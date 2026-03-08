Eltűnt Szabó Bálint, a trombitás ellenzéki botrányhős

Március 8-án eltűnt személyként vette nyilvántartásba a rendőrség Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselőt, aki azzal vált ismertté, hogy trombitával jelent meg különféle rendezvényeken, tüntetéseken.

Szabó a közelgő országgyűlési választáson a Szabad Ország Mozgalom (SZOM) támogatásával indult volna el a budapesti hármas választókörzetben a Fideszes Steiner Attila és Magyar Péter mellett. A politikussal azonban a SZOM és családja is utoljára csütörtökön tudott kapcsolatba lépni, a telefonja azóta ki van kapcsolva, és nem adott életjelet magáról. A párt közleménye szerint a BRFK többszöri megkeresésükre sem adott tájékoztatást a férfi hollétéről, és „eltűnése vagy akadályoztatása miatt az ajánlóíveket sem tudta leadni a választási irodában”.