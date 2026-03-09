Ukrajnában már számolják vissza a napokat: nincs megállás, óriási káosz jöhet

Ukrajna sokk hatása alatt: egyre nagyobb a pánik, órákon belül nagy bejelentés jöhet
Üzemanyaghiány léphet fel az országban.
A szakértő szerint nem csupán az üzemanyag drágulása okozhat problémákat a benzinkutakon, március végére akár a benzin és a dízel hiánya is reális forgatókönyv lehet Ukrajnában.
Az Uniannak nyilatkozó üzemanyag-szakértő szerint hamarosan „borzasztóan magas árakkal” fognak találkozni az ukránok a benzinkutakon.
A cikk alapján
Ukrajnában nem csupán az döbbentett meg mindenkit, hogy az üzemanyag ára ilyen gyorsan reagált az iráni konfliktusra, hanem az is, hogy a vártnál is nagyobb károkat okozott az utak állapotában a téli fagy, a javításra pedig a legtöbb helyen remény sincs.
A szakértő úgy számol, hogy március végére akár üzemanyaghiány léphet fel Ukrajnában, de egyelőre nem azért állnak hosszú sorok a benzinkutakon, és tankolnak tele az emberek, mert a hiánytól félnek, inkább az elszabaduló áraktól tartanak.
Nyitókép: illusztráció, AFP/Ying Tang