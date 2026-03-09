Ft
háború Irán Egyesült Államok

Most durvulhat csak be igazán a háború: ha beválik az Egyesült Államok terve, Irán nagy bajban van

2026. március 09. 10:35

Iráni atomkészletekre csapnának le.

2026. március 09. 10:35
null

Az Egyesült Államok és Izrael azt fontolgatja, hogy különleges egységeket vet be Irán területén a nukleáris fűtőanyagkészletek biztosítása és a legfontosabb olajterminál megszerzése érdekében – számolt be az Axios amerikai hírportálra hivatkozva a KárpátHír. A lépéssel Washington egyrészt megakadályozná, hogy Teherán atomfegyverhez jusson, másrészt elvágná a rezsim legfőbb bevételi forrását.

A katonai tervezés középpontjában mintegy 450 kilogramm, 60 százalékos tisztaságúra dúsított iráni urán áll. A fegyverminőségűvé alakítható hasadóanyagot amerikai és izraeli különleges erők biztosítanák, amint az iráni hadsereg képességei kellően meggyengülnek. A lehetséges forgatókönyvek között szerepel az urán fizikai elszállítása, illetve a helyszíni felhígítása nukleáris szakértők bevonásával. A készletek nagy része az iszfaháni, fordói és natanzi föld alatti létesítményekben található.

A napokban kongresszusi tájékoztatón beszélt a kérdésről Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki így fogalmazott:

Embereknek kell odamenniük, és kihozniuk azt.”

A miniszter ezzel a dúsított urán megszerzésére utalt, de nem részletezte, hogy pontosan mely ország fegyveres erői hajtanák végre az akciót.

Az atomlétesítményeken túl

az amerikai kormányzat azt is mérlegelte, hogy fegyveresen elfoglalja a Perzsa-öbölben található Hark-szigetet.

Ez a stratégiai jelentőségű terület bonyolítja le az iráni kőolajexport mintegy 90 százalékát. A terminál ellenőrzése jelentősen csökkentené Teherán energiabevételeit, amelyekből katonai műveleteit finanszírozza.

Az Axios forrásai szerint a tervezett akciók nem jelentenének nagyszabású szárazföldi hadjáratot vagy jelentős csapaterősítést. A döntéshozók inkább célzott, gyors rajtaütésekkel számolnak, elkerülve egy hosszú és kiterjedt megszállást.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

