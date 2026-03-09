Ft
háború Törökország F-16 Irán

Izzik a levegő, itt az újabb eszkaláció: Törökország F-16-osokkal erősít Cipruson

2026. március 09. 11:11

Egyre feszültebb a légkör.

2026. március 09. 11:11
null

Törökország hat F–16-os vadászgépet és légvédelmi rendszereket vezényelt Észak-Ciprusra a közel-keleti térségben kialakult feszültségek miatt – jelentette be hétfőn a török védelmi minisztérium. A tárca azt is jelezte, hogy Ankara a helyzet alakulásától függően további katonai lépésekre is készen áll.

A közlemény szerint a repülőgépeket és a légvédelmi eszközöket a szigeten élő török közösség védelme érdekében telepítették az Észak-ciprusi Török Köztársaságba. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az intézkedés egy szélesebb terv része, amely az észak-ciprusi állami struktúrák védelmi képességeinek megerősítését szolgálja.

Az elmúlt napokban több európai ország is fokozta katonai jelenlétét Cipruson, miután a múlt héten iráni dróntámadás érte a szigeten működő brit Akrotíri légibázist. Biztonsági források szerint a drónt a Libanonban működő, Iránhoz kötődő Hezbollah fegyveres szervezet indította.

A sziget 1974 óta megosztott: egy görög támogatással végrehajtott rövid puccsot követően török csapatok szállták meg az északi területeket. Törökország nem ismeri el a sziget déli részét irányító, nemzetközileg elismert görög ciprusi kormányt, ugyanakkor egyedüli államként ismeri el az Észak-ciprusi Török Köztársaságot.

Ankara szombaton felszólította Iránt, hogy ne indítson újabb rakétákat Törökország irányába. A török vezetés egyben bírálta az európai országok ciprusi katonai telepítéseit is, mert álláspontjuk szerint ezek növelik annak veszélyét, hogy a sziget belekeveredik az egyre szélesedő iráni konfliktusba.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: OZAN KOSE / AFP

akitiosz
2026. március 09. 15:02
Nem Ciprus a célpont, hanem a megszálló britek.
szim-patikus
2026. március 09. 14:43
Kérdezz meg egy Cypriótát a szigetük egyik felének évtizedek óta tartó török okkupációjáról. (az angol gyarmattartók hadereje a másik részén nem véletlenül került oda és van ott)
