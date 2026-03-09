Összeérhetnek a szálak: Orbán Viktor megbuktatását pénzelhette Brüsszel az Ukrajnába küldött aranykonvojjal

A múlt hét pénteki eseményekre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel, aki arról írt, hogy gyanús körülmények között több tízmilliárd forintnyi készpénzt szállítottak ukrán állampolgárok Magyarországon keresztül, mielőtt a konvojt megállította volna a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az elemző elárulta, hogy egy ukrán újságíró arról számolt be, hogy a Magyarországon lefoglalt jelentős pénzösszeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára.