nyugati pályaudvar szabó bálint Magyar Péter eltűnés

A Nyugatiban kapták lencsevégre Szabó Bálintot, a trombitás politikust

2026. március 09. 11:06

A politikus eltűnése körül az elmúlt napokban meglehetősen ellentmondásos információk keringtek.

2026. március 09. 11:06
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt: március 8-án eltűnt személyként vette nyilvántartásba a rendőrség Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselőt, aki azzal vált ismertté, hogy trombitával jelent meg különféle rendezvényeken, tüntetéseken. A férfit múlt csütörtök óta nem érték el a hozzátartozói. 

Az Index egyik olvasója azonban hétfő reggel az S71-es vonaton utazott együtt a politikussal, és a Nyugati pályaudvaron fotókat is készített róla. A politikus Fótnál szállt fel a vonatra az Index egyik olvasója szerint. A vonat fél nyolc körül érkezett a Nyugati pályaudvarra, ahol olvasónk fotókat is készített a körözött politikusról. A szerkesztőség az észlelést követően jelezte a rendőrségnek, hogy a keresett személy a Nyugatiban tartózkodik.

Mint arról lapunk beszámolt: 

Szabó a közelgő országgyűlési választáson a Szabad Ország Mozgalom (SZOM) támogatásával indult volna el a budapesti hármas választókörzetben a Fideszes Steiner Attila és Magyar Péter mellett.  

A politikussal azonban a SZOM és családja is utoljára csütörtökön tudott kapcsolatba lépni, a telefonja azóta ki van kapcsolva, és nem adott életjelet magáról. A párt közleménye szerint a BRFK többszöri megkeresésükre sem adott tájékoztatást a férfi hollétéről, és „eltűnése vagy akadályoztatása miatt az ajánlóíveket sem tudta leadni a választási irodában”.

Szabó Bálint eltűnése körül az elmúlt napokban meglehetősen ellentmondásos információk keringtek

 – írja az Index. Az eltűnéséről csütörtökön adtak hírt, ám a férfit pénteken is lefotózta az Index az ukrán nagykövetség előtt tartott NEM-tüntetésen, az Istenhegyi úton, ahol a politikus saját elmondása szerint a születésnapját ünnepelte.

A demonstráción Szijjártó Péter külügyminiszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is felszólalt. Tehát a SZOM által közölt csütörtöki eltűnés után Szabó pénteken még részt vett egy nyilvános rendezvényen, és most, hétfőn is lencsevégre kapták a Nyugatiban.

Nem ez az első alkalom, hogy hasonló helyzet alakul ki Szabó Bálint körül. Körülbelül két évvel ezelőtt szintén eltűntként keresték, akkor néhány nap múlva előkerült. Az Index szerkesztőség az észlelésről és a készített fotókról tájékoztatta a Kőszegi Rendőrkapitányságot, akik jelezték, hogy már mások is jelentették, hogy látták a politikust.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

