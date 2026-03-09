Összeérhetnek a szálak: Orbán Viktor megbuktatását pénzelhette Brüsszel az Ukrajnába küldött aranykonvojjal

Betelt a pohár: Zelenszkij hamarosan búcsút inthet az Európai Uniónak – sorra állnak ki Orbán mellett a vezetők
Ami sok, az sok. Egyre többen látnak át a szitán.
Egy ukrán újságíró arról számolt be, hogy a Magyarországon lefoglalt jelentős pénzösszegből Zelenszkij mellett a magyar ellenzék is részesült volna.
A múlt hét pénteki eseményekre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel, aki arról írt, hogy gyanús körülmények között több tízmilliárd forintnyi készpénzt szállítottak ukrán állampolgárok Magyarországon keresztül, mielőtt a konvojt megállította volna a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Az elemző elárulta, hogy egy ukrán újságíró arról számolt be, hogy a Magyarországon lefoglalt jelentős pénzösszeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára.
A beszámoló alapján az összeg állítólag a magyarországi választások befolyásolására szolgált volna. Az a lehetőség is felmerült, hogy a pénzből hazai ellenzéki szereplők is részesülhettek.
„A gyanús ukrán pénzmozgás körülményeit tehát tisztázni kell. Emiatt ma benyújtottak egy törvénymódosítási javaslatot, amely további eszközöket adna a NAV kezébe. Ennek célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen” – közölte Deák Dániel.
Az elemző azt is hozzátette, hogy a Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a közeljövőben nyilvánosságra hozhat olyan dokumentumokat, amelyek az ukrán szereplők és a Tisza Párt közötti kapcsolatokat vizsgálják.
Az ügy érdekességeként említette meg, hogy az elfogott ukrán pénzszállítókat egy tiszás kötődésű ügyvéd, Laczó Adrienn képviseli.
