyagok belemosódnak a talajba, és károsítják a növényeket.

Fontos, hogy a dohánytermékek használata után keletkező hulladékot megfelelően kezeljük – ez az égés nélküli termékekre is igaz (e-cigaretta, hevítéses termékek, nikotinpárna). Használat után mindig tegyük őket a kommunális kukákba, ne dobjuk el őket, mert ezzel nemcsak a környezetet szennyezzük, de a cigaretta esetében akár véletlen tűzesetet is okozhatunk. Ne dobjuk el a cigarettavégeket, különösen ne az autó ablakából, hanem alaposan nyomjuk el őket, és helyezzük éghetetlen tárolókba. A megfelelő hulladékkezeléssel mindannyian hozzájárulhatunk a környezet védelméhez és egy élhetőbb jövő megteremtéséhez.

