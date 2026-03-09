Ft
03. 09.
hétfő
energiabiztonság Irán ukrajna orbán viktor

Valami komoly döntés készül: Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot

2026. március 09. 08:59

Nagy döntések előtt áll a magyar kormány.

2026. március 09. 08:59
null

Az egyre veszélyesebb világpolitikai helyzet, az ukrán olajblokád és az iráni háború olajárrobbanást idézett elő, amit Magyarország sem nézhet tétlenül. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a mind veszélyesebb fejleményekre.

„Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot”

 írja a kormányfő a Facebookon.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

