deák dániel terrorelhárítási központ nav volodimir zelenszkij ukrán aranykonvoj brüsszel Magyar Péter ukrán orbán viktor

Összeérhetnek a szálak: Orbán Viktor megbuktatását pénzelhette Brüsszel az Ukrajnába küldött aranykonvojjal

2026. március 09. 19:08

Egy ukrán újságíró arról számolt be, hogy a Magyarországon lefoglalt jelentős pénzösszegből Zelenszkij mellett a magyar ellenzék is részesült volna.

2026. március 09. 19:08
null

A múlt hét pénteki eseményekre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel, aki arról írt, hogy gyanús körülmények között több tízmilliárd forintnyi készpénzt szállítottak ukrán állampolgárok Magyarországon keresztül, mielőtt a konvojt megállította volna a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az elemző elárulta, hogy egy ukrán újságíró arról számolt be, hogy a Magyarországon lefoglalt jelentős pénzösszeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára. 

A beszámoló alapján az összeg állítólag a magyarországi választások befolyásolására szolgált volna. Az a lehetőség is felmerült, hogy a pénzből hazai ellenzéki szereplők is részesülhettek.

„A gyanús ukrán pénzmozgás körülményeit tehát tisztázni kell. Emiatt ma benyújtottak egy törvénymódosítási javaslatot, amely további eszközöket adna a NAV kezébe. Ennek célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen” – közölte Deák Dániel.

Az elemző azt is hozzátette, hogy a Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a közeljövőben nyilvánosságra hozhat olyan dokumentumokat, amelyek az ukrán szereplők és a Tisza Párt közötti kapcsolatokat vizsgálják.

Az ügy érdekességeként említette meg, hogy az elfogott ukrán pénzszállítókat egy tiszás kötődésű ügyvéd, Laczó Adrienn képviseli.

Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala

