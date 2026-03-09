Most durvulhat csak be igazán a háború: ha beválik az Egyesült Államok terve, Irán nagy bajban van

Az Egyesült Államok és Izrael azt fontolgatja, hogy különleges egységeket vet be Irán területén a nukleáris fűtőanyagkészletek biztosítása és a legfontosabb olajterminál megszerzése érdekében – számolt be az Axios amerikai hírportálra hivatkozva a KárpátHír. A lépéssel Washington egyrészt megakadályozná, hogy Teherán atomfegyverhez jusson, másrészt elvágná a rezsim legfőbb bevételi forrását.

A katonai tervezés középpontjában mintegy 450 kilogramm, 60 százalékos tisztaságúra dúsított iráni urán áll. A fegyverminőségűvé alakítható hasadóanyagot amerikai és izraeli különleges erők biztosítanák, amint az iráni hadsereg képességei kellően meggyengülnek. A lehetséges forgatókönyvek között szerepel az urán fizikai elszállítása, illetve a helyszíni felhígítása nukleáris szakértők bevonásával. A készletek nagy része az iszfaháni, fordói és natanzi föld alatti létesítményekben található.