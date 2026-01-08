Ft
Durvulnak az iráni tüntetések, sokan már a sahrendszer visszaállítását követelik

2026. január 08. 20:20

Egyesek már forradalomról beszélnek, miközben az iráni Forradalmi Gárda egyik tisztjének a szobrát is ledöntötték.

2026. január 08. 20:20
null

Tizenegyedik napja tartanak az iráni kormányellenes tüntetések, amelyek szerdára már 111 településre, az ország mind a 31 tartományára kiterjedtek. A BBC beszámolója szerint több helyszínen erőszakos összecsapások zajlottak a demonstrálók és a biztonsági erők között: videófelvételeken lövések, könnygáz és kődobálás is látható.

A Forradalmi Gárdához közel álló Fars hírügynökség szerint a délnyugati Lordegan városában két rendőrt lelőttek, míg az Egyesült Államokban működő Human Rights Activist News Agency (HRANA)

  • legalább 34 tüntető és
  • négy biztonsági ember haláláról, valamint
  • 2200 letartóztatásról számolt be.

A BBC perzsa nyelvű hírszolgálata eddig 21 halálos áldozat személyazonosságát erősítette meg.

A tiltakozások december 28-án kezdődtek Teheránban, miután az iráni riál újabb történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.

Az elmúlt évben az infláció elérte a 40 százalékot, amit a nukleáris program miatti szankciók, az állami korrupció, a történelmi léptékű vízhiány és rossz gazdaságirányítás súlyosbít.

A megmozdulások gyorsan politikai jelleget öltöttek: több városban a legfőbb vezető, Ali Hamenei ellen skandáltak jelszavakat, máshol pedig

a sahrendszer visszaállítását követelő rigmusok hangzottak el, és Reza Pahlavi trónörököst éltették.

A déli Qaemijeh városában tüntetők ledöntötték Kászem Szolejmáni – az iráni Forradalmi Gárda Kodsz Erők nevű különleges egységének néhai parancsnoka, aki 2020-ban, egy amerikai dróncsapásban vesztette életét – szobrát is.

A kormány ugyanakkor egymásnak is ellentmondó üzeneteket küld:

  • az elnök utasítása szerint békés tüntetőkkel szemben nem lépnek fel,
  • ugyanakkor az igazságügyi vezetés gyors és elrettentő büntetéseket ígért a „rendbontóknak”.

Hamenei a párbeszéd szükségességéről beszélt, de jelezte:

nem tűrik az erőszakos fellépést.

Elemzők szerint a tiltakozások mély társadalmi elégedetlenséget tükröznek, és súlyosabbá válhatnak, ha tovább nő a résztvevők száma. A mostani hullám a 2022-es, Mahsza Amini halála után kirobbant országos felkelés óta a legkiterjedtebb tömegdemonstráció Iránban.

***

Fotó: Blanca CRUZ / AFP
 

canadian-deplorable
•••
2026. január 08. 21:54 Szerkesztve
El vagytok maradva a hírekkel, Mandi. Iránban már egy napja polgárháború folyik. A kormány kihirdette a hadi állapotot. A rendőrséget visszavonták az utcákról és a helyüket a hadsereg, valamint az Irakból behívott iszlamista milíciák foglalták el. Az Internetet és a telefonokat lekapcsolták. Sötétedéskor elkezdtek a tömegbe lőni. Nagyon sok a halott és sebesült. Viszont, a tömeg is kezd fegyverekhez jutni és elkezdenek visszalőni. 47 év szörnyű zsarnokság után az iráni nép felkelt. Az elnyomás eljutott arra a szintre, hogy a nép nem hajlandó többé a régi módon élni, a kormány pedig képtelen a régi módon kormányozni. Szörnyű vérontás lesz, de a végén remélhetőleg megbukik ez a szörnyű rezsim. Trump figyelmeztette az iráni kormányt, hogy ha a tömegbe lőnek, Amerika és Izrael be fog avatkozni. Amerikai és izraeli erők harcra készen állnak a határ mentén. A felkelők könyörögnek Trumpnak, hogy segítsen. Ezek után nagy valószínűséggel beavatkoznak. Szabadságot az iráni népnek!
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 21:17
>>Csigorin 2026. január 08. 20:57 most nem tokmindegy nekik hogy ajatollahnak vagy sahnak hivjak a vezetot?<< Teljesen nem mindegy! A sah egy világi vezető, király vagy császár. Monarchikus berendezkedéssel szekuralizáltan működik. Az ajatollah vallási gyökerű tekintély. Vallási törvények és a saria alapján gyakorolja a hatalmat.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 21:12
Ha idén áprilisban Bokrosék megkaparintanák a hatalmat, ugyanez várható jövőre országszerte itthon.
neszteklipschik
2026. január 08. 21:02
Az antiszemiták szerint lövetni kell, ez a megoldás. Nagyon szomorúak lennének, ha a turbános-kaftános álláhuákbározók rezsimje bedőlne. Bizony! Ki mérne csapást akkor a gyűlölt zsidókra?! Ugye, antiszemiták? Jó' mondom? 😂
