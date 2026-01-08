Durvulnak az iráni tüntetések, sokan már a sahrendszer visszaállítását követelik

Hatalmas tüntetések Iránban – szakadék szélén az iráni gazdaság
A tüntetések elsősorban az infláció miatt robbanttak ki, de egyre több a rezsim ellenes szólam.
Egyesek már forradalomról beszélnek, miközben az iráni Forradalmi Gárda egyik tisztjének a szobrát is ledöntötték.
Tizenegyedik napja tartanak az iráni kormányellenes tüntetések, amelyek szerdára már 111 településre, az ország mind a 31 tartományára kiterjedtek. A BBC beszámolója szerint több helyszínen erőszakos összecsapások zajlottak a demonstrálók és a biztonsági erők között: videófelvételeken lövések, könnygáz és kődobálás is látható.
A Forradalmi Gárdához közel álló Fars hírügynökség szerint a délnyugati Lordegan városában két rendőrt lelőttek, míg az Egyesült Államokban működő Human Rights Activist News Agency (HRANA)
A BBC perzsa nyelvű hírszolgálata eddig 21 halálos áldozat személyazonosságát erősítette meg.
A tiltakozások december 28-án kezdődtek Teheránban, miután az iráni riál újabb történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.
Az elmúlt évben az infláció elérte a 40 százalékot, amit a nukleáris program miatti szankciók, az állami korrupció, a történelmi léptékű vízhiány és rossz gazdaságirányítás súlyosbít.
Az iráni elégedetlenségnek elsősorban gazdasági okai vannak.
A megmozdulások gyorsan politikai jelleget öltöttek: több városban a legfőbb vezető, Ali Hamenei ellen skandáltak jelszavakat, máshol pedig
a sahrendszer visszaállítását követelő rigmusok hangzottak el, és Reza Pahlavi trónörököst éltették.
Az elűzött sah fia Párizsból azt üzente honfitársainak, hogy „eljött a mi pillanatunk. Veletek vagyok. Építsük együtt ezt az új Iránt!”
A déli Qaemijeh városában tüntetők ledöntötték Kászem Szolejmáni – az iráni Forradalmi Gárda Kodsz Erők nevű különleges egységének néhai parancsnoka, aki 2020-ban, egy amerikai dróncsapásban vesztette életét – szobrát is.
A kormány ugyanakkor egymásnak is ellentmondó üzeneteket küld:
Néhány nap választja el Teheránt az összeomlástól.
Hamenei a párbeszéd szükségességéről beszélt, de jelezte:
nem tűrik az erőszakos fellépést.
Elemzők szerint a tiltakozások mély társadalmi elégedetlenséget tükröznek, és súlyosabbá válhatnak, ha tovább nő a résztvevők száma. A mostani hullám a 2022-es, Mahsza Amini halála után kirobbant országos felkelés óta a legkiterjedtebb tömegdemonstráció Iránban.
„A tüntetések lendülete kitarthat addig, amíg a rezsim fel nem hagy a megtorlások gyakorlatával, és nem tesz valódi enyhítéseket” – vallja Trita Parsi Irán-szakértő. Az amerikai Quincy Institute alelnöke szerint annyit elértek a tüntetők, hogy a hatalom berkeiben is megosztás támadt, a rendszer elbizonytalanodott. Interjúnk!
Fotó: Blanca CRUZ / AFP