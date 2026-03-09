Ft
üzemanyag szakértő benzinkút ukrajna

Ukrajnában már számolják vissza a napokat: nincs megállás, óriási káosz jöhet

2026. március 09. 12:04

A szakértő szerint nem csupán az üzemanyag drágulása okozhat problémákat a benzinkutakon, március végére akár a benzin és a dízel hiánya is reális forgatókönyv lehet Ukrajnában.

2026. március 09. 12:04
Az Uniannak nyilatkozó üzemanyag-szakértő szerint hamarosan „borzasztóan magas árakkal” fognak találkozni az ukránok a benzinkutakon.

Ukrajnában nem csupán az döbbentett meg mindenkit, hogy az üzemanyag ára ilyen gyorsan reagált az iráni konfliktusra, hanem az is, hogy a vártnál is nagyobb károkat okozott az utak állapotában a téli fagy, a javításra pedig a legtöbb helyen remény sincs.

A szakértő úgy számol, hogy március végére akár üzemanyaghiány léphet fel Ukrajnában, de egyelőre nem azért állnak hosszú sorok a benzinkutakon, és tankolnak tele az emberek, mert a hiánytól félnek, inkább az elszabaduló áraktól tartanak.

Nyitókép: illusztráció, AFP/Ying Tang

 

Zupcom
2026. március 09. 15:08
Az új budik aranyozására meg a szabadbudikőműveseknek kell a PÍÍZZ hiszen új budikat kell építeni a náci bandéráknak UKRÍNNYIJÁBA!Petibohóc megy maltert kavarni itthon csak a szart kavarja aZasszonykórusa viszi a port csíkot húzni!
basti64
2026. március 09. 14:09
Namost: Zelenszkiék kinyitják a tranzitvezetéket. A MOL benzint és gázolajat finomít a köolajból. Ukrajna egyik legnagyobb dízelszállítója éppen Magyarország, ennélfogva elindulhat Ukrajnába a dízelszállítás. Mit nem ért meg az egészböl Zelenszkij ???
Lsumi21
2026. március 09. 13:16
Az elszabaduló árak miatt mentek a pénz-arany szállító autók
tapir32
2026. március 09. 13:14
Magyar Péternek része volt a Barátság elzárásában és az ország politikai zsarolásában. Magyar Péter összejátszik Zselenszkijjel. Kétszínű, hazug szavai hiteltelenek. Magyar Péter a terrorista Zselenszkij rezsimet támogatja.
