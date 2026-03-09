Valami komoly döntés készül: Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot

Ukrán politológus vázolta az ukrán tervet a magyar választások befolyásolására: Magyar Péter pedig bírálhatja Ukrajnát, színjáték az egész!
Az eset megdöbbentő, várjuk a reakciókat ellenzéki részről.
Nagy döntések előtt áll a magyar kormány.
Az egyre veszélyesebb világpolitikai helyzet, az ukrán olajblokád és az iráni háború olajárrobbanást idézett elő, amit Magyarország sem nézhet tétlenül. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a mind veszélyesebb fejleményekre.
„Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot”
– írja a kormányfő a Facebookon.
