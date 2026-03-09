Minden, amit az új ajatollahról tudni lehet

Ez a pozíció különösen nagy befolyást adott neki a rendszer belső működésében, miközben hivatalos kormányzati tisztséget soha nem töltött be. Az új ajatollah kapcsolatai nemcsak a politikai elitben voltak erősek. Elemzők szerint jelentős támogatással rendelkezik a Forradalmi Gárda fiatalabb, radikálisabb generációi között is.

Egy vallási család fia

Mojtaba Hamenei 1969-ben született Meshed városában, amely a síita világ egyik fontos vallási központja. Gyermekkorát egy olyan időszakban élte, amikor apja már a sah elleni ellenzéki mozgalom egyik szereplője volt. Az 1979-es iráni forradalom végül megdöntötte a nyugati támogatást élvező monarchiát, és létrehozta az Iszlám Köztársaságot.

Fiatal férfiként Mojtaba Hamenei részt vett az 1980 és 1988 közötti iraki–iráni háborúban. A konfliktus az ország történetének egyik legvéresebb időszaka volt, amely meghatározta egy egész generáció politikai gondolkodását.

A háború után vallási tanulmányokat folytatott Kom városában, amely a síita teológiai képzés egyik legfontosabb központja Iránban. Bár vallási képzettsége révén része lett a teokratikus rendszer elitjének, nyilvános politikai szereplései továbbra is ritkák maradtak. Inkább a háttérben működött, miközben egyre nagyobb befolyást szerzett a rendszer különböző hatalmi központjai között.