Eltűnt Szabó Bálint, a trombitás ellenzéki botrányhős

„Nem Magyar Péter a megfelelő vezető” – meglepő nyilatkozattal indult tudósítás a Tisza Párt kongresszusáról
„Tisza Párt igen, Magyar Péter nem” – fogalmazott Szabó Bálint, akinek Ruszin-Szendi Romuluszról is meg van a véleménye.
Utoljára csütörtökön adott magáról életjelet. A rendőrség is keresi.
Március 8-án eltűnt személyként vette nyilvántartásba a rendőrség Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselőt, aki azzal vált ismertté, hogy trombitával jelent meg különféle rendezvényeken, tüntetéseken.
Szabó a közelgő országgyűlési választáson a Szabad Ország Mozgalom (SZOM) támogatásával indult volna el a budapesti hármas választókörzetben a Fideszes Steiner Attila és Magyar Péter mellett. A politikussal azonban a SZOM és családja is utoljára csütörtökön tudott kapcsolatba lépni, a telefonja azóta ki van kapcsolva, és nem adott életjelet magáról. A párt közleménye szerint a BRFK többszöri megkeresésükre sem adott tájékoztatást a férfi hollétéről, és „eltűnése vagy akadályoztatása miatt az ajánlóíveket sem tudta leadni a választási irodában”.
Szabó Bálint korábban már okozott nehéz pillanatokat a hatóságoknak, amikor egy tavaly április Pride-tüntetésen bemászott a Dunába, és ahelyett, hogy kimászott volna a segítségére küldött rendőrcsónakra, szándékosan kikerülte azt. Végül a rendőröknek kellett kimentenie őt a vízből, mert elveszítette az eszméletét.
