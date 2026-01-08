Durvulnak az iráni tüntetések, sokan már a sahrendszer visszaállítását követelik

Tizenegyedik napja tartanak az iráni kormányellenes tüntetések, amelyek szerdára már 111 településre, az ország mind a 31 tartományára kiterjedtek. A BBC beszámolója szerint több helyszínen erőszakos összecsapások zajlottak a demonstrálók és a biztonsági erők között: videófelvételeken lövések, könnygáz és kődobálás is látható.

A Forradalmi Gárdához közel álló Fars hírügynökség szerint a délnyugati Lordegan városában két rendőrt lelőttek, míg az Egyesült Államokban működő Human Rights Activist News Agency (HRANA)