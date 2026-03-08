Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
szabó bálint szabad ország mozgalom rendőrség

Eltűnt Szabó Bálint, a trombitás ellenzéki botrányhős

2026. március 08. 12:44

Utoljára csütörtökön adott magáról életjelet. A rendőrség is keresi.

2026. március 08. 12:44
null

Március 8-án eltűnt személyként vette nyilvántartásba a rendőrség Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselőt, aki azzal vált ismertté, hogy trombitával jelent meg különféle rendezvényeken, tüntetéseken.

Szabó a közelgő országgyűlési választáson a Szabad Ország Mozgalom (SZOM)  támogatásával indult volna el a budapesti hármas választókörzetben a Fideszes Steiner Attila és Magyar Péter mellett.  A politikussal azonban a SZOM és családja is utoljára csütörtökön tudott kapcsolatba lépni, a telefonja azóta ki van kapcsolva, és nem adott életjelet magáról. A párt közleménye szerint a BRFK többszöri megkeresésükre sem adott tájékoztatást a férfi hollétéről, és „eltűnése vagy akadályoztatása miatt az ajánlóíveket sem tudta leadni a választási irodában”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Szabó Bálint korábban már okozott nehéz pillanatokat a hatóságoknak, amikor egy tavaly április Pride-tüntetésen bemászott a Dunába, és ahelyett, hogy kimászott volna a segítségére küldött rendőrcsónakra, szándékosan kikerülte azt. Végül a rendőröknek kellett kimentenie őt a vízből, mert elveszítette az eszméletét. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád



 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisstomi-2-2
2026. március 08. 19:40
Te jó isten, csak nehogy megtaláljátok !!!
Válasz erre
1
0
backsplash
•••
2026. március 08. 18:33 Szerkesztve
Ezt a fickót fiatalkorában Tóth Csaba (Zugló polgármestere) néhány kancigánnyal megerőszakoltatta, amikor a trombitás megszólalt a vasi MSZP szervezetben történt visszaélések kapcsán. Nem csoda, hogy megbolondult. index.hu/belfold/fibi0114/?token=4793ced331328eeadae30498e75bc42d
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
•••
2026. március 08. 17:49 Szerkesztve
Vidéki pszichiátriai intézetekben keresték már? Esetleg a Dunában Csepelnél. Amilyen idióta megpróbálhatott hazaúszni.
Válasz erre
2
0
kir2vik
2026. március 08. 16:45
"Valahol a távolban felsír egy trombita..." :D:D:D
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!